OTTAWA, ON, le 31 janv. 2025 /CNW/ - Le secteur des énergies renouvelables marines offre au Canada des débouchés économiques exceptionnels. En effet, le marché mondial de l'éolien marin devrait attirer, à lui seul, pour mille milliards de dollars d'investissements d'ici 2040. Grâce à l'extraordinaire longueur de son littoral, à ses vents aux vitesses impressionnantes et à sa main-d'œuvre qualifiée, le Canada atlantique est bien placé pour saisir ces possibilités de développement économique et de création d'emploi sans précédent.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a le plaisir d'annoncer, en partenariat avec le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, l'entrée en vigueur de dispositions législatives qui permettront la mise en valeur des énergies renouvelables dans la zone extracôtière pour la première fois au Canada. Cette annonce fait suite à l'adoption du projet de loi C-49 et de la loi similaire de la Nouvelle-Écosse, le projet de loi 471, qui ont modifié les versions fédérale et provinciale de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada-Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers. Les nouvelles dispositions vont libérer l'énorme potentiel de l'énergie renouvelable extracôtière, renforcer la prospérité de la Nouvelle-Écosse, créer des milliers d'emplois, attirer des milliards de dollars d'investissements, protéger l'environnement et consolider l'économie.

L'entrée en vigueur de cette loi donne au Canada et à la Nouvelle-Écosse les moyens de s'imposer comme un fournisseur d'énergie propre de première importance à l'échelle mondiale.

Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec les gouvernements de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador pour libérer l'énorme potentiel des énergies renouvelables marines, et ce, de manière concertée et responsable. Tandis que la Nouvelle-Écosse a déjà adopté sa loi similaire au projet de loi C-49, Terre-Neuve-et-Labrador prévoit de faire progresser l'examen de la sienne cette année pour que la partie du projet de loi relevant de sa compétence puisse entrer en vigueur et que nous puissions poursuivre notre bonne gestion conjointe, comme nous le faisons depuis des décennies.

L'annonce d'aujourd'hui témoigne une fois de plus de la volonté du Canada de stimuler l'économie, de créer de l'emploi, de lutter contre les changements climatiques et d'être une superpuissance de l'énergie.

Citations

« L'adoption du projet de loi C-49 en Nouvelle-Écosse donne au Canada les clés pour accéder aux formidables débouchés économiques que représente l'éolien marin pour la population de l'Atlantique. La loi aura pour effet de renforcer l'économie, de favoriser la création de milliers d'emplois et d'attirer des milliards de dollars d'investissements. L'annonce d'aujourd'hui est une autre avancée pour le Canada, qui s'impose de plus en plus sur la scène mondiale comme le fournisseur préféré d'énergie et de technologies propres. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« L'éolien marin change la donne pour la Nouvelle-Écosse. Le moment est venu de mettre nos vents puissants en valeur, d'en faire une source de prospérité et de nouvelles occasions pour nos collectivités de se développer. Les gens d'ici sont prêts à concrétiser les promesses des énergies renouvelables marines pour créer de bons emplois bien rémunérés et une économie plus vigoureuse. La Nouvelle-Écosse est prête à alimenter le monde en énergie propre. »

L'honorable Darren Fisher

Ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« L'éolien marin change la donne pour la Nouvelle-Écosse. Il pourrait faire de notre province un exportateur net d'énergie propre. En mettant cette puissante ressource naturelle en valeur, nous créerons des emplois verts et d'autres avantages économiques pour des générations de Néo-Écossais. Maintenant que notre loi est adoptée, nous préparons notre premier appel à concessions cette année et prévoyons de délivrer des permis pour cinq gigawatts d'énergie éolienne marine d'ici 2030. »

L'honorable Trevor Boudreau

Ministre de l'Énergie de la Nouvelle-Écosse

« La Régie Canada-Nouvelle-Écosse de l'énergie extracôtière s'occupe des questions techniques et réglementaires relatives aux activités pétrolières et gazières en mer depuis 35 ans et elle continuera de viser l'excellence réglementaire dans le cadre de son mandat qui a été élargi pour englober les énergies renouvelables marines. Organe de réglementation principal et du cycle de vie des projets énergétiques dans la zone extracôtière, la Régie exige des exploitants qu'ils dirigent leurs activités de manière sécuritaire et écoresponsable. Nous savons combien il est important de mener de véritables consultations et nous continuerons de travailler en concertation avec les communautés autochtones, les pêcheurs et les autres parties concernées pour prendre des décisions plus éclairées en matière réglementaire. »

Christine Bonnell-Eisnor

PDG, Régie Canada-Nouvelle-Écosse de l'énergie extracôtière

« L'exploitation de l'éolien marin en Nouvelle-Écosse représente une formidable occasion de développer l'économie, de fournir de l'énergie propre et de tirer parti des atouts de notre chaîne d'approvisionnement locale, forgée par des décennies de travail dans les industries océaniques. Maintenant que cette loi est en vigueur, les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse ont le cadre réglementaire et les certitudes nécessaires pour attirer des investissements et accélérer la croissance de ce secteur prometteur. »

Elisa Obermann

Directrice générale, Marine Renewables Canada

Quelques faits

Cette loi établit un cadre de réglementation et de gestion commun pour l'exploitation de l'énergie renouvelable en mer.

Le projet de loi C-49 modifie la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada-Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers pour : encadrer la mise en valeur de l'énergie renouvelable extracôtière; renommer l'Office Canada-Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers Régie Canada -Nouvelle-Écosse de l'énergie extracôtière (RCNEEE) élargir le mandat de la RCNEEE pour y inclure la réglementation des projets d'énergie renouvelable extracôtière; mieux harmoniser la loi de mise en œuvre et la Loi sur l'évaluation d'impact ; proposer des outils à l'appui du programme de conservation marine du gouvernement du Canada ; moderniser le régime foncier en ce qui a trait à l'exploitation pétrolière en mer.

pour :

Liens pertinents

Suivez-nous sur LinkedIn

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Joanna Sivasankaran, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]