BELLA BELLA, BC, le 4 juill. 2024 /CNW/ - Les Nations autochtones et le Canada partagent des liens avec les océans et les voies navigables qui s'étendent sur plusieurs générations.

Souvent les premières à intervenir en cas d'urgence maritime sur la côte centrale, les Premières Nations côtières détiennent des connaissances et une expertise, qui sont cruciales pour protéger les eaux de la région. Le Plan de protection des océans du Canada continue de tirer parti des possibilités de collaboration avec les Premières Nations côtières pour protéger, préserver, et restaurer les océans et les voies navigables que nous détenons en commun.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada et la Nation Heiltsuk ont signé un protocole d'entente renouvelé, réaffirmant leur engagement à travailler ensemble pour renforcer le rôle de la Nation dans l'intervention environnementale marine sur le territoire de la Nation Heiltsuk.

En vertu du protocole d'entente, et en collaboration avec la Nation Heiltsuk, la Garde côtière canadienne et Transports Canada continueront d'accroître la capacité de préparation et d'intervention maritimes sur la côte Ouest. Une équipe pilote d'intervention en cas d'urgence maritime (EIM) sera maintenue et élargie pour appuyer l'intervention communautaire en cas de déversement d'hydrocarbures sur le territoire de la Nation Heiltsuk, et mettra à l'essai des méthodes sur la façon d'améliorer le Système national de préparation et d'intervention en cas de déversement d'hydrocarbures du Canada. Les intervenants de la Nation Heiltsuk et la Garde côtière canadienne mettront en pratique des compétences clés en matière d'intervention en cas de déversement d'hydrocarbures, dans le cadre d'exercices spécifiques à la région, et ils effectueront également des exercices sur l'eau pour simuler des incidents et des interventions dans des conditions réelles.

Grâce au Plan de protection des océans, nous renforçons les partenariats avec les Nations autochtones et les groupes régionaux qui participent activement à la sécurité maritime, afin de préserver la sécurité et la santé de nos océans et de nos côtes pour les années à venir. Ce partenariat unique et cette capacité communautaire accrue représentent de véritables progrès vers une meilleure préparation et intervention maritimes sur le territoire de la Nation Heiltsuk.

Guillemets

« Les peuples autochtones connaissent leurs terres et leurs eaux mieux que quiconque. En travaillant avec les Premières Nations côtières, nous pouvons apprendre d'elles et appliquer de précieuses connaissances locales qui améliorent la protection du milieu marin du Canada. Améliorer la préparation et l'intervention maritimes sur le territoire de la Nation Heiltsuk en élargissant le rôle de son équipe d'intervention en cas d'urgence maritime renforce la capacité du Canada à intervenir en cas d'incidents environnementaux au large de la côte Ouest. Lorsque nous travaillons ensemble et que les communautés autochtones disposent des outils dont elles ont besoin pour protéger les eaux et les côtes, nous investissons dans un avenir plus propre et plus sécuritaire pour tous. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« En tant qu'intendants de nos terres et de nos eaux, la vision de la Nation Heiltsuk est de pouvoir protéger notre territoire contre les déversements de pétrole. Nous nous réjouissons de la poursuite du partenariat et des progrès réalisés dans le cadre de cet important travail avec le Canada, afin que nous puissions tous nous acquitter de nos responsabilités pour assurer la sécurité de nos côtes. »

K̓áwáziɫ Marilyn Slett, conseillère en chef, Nation Heiltsuk

« Le renouvellement d'aujourd'hui est une autre étape importante du Plan de protection des océans du Canada. En tirant parti des connaissances et de l'expertise locales des Premières Nations côtières, nous améliorons non seulement la façon dont nous protégeons les eaux locales, mais nous renforçons également des partenariats significatifs fondés sur le respect mutuel et la coopération. Ensemble, nous continuerons à protéger nos côtes et nos voies navigables pour les générations à venir. »

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre de Transports Canada

« Compte tenu de l'augmentation prévue du trafic de pétroliers, ce projet est essentiel pour combler les lacunes dans la capacité d'intervention en cas de pollution marine sur la côte centrale de la Colombie-Britannique. Nous sommes impatients de mettre en place l'équipe d'intervention en cas d'urgence maritime de la Nation Heiltsuk de manière renouvelée et en temps opportun. »

Wígvíɫba Wákas Harvey Humchitt, chef héréditaire, Nation Heiltsuk

« En tant que principal organisme fédéral d'intervention environnementale marine au Canada, la Garde côtière canadienne s'est engagée à intervenir rapidement et efficacement en cas d'incidents de pollution marine. En travaillant avec la Nation Heiltsuk pour élargir le rôle de l'équipe d'intervention en cas d'urgence maritime, nous nous appuyons sur le rôle actuel des Premières Nations côtières en matière de sécurité maritime et d'intervention en cas d'incident. Nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre collaboration avec la Nation Heiltsuk afin d'améliorer continuellement la sécurité maritime sur la côte Ouest. »

Mario Pelletier, commissaire, Garde côtière canadienne

Faits en bref

En janvier 2017, la Nation Heiltsuk et le Canada ont conclu l'accord-cadre de réconciliation Haíłcistut d'une durée de quatre ans. L'accord-cadre a établi une vision commune de la Réconciliation, et a défini les priorités les plus importantes pour les Heiltsuk, comme la création d'une approche plus collaborative, coordonnée, et efficace en matière d'intervention marine et de protection des océans.

ont conclu l'accord-cadre de réconciliation Haíłcistut d'une durée de quatre ans. L'accord-cadre a établi une vision commune de la Réconciliation, et a défini les priorités les plus importantes pour les Heiltsuk, comme la création d'une approche plus collaborative, coordonnée, et efficace en matière d'intervention marine et de protection des océans. La première version du protocole d'entente actuel a été signée en mars 2021 par la Nation Heiltsuk, la Garde côtière canadienne et Transports Canada, et a expiré en mars 2023. Le protocole d'entente actuel expirera en juillet 2029.

Le protocole d'entente s'appuie sur le travail accompli dans le cadre du Plan de protection des océans du Canada visant à assurer la sécurité du transport maritime et à améliorer la capacité du Canada à prévenir les incidents maritimes et à pouvoir intervenir en la matière. Depuis 2016, le gouvernement du Canada a consacré 3,5 milliards de dollars au Plan de protection des océans, ce qui en fait le plus important investissement jamais réalisé par le Canada pour protéger ses côtes et ses voies navigables.

