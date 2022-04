VANCOUVER, BC, le 22 avril 2022 /CNW/ - La régénération des populations de saumon sauvage du Pacifique est fondamentale pour remettre en place un écosystème océanique sain. Le saumon sauvage du Pacifique est également d'importance vitale pour de nombreuses communautés autochtones de la Colombie-Britannique. C'est pourquoi la protection des stocks de saumon sauvage et de leur habitat est une priorité tant pour le gouvernement du Canada que pour la province de la Colombie-Britannique.

Aujourd'hui, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Joyce Murray, et Fin Donnelly, secrétaire parlementaire pour les Pêches et l'Aquaculture de la Colombie-Britannique, au nom de la ministre de l'Intendance des terres, de l'eau et des ressources de la Colombie-Britannique, l'honorable Josie Osborne, ont annoncé un financement de 30,5 millions de dollars pour 22 projets dans le cadre du Fonds de restauration et d'innovation pour le saumon de la Colombie-Britannique (FRISCB).

L'investissement d'aujourd'hui soutient les processus de surveillance, de recherche et de planification qui amélioreront notre compréhension des facteurs essentiels touchant les populations locales de saumon. Les renseignements obtenus permettront d'orienter les futures décisions de gestion alors que nous nous efforçons de restaurer et de reconstruire les principaux habitats du saumon dans toute la province. Sur les 22 projets, 18 seront dirigés par ou menés en partenariat avec des organismes autochtones et des communautés autochtones à l'échelle de la Colombie-Britannique.

Parmi les projets notables annoncés aujourd'hui, on peut citer :

le projet de durabilité du saumon de Twinned Watersheds pour les rivières Chemainus et Koksilah, visant à consigner et à évaluer l'état, l'abondance et l'habitat préféré de diverses espèces de saumon dans les rivières Chemainus et Koksilah, puis à utiliser ces données pour surveiller les initiatives de démonstration de restauration, visant les répercussions du faible débit sur les habitats essentiels des salmonidés anadromes dans ces bassins hydrographiques;

le projet de la Fondation du saumon du Pacifique visant à étendre et à améliorer l'utilisation du Pacific Salmon Explorer, un outil interactif de visualisation des données permettant de suivre et de communiquer des renseignements sur l'état des unités de conservation du poisson et de leurs habitats d'eau douce en Colombie-Britannique;

la prochaine phase de l'initiative Resilient Waters de la Makeway Charitable Society, qui rétablira les liens avec l'habitat du saumon dans le bas Fraser, qui ont longtemps été rompus par les infrastructures de contrôle des inondations;

le projet de la First Nations Fisheries Legacy Fund Society, qui vise à améliorer la capacité de surveillance et de gestion de l'habitat du saumon sauvage dans les Premières Nations, en intégrant la cartographie communautaire et les technologies géospatiales.

Le financement au titre du FRISCB est ouvert aux communautés autochtones, aux associations de l'industrie, aux organisations non gouvernementales environnementales, aux entreprises commerciales, et au milieu universitaire. Les investissements réalisés dans le cadre de ce programme contribueront au rétablissement de l'habitat du saumon, profiteront à la pêche commerciale et récréative, et à l'aquaculture, et soutiendront les initiatives scientifiques et de recherche. Pour plus d'information concernant le processus de demande, les échéanciers et les critères du programme, veuillez consulter www.friscb.ca.

« Nous avons ici une occasion unique de protéger et de reconstituer les stocks de saumon sauvage du Pacifique. Le Fonds de restauration et d'innovation pour le saumon de la Colombie-Britannique reflète la passion et l'engagement communs des Britanno-Colombiens à trouver des moyens novateurs, pour régénérer l'abondance du saumon sauvage et les pêches qu'ils soutiennent. Notre gouvernement s'est engagé à faire les investissements nécessaires dans des programmes qui aident les populations de saumon à croître et à prospérer. Nous visons à jeter les bases d'un avenir durable. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Il est de plus en plus important que nous utilisions l'innovation, les infrastructures et les partenariats scientifiques pour aider à protéger et à restaurer les populations prioritaires de poissons sauvages de la Colombie-Britannique, à l'intérieur des terres et sur la côte. Le FRISCB est l'un de nos principaux outils fédéral-provinciaux, quipermet de tels partenariats grâce à un solide soutien financier. Ces 22 nouveaux projets du Fonds seront des modèles qui nous apprendront à en inspirer beaucoup d'autres. Nous sommes déterminés à continuer de travailler pour soutenir les poissons sauvages, les pêches, ains queles Britanno-Colombiens qui en tirent leur subsistance. »

