GITANYOW, BC, le 20 août 2024 /CNW/ - Le saumon du Pacifique est menacé par les changements climatiques, la dégradation de son habitat et d'autres pressions sur l'environnement. En Colombie-Britannique, certaines populations menacées ou en péril sont en déclin de façon spectaculaire et risquent de disparaître complètement. Les écloseries, qui font naître, élèvent, et relâchent les saumons du Pacifique pour qu'ils vivent aux côtés de leurs congénères sauvages, sont un élément clé du soutien et de la reconstitution de ces populations vulnérables.

Aujourd'hui, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Diane Lebouthillier, a annoncé l'intention du gouvernement de construire une nouvelle écloserie communautaire sur la rivière Kitwanga, affluent de la rivière Skeena. L'écloserie sera construite par le gouvernement du Canada et exploitée par la Nation Gitanyow. La construction de l'installation devrait commencer cet automne.

L'écloserie projetée élèvera principalement le saumon rouge de la rivière Kitwanga, un stock dont la conservation est très préoccupante, et qui revêt une grande importance culturelle pour le peuple Gitanyow et d'autres Premières Nations, qui en dépendent depuis des milliers d'années. Cette installation s'appuie sur le travail mené par la Nation Gitanyow pour en déterminer la faisabilité, notamment des études et analyses détaillées visant à garantir la viabilité du projet, ainsi que sur la planification de la reconstitution des stocks de saumon, et elle vient appuyer les objectifs communs en matière de conservation du saumon et de gestion de la pêche sur le territoire traditionnel de la Nation. En outre, ce projet souligne l'importance de préserver la diversité génétique de la montaison dans la rivière Kitwanga, en particulier à la lumière des menaces pesant sur la biodiversité en raison des changements climatiques et des effets cumulatifs du développement. La protection de la plus grande diversité génétique possible est cruciale pour la résilience à long terme de ces populations de saumons.

Pour la Nation Gitanyow, cette écloserie symbolise la poursuite des efforts consentis depuis plusieurs décennies pour reconstituer le stock de saumon rouge autrefois florissant dans la rivière Kitwanga, qui figurait parmi les dix principaux producteurs de saumon rouge sauvage dans le bassin hydrographique de la rivière Skeena. Historiquement, les montaisons étaient de l'ordre d'une dizaine de milliers par an, ce qui a permis aux Gitanyow, aux autres Premières Nations de la rivière Skeena et à la pêche commerciale de survivre pendant plus d'un siècle.

Ce projet d'écloserie est rendu possible grâce au financement de l'Initiative de la Stratégie relative au saumon du Pacifique (ISSP) du MPO, un investissement transformateur pour la protection et la restauration du saumon du Pacifique et de ses habitats. Dans le cadre de l'ISSP, le MPO s'est lancé dans une initiative pluriannuelle visant à moderniser ses écloseries, à se concentrer sur la conservation et le soutien ciblé de certains stocks de saumon du Pacifique en péril, ainsi qu'à intégrer davantage l'expertise scientifique dans la mise en valeur du saumon. Les investissements ciblés du Programme de développement économique des communautés (PDEC) sont un volet important de l'ISSP qui fournira l'infrastructure essentielle et la capacité opérationnelle nécessaires pour soutenir les objectifs de mise en valeur et de conservation des salmonidés.

L'établissement de partenariats avec les communautés autochtones, qui ont un profond lien avec le saumon et ont été fortement touchées par son déclin, fait partie intégrante de nos efforts pour régénérer les stocks de saumon du Pacifique dans l'intérêt de tous les Canadiens. Grâce à cette nouvelle écloserie, le MPO et la Nation Gitanyow travaillent ensemble pour remédier au déclin historique du saumon, et améliorer l'accès au poisson qui est au cœur de la vie des peuples autochtones de la région.

Citations

« Cette nouvelle écloserie est un bel exemple de la collaboration qui existe, dans le cadre de l'Initiative de la Stratégie relative au saumon du Pacifique, entre le Canada et les Premières Nations pour conserver et reconstituer les populations vulnérables de saumon du Pacifique. Grâce à un partenariat et à une collaboration entre peuples autochtones, gouvernements, intervenants et communautés ayant un profond lien avec le saumon, nous pouvons garantir la sauvegarde de ces poissons pour nos enfants et nos petits-enfants. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Ces derniers investissements du gouvernement fédéral pour aider les Gitanyow à rétablir le saumon rouge de la rivière Kitwanga représentent un point culminant dans nos efforts de préservation et de reconstitution d'un stock qui a été la source de vie de notre peuple depuis des temps immémoriaux. Nous avons volontairement cessé de le pêcher il y a plus de cinquante ans par souci de conservation, et nous espérons que ces nouvelles mesures visant à mettre en place une écloserie moderne, à la fine pointe de la technologie et axée sur la conservation nous permettront à nouveau de voir dans notre rivière la montaison de saumons rouges forts et en santé. »

Le Chef Malii, président du bureau des chefs héréditaires Gitanyow

Faits en bref

Le Programme de mise en valeur des salmonidés (PMVS) du MPO est un programme intégré d'écloserie, d'intendance et de restauration de l'habitat.

Chaque année, le PMVS produit plus de 300 millions de saumons juvéniles destinés à la pêche, ainsi qu'à l'évaluation, à la reconstitution, à la conservation et à l'intendance des stocks, de même qu'à des fins éducatives. Il fait appel à plus de 10 000 bénévoles, entreprend plus de 50 projets de restauration, soutient plus de 250 projets dirigés par des bénévoles, 17 écloseries du Programme de développement économique des communautés (PDEC) et des Premières Nations et 80 activités d'amélioration communautaire à plus petite échelle (Programme de participation du public ou PPP), de même que fournit des programmes d'éducation et de sensibilisation aux écoles.

Le PMVS restaure également l'habitat dans les rivières, les ruisseaux et les zones humides, de même qu'il soutient la participation des citoyens et des Premières Nations à la mise en valeur du saumon et à la gestion des bassins versants.

Le PMVS permet la création d'écloseries communautaires et d'installations de mise en valeur du saumon dans toute la Colombie-Britannique grâce au PDEC et au PPP.

Les écloseries du PDEC sont exploitées en vertu d'accords de contribution par les Premières Nations et les sociétés communautaires locales, avec le soutien opérationnel et administratif permanent du Programme de participation communautaire (PPC) du PMVS du MPO.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez Pêches et Océans Canada sur Twitter , Facebook , Instagram et YouTube .

sur , , et . Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter , Facebook , Instagram et YouTube .

SOURCE Pêches et Océans Canada, Région du Pacifique

Personnes-ressources: Gabriel Bourget, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]