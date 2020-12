Durant l'été 2020, des travailleurs de la collectivité de Ditidaht se sont joints à Parcs Canada et à des entrepreneurs pour retirer plus de 3 000 mètres cubes de sédiments de 3 rivières à saumons du bassin versant du lac Cheewaht, dans la réserve de parc national Pacific Rim. Ce projet a été financé grâce à un investissement de 1,1 million de dollars du gouvernement fédéral par l'entremise du Programme de conservation et de restauration de Parcs Canada.

Tout a commencé il y a environ 30 ans, lorsque la Première nation Ditidaht a remarqué la baisse d'une importante source de nourriture pêchée dans la rivière Cheewaht depuis des générations. Bien que l'habitat de frai et d'élevage du saumon rouge s'enfonce dans les forêts anciennes, les anciennes pratiques d'exploitation forestière utilisées à l'extérieur de la réserve de parc national ont provoqué l'érosion des berges des rivières, et l'habitat s'est rempli de sédiments.

La Première nation Ditidaht s'est alors donné pour mission d'attirer l'attention sur cet enjeu de gestion du paysage et de sécurité alimentaire, et a collaboré avec les secteurs privé, public et sans but lucratif pour trouver des solutions. Du travail réalisé au cours des mois d'été, cet automne, Parcs Canada et la Première nation Ditidaht ont été encouragés par la découverte de saumons rouges adultes frayant dans les rivières restaurées - jusqu'à 1 300 saumons ont été repérés en une journée. Ces saumons rouges terminent leur cycle de vie dans le bassin versant du lac Cheewaht, laissant derrière eux des œufs dont les chances de survie sont désormais bien meilleures.

Parcs Canada collabore avec les communautés et les organisations autochtones dans diverses activités de conservation, notamment le rétablissement des espèces et la restauration des habitats.

« Le saumon sauvage joue un rôle important dans la culture et les moyens de subsistance de bien des habitants de la côte ouest, y compris les peuples autochtones. Cet important partenariat entre Parcs Canada et la Première nation Ditidaht soutient le travail de conservation sur le terrain réalisé pour aider les populations locales de saumons rouges à se rétablir et, par conséquent, à soutenir la santé de la communauté Ditidaht et l'écosystème environnant pour les générations futures. »

L'honorable Jonathan Wilkinson,

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Le bassin versant du lac Cheewaht était une source alimentaire vitale de saumons rouges pour le peuple Ditidaht, car il y en avait en abondance dans le réseau. Les pratiques d'exploitation forestière ont presque fait disparaître le saumon rouge des affluents et des réseaux fluviaux du lac Cheewaht, en détruisant l'habitat où le saumon rouge pouvait frayer. Le bassin versant du lac Cheewaht a toujours été un système très important pour le peuple Ditidaht, car il y pêchait les saumons dont il avait besoin, tout particulièrement le saumon rouge, qui était son poisson préféré. Les familles possédaient des droits sur certaines sections de la rivière Cheewaht et avaient construit des barrages de pêche pour répondre à leurs besoins en saumons rouges. Des jeunes hommes campaient le long de la rivière pendant la montaison du saumon qu'ils pêchaient pour les familles des villages de Wyah, de Clo-oose et de Cheewaht. Grâce à l'entraide et au partage, ces pratiques de pêche au saumon ont créé des liens familiaux et d'unité. »

Brian Tate

Chef de bande, Première nation Ditidaht

Faits en bref

La longueur totale de l'habitat des cours d'eau restauré cet été grâce à l'enlèvement des sédiments et à la stabilisation des berges est de 1 km. Grâce au retrait d'un grand embâcle de débris pendant la restauration, les saumons peuvent maintenant accéder à 100 mètres d'habitat de plus qui n'étaient pas accessibles depuis plus de 20 ans.

Les sédiments retirés des cours d'eau et le déplacement des débris ligneux ont permis d'augmenter l'étendue et la qualité de l'habitat de frai et d'élevage ainsi que la stabilité des berges dans des secteurs choisis.

Le saumon rouge a un cycle de vie de quatre ans. En 2024, Parcs Canada et la Première nation Ditidaht attendront le retour du saumon rouge, dont la vie a commencé dans ces cours d'eau restaurés.

Parcs Canada figure parmi les rares réseaux de parcs nationaux au monde qui dispose d'un programme de production de rapports et de surveillance de l'intégrité écologique à l'échelle de son réseau. Ce programme repose sur plus de 700 mesures scientifiques qui soutiennent les priorités de chaque parc et orientent les mesures de restauration.

Le gouvernement du Canada investit 15 millions de dollars par année dans le Programme de conservation et de restauration (CoRe) de Parcs Canada pour soutenir des projets hautement prioritaires qui ont un effet sur le terrain pour maintenir et restaurer l'intégrité écologique. Ces travaux sont souvent effectués en partenariat avec les communautés autochtones.

Document d'information : Première nation Ditidaht et Parcs Canada - Restauration des rivières à saumons du lac Cheewaht