L'honorable Josie Osborne, ministre de l'Intendance des terres, de l'eau et des ressources de la Colombie-Britannique

« Félicitations aux tout récents bénéficiaires du projet, et merci pour votre engagement à aider à conserver, protéger, et restaurer les populations de saumon et de truite arc-en-ciel. Ces divers projets du FRISCB varient en termes d'emplacement, d'expansion et de promoteurs; ensemble, ils contribuent tous à protéger et à restaurer les pêcheries de poissons sauvages, créant ainsi un avenir plus durable pour les communautés et les travailleurs locaux. »

Fin Donnelly, secrétaire parlementaire pour les Pêches et l'Aquaculture de la Colombie-Britannique

Lancé en mars 2019, le Fonds de restauration et d'innovation pour le saumon de la Colombie-Britannique (FRISCB) a réalisé des investissements à l'appui de la protection et de la restauration des habitats, garantissant que le secteur du poisson et des fruits de mer en Colombie-Britannique est positionné pour une durabilité environnementale et économique à long terme.

Quatre-vingt-trois projets ont reçu un financement au titre du FRISCB depuis sa création en 2019, ce qui représente un investissement de plus de 116 millions de dollars dans la reconstitution des stocks de saumon sauvage du Pacifique, et le soutien du secteur du poisson et des fruits de mer de la Colombie-Britannique.

De plus amples renseignements sur les projets sélectionnés pour un financement du FRISCB sont accessibles en ligne ici.

Le FRISCB est un programme à coûts partagés entre le gouvernement fédéral (70 %) et le gouvernement provincial (30 %).

Le gouvernement du Canada a initialement investi 100 millions de dollars sur cinq ans dans le FRISCB, afin de soutenir des projets axés sur la protection et la restauration des habitats, y compris l'entretien de populations de saumons saines et diversifiées. Le budget de 2021 a consacré un investissement supplémentaire de 100 millions de dollars pour étendre le programme. L'investissement actuel du gouvernement de la Colombie-Britannique est de 42,85 millions de dollars sur cinq ans.

Le financement du FRISCB est ouvert aux demandes des communautés autochtones, des organisations commerciales des secteurs des pêches sauvages et de l'aquaculture, des pêches récréatives ainsi que des organisations non commerciales comme les universités et les établissements de recherche, les associations de l'industrie et les groupes de conservation.

L'investissement de 647,1 millions de dollars du gouvernement du Canada dans l'Initiative de la Stratégie pour le saumon du Pacifique est l'investissement gouvernemental le plus important jamais réalisé dans les efforts visant à sauver le saumon du Pacifique. Grâce à cet investissement, le Canada orientera une intervention stratégique et coordonnée à long terme, fondée sur une action concertée, visant à stabiliser et à protéger le saumon du Pacifique pour les écosystèmes, les populations, et les collectivités qui dépendent de sa durabilité.

Le gouvernement du Canada et la Province de la Colombie-Britannique font un investissement important dans des projets de recherche et de restauration pour le saumon

Les projets admissibles au financement du Fonds de restauration et d'innovation pour le saumon de la Colombie-Britannique (FRISCB) doivent mettre l'accent sur un ou plusieurs des trois domaines suivants :

Innovation - Favoriser la mise au point de nouvelles technologies afin d'accroître la productivité et d'appuyer l'atteinte des objectifs de conservation et de durabilité, y compris la protection et la restauration des stocks sauvages de la Colombie-Britannique, notamment le saumon du Pacifique.

Infrastructure - Encourager les dépenses en capital dans de nouveaux produits, procédés ou technologies, afin de soutenir l'avancement des pratiques de pêche durables et d'appuyer la protection et la restauration des stocks sauvages de la Colombie-Britannique, notamment du saumon du Pacifique.

Partenariats scientifiques - Soutenir des collaborations avec le milieu universitaire et d'autres établissements de recherche, afin d'améliorer nos connaissances et notre compréhension des répercussions sur les stocks sauvages, et de mettre en place des pratiques de pêche durables.

