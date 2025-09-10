EDMONTON, AB, le 10 sept. 2025 /CNW/ - Le Canada passe à l'action pour bâtir un avenir propre et abordable - une maison ou un immeuble à la fois. Puisque les bâtiments sont la troisième source de gaz à effet de serre au Canada, l'efficacité énergétique des habitations jouera un rôle central dans la lutte contre les changements climatiques au pays.

À l'occasion de la Semaine mondiale du bâtiment durable, le ministre du Logement et de l'Infrastructure, l'honorable Gregor Robertson, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Julie Dabrusin, et la présidente de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), Rebecca Bligh, ont annoncé un investissement de 85,5 millions de dollars dans le cadre de l'initiative Logement abordable durable du Fonds municipal vert. Cet investissement comprend environ 67,9 millions de dollars pour 21 projets d'immobilisations ou projets pilotes et 17,6 millions de dollars pour des travaux de planification et des études de faisabilité qui aideront des collectivités de toutes tailles à élaborer et à appliquer en grand des solutions innovantes pour des logements abordables, écoénergétiques et résilients face aux changements climatiques.

L'un des projets d'immobilisations financés est une rénovation énergétique majeure de 59 maisons en rangée, qui a été réalisée à la coopérative d'habitation Sundance à Edmonton, en Alberta. Grâce à ce projet avant-gardiste, fondé sur une approche néerlandaise éprouvée, appelée Energiesprong, la baisse de consommation d'énergie totale des bâtiments pourra atteindre 94 % et les occupants ont pu rester dans leurs logements pendant les travaux. C'est la première rénovation du genre réalisée à l'aide de panneaux préfabriqués dans une coopérative d'habitation canadienne.

Ces projets mettent en évidence les progrès accomplis par le Canada dans la création de bâtiments écoénergétiques, résilients face aux changements climatiques et abordables qui sont avantageux pour les collectivités, l'économie et l'environnement.

« L'amélioration de l'efficacité énergétique de nos maisons et immeubles est l'une des façons les plus intelligentes qui soient de réduire les émissions et d'alléger les factures d'énergie. Par cet investissement de 85,5 millions de dollars, nous aidons des collectivités au Canada à rénover des logements abordables et à construire des logements résilients face aux changements climatiques. Des projets comme la rénovation de la coopérative d'habitation Sundance à Edmonton montrent que l'innovation en matière d'efficacité énergétique peut abaisser le coût de la vie pour les familles tout en bâtissant l'avenir énergétique propre du Canada. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Notre gouvernement tient à ce que chaque citoyen dispose d'un logement sûr et abordable. L'investissement annoncé aujourd'hui contribuera à la construction et à la rénovation de logements qui répondent aux besoins des familles dès maintenant tout en étant prêts pour les défis de demain. En élargissant l'accès à des logements abordables qui sont en outre écoénergétiques et résilients, nous rendons la vie plus abordable et plus sûre pour les Canadiens. »

L'honorable Gregor Robertson

Ministre du Logement et de l'Infrastructure

« Des habitations plus écologiques rendent les villes plus saines et abaissent les coûts pour les familles. En investissant 85,5 millions de dollars dans le cadre de l'initiative Logement abordable durable du Fonds municipal vert, nous aidons les municipalités à réduire leurs émissions, à améliorer leur résilience et à proposer des solutions concrètes au défi des changements climatiques. Des projets innovants comme la rénovation de la coopérative d'habitation Sundance à Edmonton montrent que logements abordables et résilience climatique peuvent aller de pair. Voilà comment on bâtit un Canada plus propre, plus fort et plus durable. »

L'honorable Julie Dabrusin

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Edmonton fait preuve d'un véritable leadership en matière de logement. Les rénovations à la coopérative d'habitation Sundance - les plus importantes de ce genre effectuées au Canada - montrent que nous pouvons réduire les émissions et offrir des logements abordables aux familles. En tant qu'Edmontonnienne, je suis fière de voir notre ville au premier plan de projets d'innovation résidentielle qui réduisent les coûts pour les familles et renforcent nos collectivités. »

L'honorable Eleanor Olszewski

Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

Quelques faits

Les maisons et autres bâtiments sont la troisième source de gaz à effet de serre au Canada. Il faut donc rendre ces constructions plus écologiques si nous voulons réduire nos émissions et atteindre nos objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

Au Canada, le chauffage des locaux et de l'eau est à l'origine de plus de 96 % des émissions imputables directement aux bâtiments. Le remplacement des systèmes de chauffage à énergies fossiles par des options sobres en carbone, telles les pompes géothermiques électriques, aide vraiment à réduire les émissions de gaz à effet de serre et les factures de chauffage.

