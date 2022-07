OTTAWA, ON, le 15 juill. 2022 /CNW/ - Les Canadiens ressentent les répercussions des changements climatiques partout au pays. En investissant dans des projets locaux qui permettent de réduire la pollution et de bâtir des infrastructures locales performantes, nous parvenons à assainir l'air et à créer des collectivités fortes, saines et accueillantes pour tous. C'est dans cet objectif que le gouvernement du Canada et la Fédération canadienne des municipalités (FCM) investissent dans des solutions intelligentes et durables dans tout le Canada.

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles, et Taneen Rudyk, présidente de la Fédération canadienne des municipalités, ont annoncé aujourd'hui un investissement de 98 500 $ qui sera consenti à la St. Catharines Transit Commission (SCTC) par le biais du Fonds municipal vert (FMV) de la FCM afin de soutenir l'électrification de son parc de véhicules de transport collectif.

La SCTC, qui assure les services d'autobus à la ville de St. Catharines et à la ville voisine de Thorold, réalisera une étude de faisabilité technique et financière en vue d'établir un plan pour remplacer son parc de véhicules traditionnels fonctionnant au diesel par des autobus électriques à batterie de la manière la plus efficace et percutante possible. L'électrification du parc de véhicules conventionnels à itinéraire fixe de la SCTC réduira les émissions de gaz à effet de serre de 95 %, améliorant ainsi la qualité de l'air dans les collectivités qu'elle dessert. Ce projet devrait entraîner de nombreux avantages couvrant un large éventail, notamment une réduction des coûts d'exploitation et d'énergie de la SCTC, qui pourrait réaliser des économies annuelles de 900 000 dollars sur les coûts du carburant diesel et jusqu'à 50 000 dollars par an par autobus sur les coûts d'entretien, et une réduction de la pollution sonore puisque les autobus électriques à batterie produisent moins de bruit que les autobus à moteur à combustion.

Le Fonds municipal vert est un programme financé par le gouvernement du Canada et administré par la Fédération canadienne des municipalités. Le FMV aide les gouvernements municipaux à adopter des pratiques durables plus rapidement. La combinaison unique de financement de projets, de ressources et d'activités de formation proposée par le Fonds municipal vert donne aux municipalités les outils dont elles ont besoin pour renforcer leur résilience et réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

Citations

« Les investissements annoncés aujourd'hui fourniront à St. Catharines et à Thorold le soutien nécessaire pour faire un grand pas dans l'électrification de leur réseau de transport en commun. Le gouvernement du Canada est heureux de soutenir ces évaluations importantes et novatrices pour faire en sorte que le déploiement accru de véhicules et d'autobus zéro émission se fasse de la façon la plus efficace possible - afin de réduire les émissions et de créer des quartiers plus verts et plus abordables. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles

« Notre gouvernement soutient la St. Catharines Transit Commission dans l'électrification de sa flotte de véhicules, ce qui permettra d'améliorer la qualité de l'air dans la région et de lutter contre les changements climatiques. L'annonce d'aujourd'hui est un important pas dans cette direction. »

Chris Bittle, Secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien, Député de St. Catharines

« Il est d'une importance capitale que tout le monde participe à la lutte contre les changements climatiques. Les municipalités dans l'ensemble du Canada font leur part en adoptant des solutions novatrices qui créent des emplois et favorisent la résilience au climat. Les investissements dans l'infrastructure verte des collectivités canadiennes amélioreront la qualité de l'air et la vitalité de notre économie, en plus de nous conduire vers un avenir carboneutre. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les gouvernements municipaux possèdent soixante pour cent des infrastructures canadiennes. Avec l'aide du Fonds municipal vert, des municipalités de toutes tailles de partout au pays mettent en œuvre des solutions durables et intelligentes pour améliorer leurs infrastructures, et c'est exactement ce que fait St. Catharines avec l'étude pour l'électrification des transports collectifs. Ensemble, nous créons des collectivités résilientes pour accélérer notre progression vers la carboneutralité et atteindre les objectifs climatiques du Canada. »

Taneen Rudyk, présidente de la Fédération canadienne des municipalités

« La réduction de notre empreinte carbone et la viabilité environnementale sont des priorités stratégiques clés pour la Ville de St Catharines. L'élaboration d'un plan de transition du parc d'autobus de St Catharines à des autobus zéro émission est une étape indispensable pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre significativement et investir de manière efficace et financièrement responsable dans un parc d'autobus à faibles émissions de carbone. »

Walter Sendzik, maire de la Ville de St Catharines

Liens connexes

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected], Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan); Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles du Canada, 613-323-7892, [email protected]; Relations avec les médias de la FCM, 613-907-6395, [email protected]