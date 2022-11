VILLE DE GLENWOOD, NL , le 23 nov. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural, et Taneen Rudyk, présidente de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) ont annoncé un investissement de 388 775 $ dans neuf collectivités de Terre-Neuve-et-Labrador pour appuyer la prise de décisions fondées sur des données relatives aux infrastructures clés ainsi qu'à assurer le rendement à long terme des infrastructures.

La Ville de Glenwood reçoit 47 880 $ pour dresser un inventaire complet de ses principaux actifs, notamment les actifs linéaires, les bâtiments et structures et sa flotte de véhicules. L'information servira à préparer des rapports sur l'état des infrastructures.





La Ville de Gander reçoit 50 000 $ pour lui permettre d'identifier rapidement l'état des actifs existants, de déterminer les points à améliorer, de définir les rôles/responsabilités, d'élaborer des mandats et des modèles de plan de gestion des actifs. L'information sera utilisée pour sensibiliser le personnel et le conseil au processus d'intégration d'un programme de gestion des actifs.





La Ville de Bay Bulls reçoit 50 000 $ pour élaborer un cadre de gestion des actifs écologiques. Ce projet permettra d'élaborer un modèle de bassin versant, de réaliser une évaluation de la vulnérabilité aux changements climatiques, d'établir un examen du niveau de service et de préparer un rapport d'évaluation de la gestion des actifs.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada assure la croissance économique de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités et améliore la qualité de vie des Canadiens.

Citations

« L'annonce d'aujourd'hui permettra à nos collectivités de Terre-Neuve-et-Labrador d'être bien équipées pour entretenir leurs infrastructures. Grâce aux investissements du Programme de gestion des actifs municipaux, le gouvernement fédéral travaille en collaboration avec la Fédération canadienne des municipalités pour faire en sorte que des villes comme Gander, Glenwood et Bay Bulls disposent des outils dont elles ont besoin pour renforcer leurs décisions d'investissement dans les infrastructures en se fondant sur des données fiables et de saines pratiques de gestion des actifs. »

L'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural et députée de Long Range Mountains, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Une bonne gestion des actifs, notamment des routes, des ponts, des bâtiments et des systèmes de traitement d'eau, est primordiale pour renforcer nos municipalités. C'est pourquoi la FCM offre son programme de gestion des actifs municipaux aux municipalités de Terre-Neuve-et-Labrador et de partout au pays afin de les aider à adopter de solides pratiques dans ce domaine et à recueillir et analyser des données pour prendre de bonnes décisions d'investissement. »

Taneen Rudyk, présidente de la Fédération canadienne des municipalités

Faits en bref

Le Programme de gestion des actifs municipaux (PGAM) est conçu pour aider les municipalités canadiennes à renforcer les décisions d'investissement dans les infrastructures en se basant sur des données fiables et des pratiques de gestion des actifs solides.

Le PGAM offre une formation en gestion des actifs, un financement et un partage de l'information pour permettre aux municipalités d'avoir accès aux données nécessaires à une planification efficace.

Le programme de 110 millions de dollars, financé par le gouvernement du Canada et mis en œuvre par la Fédération canadienne des municipalités, a investi plus de 64 millions de dollars dans 1 517 projets de gestion des actifs municipaux.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets d'infrastructures partout au Canada . 21 ministères et agences contribuent à ces investissements .

Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur les efforts déployés par le gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives.

Produits connexes

Des informations complémentaires sur les neuf initiatives municipales se trouvent dans le document d'information.

SOURCE Infrastructure Canada

