NIGADOO, NB, le 17 nov. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Serge Cormier, député d'Acadie--Bathurst, et la Fédération canadienne des municipalités (FCM) ont annoncé un investissement de 144 460 $ dans trois collectivités du Nouveau-Brunswick pour appuyer la prise de décisions fondées sur des données relatives aux infrastructures clés ainsi qu'à assurer le rendement à long terme des infrastructures.

La Municipalité de Neguac reçoit 50 000 $ pour améliorer et développer davantage son plan de gestion des actifs. La Municipalité effectuera une analyse du cycle de vie des actifs essentiels afin de déterminer les exigences détaillées en matière d'investissement des actifs et d'élaborer une stratégie pour gérer les écarts financiers.





Ces fonds proviennent du Programme de gestion des actifs municipaux.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada assure la croissance économique de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités et améliore la qualité de vie des Canadiens.

Citations

« Le Programme de gestion des actifs municipaux soutient des projets qui permettent à des collectivités du Nouveau-Brunswick de gérer leurs actifs plus efficacement. De tels investissements permettront à nos collectivités d'être plus fortes et plus résilientes aujourd'hui et pour les années à venir. »

Serge Cormier, député d'Acadie--Bathurst, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Qu'il s'agisse de routes, de ponts, de bâtiments ou de réseaux de traitement des eaux usées, une solide gestion des actifs est essentielle pour bâtir des collectivités plus fortes. C'est pourquoi le Programme de gestion des actifs municipaux de la FCM est là pour aider les collectivités du Nouveau-Brunswick et de partout au pays à élaborer de saines pratiques de gestion des actifs et à effectuer la collecte et l'analyse de données afin de faire de meilleurs investissements. »

Taneen Rudyk, présidente de la Fédération canadienne des municipalités

Faits en bref

Le Programme de gestion des actifs municipaux (PGAM) est conçu pour appuyer les municipalités canadiennes dans la prise de décisions d'investissement en matière d'infrastructure en se basant sur des données fiables et des pratiques de gestion des actifs solides.

Le PGAM offre une formation en gestion des actifs, un financement et un partage de l'information pour permettre aux municipalités d'avoir accès aux données nécessaires à une planification efficace.

Le programme de 110 millions de dollars, financé par le gouvernement du Canada et mis en œuvre par la Fédération canadienne des municipalités, a permis d'investir plus de 64 millions de dollars dans 1 517 projets de gestion des actifs municipaux.

et mis en œuvre par la Fédération canadienne des municipalités, a permis d'investir plus de 64 millions de dollars dans 1 517 projets de gestion des actifs municipaux. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets d'un bout à l'autre du pays.

