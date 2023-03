L'Entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuits, d'une valeur de 23 millions de dollars, contribuera à la création du premier lieu historique national dirigé par des Inuits au Nunavut.

OTTAWA, ON, le 23 mars 2023 /CNW/ - Les récits de la légendaire expédition de Franklin ont toujours été liés à l'histoire des compétences, du savoir et de la persévérance des Inuits dans l'Arctique. Pendant des générations, les Inuits ont transmis des récits de leurs interactions avec les marins en perdition, ainsi que certains des objets qu'ils ont laissés derrière eux. Ces récits et objets racontent l'histoire de ce voyage fatidique et la façon dont les navires sont arrivés à leur dernier lieu de repos.

Le 2 mars, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, et M. Robert Greenley, président de la Kitikmeot Inuit Association (KIA), ont signé une entente décennale sur les répercussions et les avantages pour les Inuits du lieu historique national des Épaves-du-HMS Erebus-et-du-HMS Terror, un lieu qui suscite la curiosité et l'émerveillement à l'échelle internationale depuis plus d'un siècle.

L'Entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuits établit un nouveau modèle de relation de coopération entre Parcs Canada et les Inuits. Grâce à la communication et à la collaboration sur des objectifs communs, les épaves du HMS Erebus et du HMS Terror deviendront progressivement un lieu historique national entièrement dirigé par les Inuits. L'Entente appuie les possibilités de développement économique à Gjoa Haven et à Cambridge Bay par le biais d'un fonds de développement des entreprises inuites, d'un fonds pour la culture et le patrimoine inuits, d'un fonds de bourses d'études inuites, de possibilités de formation et d'emploi inuites et du Programme des gardiens d'épaves.

La Kitikmeot Inuit Association et la Nattilik Heritage Society, à Gjoa Haven, recevront plus de 23 millions de dollars pour gérer et exploiter le lieu en collaboration avec Parcs Canada. Les fonds seront utilisés pour le personnel, les opérations et l'interprétation, et pour élargir le Programme des gardiens d'épaves afin d'y inclure l'établissement de camps de base sur les emplacements des deux épaves. L'interprétation inuite du lieu, sur place, permettra d'amplifier le récit de l'histoire de Franklin pour y inclure les pratiques inuites traditionnelles, la chasse, l'échange des connaissances et l'histoire de l'interaction des Inuits avec l'équipage de Franklin qui s'est déroulée sur les terres inuites il y a plus de 170 ans.

Le gouvernement du Canada et la Kitikmeot Inuit Association aimeraient profiter de l'occasion pour remercier le Comité consultatif provisoire de l'expédition de Franklin d'avoir fourni de précieux conseils sur la gestion du lieu historique national des Épaves-du-HMS Erebus-et-du-HMS Terror et d'avoir établi des relations solides dans l'esprit d'un modèle de gestion collaborative. Le Comité consultatif provisoire de l'expédition de Franklin était composé de membres de la communauté inuite et de représentants de la Kitikmeot Inuit Association, de l'Inuit Heritage Trust, du gouvernement du Nunavut et de l'industrie touristique régionale.

Citations

« Les découvertes du HMS Erebus et du HMS Terror témoignent du savoir inuit allié à la recherche scientifique. Maintenant, grâce à la signature de cette entente progressiste et novatrice, les Inuits de la région de Kitikmeot assureront la conservation et la gestion permanentes du lieu historique national des Épaves-du-HMS Erebus-et-du-HMS Terror. Cette entente ouvre la voie à des retombées économiques pour les partenaires inuits afin de créer le premier lieu historique national opérationnel et dirigé par des Inuits au Nunavut. Le gouvernement du Canada se réjouit à l'idée de poursuivre sa collaboration avec la Kitikmeot Inuit Association et la Nattilik Heritage Society pour faire connaître ce lieu fascinant aux Canadiens et au monde entier. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Cette entente est le résultat d'une formidable collaboration sur plusieurs années entre les Inuits de la région de Kitikmeot et le gouvernement du Canada. Guidé par le leadership des Inuits, l'établissement de ce premier lieu historique national opérationnel du Canada au Nunavut permettra de diffuser l'histoire de l'expédition de Franklin et le destin de ses marins dans tout le Canada et dans le monde, Le lieu historique national des Épaves-du-HMS Erebus-et-du-HMS Terror sera une fenêtre sur notre passé et une passerelle vers une offre touristique améliorée pour notre région. Je suis extrêmement heureux d'avoir participé à la signature de cette entente historique. »

