VILLE DE GIBSONS, BC, le 24 nov. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Patrick Weiler, député de West Vancouver--Sunshine Coast--Sea to Sky Country, et Taneen Rudyk, présidente de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) ont annoncé un investissement de 139 808 $ dans trois collectivités de la Colombie-Britannique pour appuyer ces dernières dans la prise de décisions fondées sur des données relatives aux infrastructures clés et ainsi assurer le rendement à long terme des infrastructures.

La Ville de Gibsons reçoit 39 808 $ pour améliorer les données sur les services d'eaux usées et les pratiques de gestion des actifs afin d'assurer une prestation de services durable et d'appuyer la prise de décisions. Le projet comprend la collecte, la consolidation, le formatage, l'examen et l'analyse des données qui seront développées dans un plan de gestion des actifs.

Ces fonds proviennent du Programme de gestion des actifs municipaux.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada assure la croissance économique de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités et améliore la qualité de vie des Canadiens.

Citations

« Des pratiques efficaces de planification et de gestion des actifs feront une différence significative dans la construction d'infrastructures durables dans nos collectivités. Les projets annoncés aideront davantage les collectivités de notre région, comme Gibsons, et partout en Colombie-Britannique, en leur fournissant le financement, la formation et les ressources dont elles ont besoin pour mieux gérer leurs actifs et s'assurer qu'elles sont résilientes pour les années à venir. »

Patrick Weiler, député de West Vancouver--Sunshine Coast--Sea to Sky Country, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Une bonne gestion des actifs, notamment des routes, des ponts, des bâtiments et des systèmes de traitement d'eau, est primordiale pour renforcer nos municipalités. C'est pourquoi, le Programme de gestion des actifs municipaux de la FCM aide les collectivités de la Colombie-Britannique et de partout au pays à adopter de solides pratiques en gestion des actifs et à recueillir et analyser des données pour prendre de bonnes décisions d'investissement. »

Taneen Rudyk, présidente de la Fédération canadienne des municipalités

Faits en bref

Le Programme de gestion des actifs municipaux (PGAM) est conçu pour aider les municipalités canadiennes à renforcer les décisions d'investissement dans les infrastructures en se basant sur des données fiables et des pratiques de gestion des actifs solides.

Le PGAM offre une formation en gestion des actifs, un financement et un partage de l'information pour permettre aux municipalités d'avoir accès aux données nécessaires à une planification efficace.

Le programme de 110 millions de dollars, financé par le gouvernement du Canada et mis en œuvre par la Fédération canadienne des municipalités, a investi plus de 65 millions de dollars dans 1 538 projets de gestion des actifs municipaux.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets d'un bout à l'autre du Canada .

