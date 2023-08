CAP-BRETO, NS, le 30 août 2023 /CNW/ - Nos habitations et nos installations contribuent fortement au bien-être et à notre économie et nous permettent de nous regrouper. Or, elles sont également la troisième source d'émissions de gaz à effet de serre de notre pays. Le gouvernement du Canada et la Fédération canadienne des municipalités (FCM) ont donc à cœur d'investir pour décarboner le secteur des bâtiments.

Aujourd'hui, Jaime Battiste, secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Sydney-Victoria, représentant l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, et Scott Pearce, président de la FCM, ont annoncé une subvention de 500 000 $ par l'entremise du volet Logement abordable durable (LAD) du Fonds municipal vert (FMV) à New Dawn Enterprise Ltd., une entreprise à but non lucratif, pour des rénovations écoénergétiques ambitieuses dans 20 habitations du Cap-Breton (Nouvelle-Écosse).

Ces habitations sises sur d'anciens terrains du ministère de la Défense nationale bénéficieront sous peu de plusieurs travaux de rénovation de leurs systèmes de chauffage, de refroidissement et d'eau potable. De plus, leur isolation et leur étanchéité seront améliorées, de sorte que ces habitations seront non seulement plus confortables, mais que des économies d'énergie d'au moins 50 % y seront aussi réalisées.

Les investissements permettront aussi l'installation d'un système de panneaux solaires pour la communauté de Pine Tree Park. Le « jardin solaire » qui y sera érigé et l'efficacité énergétique obtenue réduiront considérablement les coûts d'énergie des résidents, dont nombre d'entre eux paient des loyers en dessous du loyer médian du marché.

La collaboration continue qui s'exprime aujourd'hui favorise les mesures d'efficacité énergétique poussées, la réponse aux risques liés aux changements climatiques et met l'accent sur les compétences par le partage de l'expertise, des connaissances et par la formation.

Dans le cadre des 950 millions de dollars supplémentaires du budget de 2019 accordés au Fonds municipal vert (FMV) de la FCM, le gouvernement du Canada a consacré 300 millions de dollars pour l'établissement du volet Logement abordable durable (LAD). Ce volet a été instauré pour stimuler les rénovations axées sur l'amélioration écoénergétique et la construction de logements abordables conformes aux normes de carboneutralité.

Depuis son lancement en mai 2020, le volet LAD a permis d'approuvé du financement pour 122 projets, soit un total de plus de 24 500 logements. Ces projets aident à transformer le marché du logement et à réduire les coûts pour atteindre la carboneutralité visée par le Canada d'ici 2050.

Citations

« L'aide annoncée aujourd'hui au Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, soutiendra des rénovations majeures et permettra d'étudier des aides comparables ailleurs. En investissant dès maintenant dans des infrastructures écoénergétiques bas carbone, nous faisons le nécessaire pour créer des emplois bien rémunérés, ménager le portefeuille des consommateurs et lutter contre les changements climatiques pendant les années à venir. Je tiens à féliciter la Fédération canadienne des municipalités et tous les partenaires d'ici qui ont mis la main à la pâte. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles



« En investissant dans des logements écoénergétiques et en réduisant la pollution du secteur des bâtiments, nous bâtissons des collectivités saines et durables. Nous continuerons d'offrir du soutien pour aider les Canadiens à faire la transition vers des logements novateurs plus abordables, ce qui les aidera également à réduire leurs factures globales d'énergie. Des projets et des initiatives comme le projet de rénovations écoénergétiques de New Dawn Enterprises Ltd., au Cap-Breton, nous aident à atteindre ces objectifs. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les familles subissent de lourdes pressions financières à cause de l'inflation mondiale, et chacune des mesures que nous prenons pour les aider compte. Ces fonds aideront à améliorer l'efficacité énergétique de ces maisons, ce qui réduira les factures d'énergie des familles, fournira des emplois ici et limitera les impacts écologiques associés aux bâtiments inefficaces. C'est gagnant-gagnant - on ne peut pas dire le contraire. »

L'honorable Sean Fraser

Ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'annonce d'aujourd'hui est un bel exemple d'intervention de notre gouvernement qui permet d'offrir des logements abordables tout en luttant contre les changements climatiques et en créant de bons emplois dans la classe moyenne ici, au Cap-Breton. Ces rénovations réduiront les coûts d'énergie et les émissions et amélioreront le confort et la résilience climatique de logements sans but lucratif. »

Jaime Battiste

Secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Sydney-Victoria



« La réduction des émissions de carbone des villes est essentielle à la réalisation des objectifs climatiques de la Nouvelle-Écosse. En rendant nos habitations et nos immeubles plus écoénergétiques, nous pouvons créer des villes et des villages plus propres et plus sains pour les générations futures. Merci à la Fédération canadienne des municipalités d'avoir reconnu la qualité du travail de New Dawn Enterprises et de ses partenaires, qui préparent le terrain à des quartiers plus propres et peu émetteurs, d'un océan à l'autre.

Mike Kelloway

Secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de Cape Breton-Canso



« Grâce au volet Logement abordable durable du FMV et au gouvernement du Canada, l'investissement d'aujourd'hui va permettre d'en faire beaucoup pour les résidents de la Municipalité régionale du Cap-Breton pour leur permettre d'accéder à un chez-soi plus abordable qui produit moins d'émissions et dont la consommation d'énergie est réduite. Avec le gouvernement fédéral à nos côtés, nous soutenons le leadership local pour trouver des façons innovantes d'économiser de l'énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est ensemble que nous pouvons continuer d'être en bonne voie d'atteindre l'objectif de carboneutralité et rendre la vie plus abordable. »

Scott Pearce

Président de la FCM



Liens connexes

Fédération canadienne des municipalités



Fonds municipal vert



Plan de réduction des émissions pour 2030 : Un air pur et une économie forte

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan ( http://twitter.com/rncan )

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Relations avec les médias, FCM, 613-907-6395, [email protected]