Robert Greenley

Président, Kitikmeot Inuit Association

« Le Nattilik Heritage Centre est un lieu de rassemblement pour les Inuits et les visiteurs qui veulent en savoir plus sur la culture inuite, les anciens explorateurs et les artefacts qu'ils ont laissés derrière eux. Ces dernières années, le Nattilik Heritage Centre a pu utiliser les fonds fournis par le gouvernement du Canada pour obtenir des ressources supplémentaires afin de réaliser son rêve, un bâtiment moderne du calibre d'un musée. Le musée exposera des objets provenant d'explorations polaires tout en faisant connaître le riche passé culturel des Inuits à tous ceux qui visitent Gjoa Haven ou y vivent. »

Jacob Keanik

Président, Nattilik Heritage Centre

Faits en bref

En vertu de l' Accord du Nunavut , une Entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuits doit être négociée avec l'organisation inuit désignée avant d'établir toute aire protégée au Nunavut . Lors de la découverte du HMS Erebus en 2014, et après consultation auprès des Inuits, le gouvernement du Canada s'est appuyé sur une disposition d'urgence de l'Accord du Nunavut , l'article 9.4.1, pour faire en sorte que l'épave soit sous protection juridique avant de négocier une Entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuits.

, une Entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuits doit être négociée avec l'organisation inuit désignée avant d'établir toute aire protégée au . découverte du HMS en après consultation auprès des Inuits, le gouvernement du s'est appuyé sur une disposition d'urgence de l'Accord du , l'article 9.4.1, pour faire en sorte que l'épave soit sous protection juridique avant de négocier une Entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuits. Avant la signature de l'Entente sur les répercussions et les avantages pour les Inuits, le lieu était géré dans l'esprit de l'Accord du Nunavut par l'intermédiaire du Comité consultatif provisoire de l'expédition de Franklin. Le Comité consultatif provisoire de l'expédition de Franklin, composé de membres de la communauté inuite et de représentants de la Kitikmeot Inuit Association, de la Fiducie du patrimoine inuit, du gouvernement du Nunavut et de l'industrie touristique, a fourni des conseils précieux et collaboré à la gestion des épaves jusqu'à présent.

par l'intermédiaire du Comité consultatif provisoire de l'expédition de Franklin. Le Comité consultatif provisoire de l'expédition de Franklin, composé de membres de la communauté inuite et de représentants de la Kitikmeot Inuit Association, de la Fiducie du patrimoine inuit, du gouvernement du et de l'industrie touristique, a fourni des conseils précieux et collaboré à la gestion des épaves jusqu'à présent. L'emplacement des navires de l'expédition Franklin est resté un mystère pendant plus de 150 ans après la disparition de Sir John Franklin et de son équipage en 1846, partis à la recherche d'un passage du Nord-Ouest. Le HMS Erebus a été localisé en 2014 et le HMS Terror l'a été en 2016.

et de son équipage en 1846, partis à la recherche d'un passage du Nord-Ouest. Le HMS a été localisé en le HMS l'a été en 2016. L'épave du HMS Erebus a été ajoutée au Décret sur les lieux historiques nationaux du Canada en 2015, et ainsi bénéficié d'une protection juridique en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada . L'épave du HMS Terror a été ajoutée en 2017, à la suite de la recommandation du Comité consultatif provisoire de l'expédition de Franklin.

a été ajoutée au en ainsi bénéficié d'une protection juridique en vertu de la . L'épave du HMS a été ajoutée en 2017, à la suite de la recommandation du Comité consultatif provisoire de l'expédition de Franklin. Les emplacements du HMS Erebus et du HMS Terror ne sont pas ouverts au public pour le moment et il faut détenir un permis pour pénétrer dans les aires protégées; Parcs Canada et la Nattilik Heritage Society travaillent néanmoins à l'élaboration d'activités pour l'expérience du visiteur qui appuient la protection à long terme des emplacements des deux épaves.

et du HMS ne sont pas ouverts au public pour le moment et il faut détenir un permis pour pénétrer dans les aires protégées; Parcs Canada et la Nattilik Heritage Society travaillent néanmoins à l'élaboration d'activités pour l'expérience du visiteur qui appuient la protection à long terme des emplacements des deux épaves. Les Inuits peuvent accéder à l'emplacement pour mener des activités de récolte traditionnelles en vertu de l'Entente du Nunavut .

