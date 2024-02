VANCOUVER, BC, le 15 févr. 2024 /CNW/ - Les changements climatiques sont devenus une dure réalité pour la population et les collectivités du Canada. En soutenant des initiatives qui visent à réduire les émissions et à améliorer la résilience, nous préservons notre bien-être tout en créant des emplois et en progressant vers un avenir énergétique propre.

Les partenariats entre le gouvernement fédéral et les municipalités sont essentiels pour bâtir des collectivités résilientes face aux changements climatiques, grâce à des bâtiments éco-efficaces et à des transports publics accessibles.

Aujourd'hui, au forum GLOBE 2024 de Vancouver, Julie Dabrusin, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, et représentante de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ainsi que Scott Pearce, président de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), ont annoncé des investissements fédéraux de 917 050 $ par l'entremise du Fonds municipal vert (FMV). Cette aide soutiendra des projets dans six municipalités de la Colombie-Britannique qui amélioreront l'accès au transport collectif et la durabilité des installations publiques.

TransLink reçoit 249 800 $ pour son projet pilote de services de mobilité partagée dans l'agglomération de Vancouver. Un premier essai, en partenariat avec d'autres fournisseurs de services de transport de Vancouver, a été mené avec succès en 2019-2020. Cette subvention permettra à TransLink de réaliser un programme pilote de plus grande envergure qui incitera 1 000 usagers à utiliser des modes diversifiés de transport.

Les villes de Delta et de Nanaimo reçoivent chacune 200 000 $ afin d'étudier des méthodes de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans les bâtiments publics et de loisirs qui produisent la plus grande quantité de carbone dans leurs collectivités.

La Ville de Port Moody reçoit 178 400 $ pour élaborer un plan de résilience fondé sur de faibles émissions de carbone pour 26 installations municipales. Ce plan vise à améliorer l'efficacité énergétique, à réduire les émissions et à améliorer la résistance aux intempéries des bâtiments ciblés, soit l'hôtel de ville, deux casernes de pompiers ainsi que divers centres communautaires et piscines extérieures.

La Ville de Powell River reçoit 68 400 $ pour réaliser une étude en vue d'adopter des stratégies afin de réduire les émissions de ses installations municipales qui en émettent le plus, dont l'hôtel de ville, les complexes récréatifs, les installations des travaux publics, un centre de divertissement, un bâtiment de la GRC et une bibliothèque publique. Collectivement, les émissions de GES de ces bâtiments représentent l'équivalent de plus de 600 tonnes en dioxyde de carbone (t éq. CO2) d'émissions de GES par an, ce qui correspond à plus de 60 % des émissions des bâtiments municipaux.

La Ville de Kelowna reçoit 20 450 $ afin d'examiner la viabilité d'un système à pompe géothermique pour sa caserne de pompiers 1, en remplacement du système mécanique vieillissant de cette caserne.

Le Fonds municipal vert (FMV), administré par la FCM, a reçu une dotation fédérale de 1,65 milliard de dollars du gouvernement du Canada afin d'aider les gouvernements municipaux à adopter plus rapidement des pratiques durables. Il offre aux municipalités une conjugaison unique de financement, de ressources et de formation afin de bien les outiller pour renforcer leur résilience et réduire leurs émissions de GES.

Citations

« Le gouvernement du Canada investit dans des solutions climatiques au palier municipal ici en Colombie-Britannique et partout au pays. Les fonds injectés aujourd'hui dans des projets locaux rendront les bâtiments municipaux plus efficaces et résistants tout en favorisant l'accès aux transports en commun écologiques dans la région métropolitaine de Vancouver. Félicitations à nos partenaires municipaux pour leur apport à l'avancement de ces projets novateurs dans toute la Colombie-Britannique. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Je me réjouis d'annoncer un soutien fédéral de près d'un million de dollars pour mousser l'action climatique dans des collectivités de la Colombie-Britannique. Les investissements dans des projets durables au Canada, comme ceux que nous annonçons aujourd'hui au forum GLOBE à Vancouver, permettront à notre population d'être mieux connectée et à nos bâtiments d'être plus résilients et rentables, tout en contribuant à notre avenir commun axé sur la carboneutralité. »

Julie Dabrusin

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les transports sont responsables de près du quart des émissions de gaz à effet de serre et les municipalités ont une influence sur la moitié d'entre elles. C'est une bonne nouvelle que le Fonds municipal vert continue de renforcer son soutien depuis 20 ans aux gouvernements locaux et aux collectivités pour les rendre plus durables. Aujourd'hui, nous annonçons de l'aide pour des initiatives égologiques en matière d'accès au transport collectif et pour des installations publiques plus durables dans six collectivités en Colombie-Britannique. Grâce à une collaboration continue et soutenue entre le gouvernement fédéral, les municipalités et la Fédération canadienne des municipalités, nous progressons vers la carboneutralité. »

Scott Pearce

Président de la FCM

