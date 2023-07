TORONTO, le 6 juill. 2023 /CNW/ - L'innovation aide les collectivités à devenir plus durables et inclusives. Afin de soutenir les possibilités économiques et une bonne qualité de l'air pour la population canadienne, le gouvernement canadien et la Fédération canadienne des municipalités (FCM) investissent dans des initiatives qui aideront les municipalités de toutes les régions du pays à atteindre la carboneutralité.



Aujourd'hui, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles, et Scott Pearce, président de la FCM, ont annoncé un investissement d'un maximum de 175 000 $ par l'entremise du Fonds municipal vert afin de soutenir l'établissement d'un fonds d'investissement d'impact municipal CAANZero dirigé par MaRS Discovery District.



De nombreuses petites et moyennes municipalités souhaitent accéder au financement, à la capacité et à l'expertise requis pour entreprendre des projets d'efficacité énergétique d'une envergure suffisante pour atteindre leurs cibles climatiques.



À l'instar de modèles de financement européens similaires, le fonds d'investissement d'impact municipal CAANZero de MaRS appuiera des cohortes de municipalités qui cherchent à optimiser leurs stratégies de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et à accélérer leur action climatique en réalisant des projets d'efficacité énergétique, notamment par la rénovation des bâtiments commerciaux, industriels et résidentiels, des infrastructures de traitement des eaux usées et de l'éclairage des rues.

L'annonce d'aujourd'hui aidera MaRS à mettre au point une structure de gouvernance et d'opérations pour ce nouveau fonds d'investissement, en vue, par exemple, d'aider les administrateurs à explorer le groupement de projets d'efficacité énergétique pour attirer des capitaux privés dans ces projets.



Le Fonds municipal vert (FMV) est un programme administré par la Fédération canadienne des municipalités et financé à l'aide d'une dotation du gouvernement du Canada. Le FMV aide les gouvernements municipaux à adopter plus rapidement des pratiques de développement durable. Il offre aux municipalités une conjugaison unique de financement, de ressources et de formation afin de les outiller pour renforcer leur résilience et réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

« Le gouvernement du Canada est ravi de soutenir l'accélérateur d'actions climatiques vers la carboneutralité (CAANZero) de MaRS grâce au Fonds municipal vert. Cette importante initiative aidera les municipalités canadiennes à accélérer des projets de rénovation porteurs d'emplois tout en réduisant les émissions et en maintenant une bonne qualité de l'air au pays. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles

« Dans la lutte contre les changements climatiques, les municipalités sont sur la ligne de front. Le partenariat établi dans le cadre du Fonds municipal vert entre la Fédération canadienne des municipalités et le gouvernement du Canada aide les collectivités à faire la transition vers un avenir sain carboneutre. Avec des investissements judicieux et une concertation efficace, nos collectivités peuvent espérer avoir un cadre de vie viable et prospère. Je salue l'initiative du District de la découverte MaRS pour son rôle de chef de file en vue d'assurer un avenir durable. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« De la réduction des gaz à effet de serre à la rénovation de différents bâtiments, la Fédération canadienne des municipalités est fière de continuer à soutenir des projets tels que celui annoncé aujourd'hui par l'entremise du Fonds municipal vert. L'initiative de MaRS aidera les petites et moyennes municipalités à atteindre leurs objectifs de carboneutralité. Ensemble, en partenariat avec le gouvernement fédéral, les communautés locales sont en bonne voie de d'être davantage durables et abordables. »

Scott Pearce, président de la FCM

« Le Canada devra dépenser autour de 400 milliards de dollars au cours des 20 prochaines années dans la rénovation des infrastructures afin d'atteindre ses cibles climatiques, et plus de la moitié des infrastructures sont de propriété municipale. Les investissements requis sont gigantesques. À l'aide du fonds CAANZero, les municipalités pourront obtenir l'expertise et le soutien financier qui leur font défaut actuellement pour cerner et mener à bien rapidement des projets réalisables à fort impact. »

Tyler Hamilton, directeur principal de MaRS pour les initiatives climatiques