Vingt-deux projets sont financés par le FRISCB :

La MakeWay Charitable Society recevra 2,7 millions de dollars pour poursuivre la phase 2 de son initiative « Resilient Waters ». S'appuyant sur des travaux antérieurs, financés par le FRISCB, le projet rétablira les liens avec l'habitat du saumon sauvage qui, historiquement, a été aliéné par l'infrastructure de lutte contre les crues installée à côté du bas Fraser, entre Richmond et Hope, en Colombie-Britannique. En travaillant avec des partenariats intersectoriels, ce projet mettra en œuvre des solutions de lutte contre les crues respectueuses des poissons tout en faisant progresser la recherche et les pratiques exemplaires en la matière.

et , en Colombie-Britannique. En travaillant avec des partenariats intersectoriels, ce projet mettra en œuvre des solutions de lutte contre les crues respectueuses des poissons tout en faisant progresser la recherche et les pratiques exemplaires en la matière. Les Yucwmenlúcwu (Gardiens de la terre) recevront 208 289 $ pour soutenir une approche holistique de gestion et de restauration des flux écologiques dans le bassin versant de la rivière Salmon. Grâce à l'application des connaissances autochtones et des données scientifiques, le projet favorisera un bassin versant plus sain et une augmentation des populations locales de salmonidés.

La First Nations Fisheries Legacy Fund Society recevra 2,5 millions de dollars pour améliorer la capacité de surveillance et de gestion de l'habitat du saumon sauvage dans les Premières Nations, en intégrant la cartographie communautaire aux technologies géospatiales. La First Nations Fisheries Legacy Fund Society, en collaboration avec l'Université de Victoria, fera l'inventaire des données de base, des connaissances locales sur l'habitat du poisson, et des technologies géospatiales dont dispose chaque Première Nation, pour entreprendre une surveillance à long terme de l'habitat du saumon. Les résultats alimenteront les processus de planification à long terme de la gestion de l'eau et du saumon, et fourniront des renseignements précieux sur la dynamique et les tendances des bassins versants qui sont essentiels pour les populations de saumon sauvage.

Les tribus Cowichan recevront 1,2 million de dollars pour soutenir et favoriser l'élaboration d'un plan de durabilité de l'eau, axé sur le saumon dans le bassin versant des rivières Chemainus et Koksilah. Le plan constituera un lien essentiel entre les droits et les titres des Premières Nations, les stocks de saumon anadrome gérés par le gouvernement fédéral et l'utilisation des terres gérée par la province. Le plan fournira également une feuille de route pour d'autres régions de la Colombie-Britannique où des travaux similaires sont nécessaires.

et Koksilah. Le plan constituera un lien essentiel entre les droits et les titres des Premières Nations, les stocks de saumon anadrome gérés par le gouvernement fédéral et l'utilisation des terres gérée par la province. Le plan fournira également une feuille de route pour d'autres régions de la Colombie-Britannique où des travaux similaires sont nécessaires. La Fondation du saumon du Pacifique recevra 3,8 millions de dollars pour soutenir l'expansion, l'amélioration et l'application du Pacific Salmon Explorer, un outil interactif de visualisation des données permettant de suivre et de communiquer des renseignements sur l'état des unités de conservation du saumon du Pacifique et de leurs habitats d'eau douce en Colombie-Britannique. Les unités de conservation sont des regroupements de saumons au niveau du stock qui partagent des caractéristiques génétiques, une répartition géographique et un cycle biologique communs, dans le but de déterminer les défis à la survie et les stratégies de conservation potentielles. Le projet permettra d'obtenir des renseignements plus opportuns, crédibles, et normalisés sur l'état du saumon et de ses habitats. Ces renseignements seront essentiels pour prendre des décisions fondées sur la science en matière de conservation et de gestion du saumon.

La Fondation du saumon du Pacifique recevra également 308 000 $ dans le cadre d'une extension des relevés en haute mer effectués par le projet de survie des saumons dans la mer des Salish. Le projet évaluera les facteurs qui influent sur la capacité de survie des principaux stocks de saumon. Le financement soutiendra une enquête multi-navires pour étudier la répartition du saumon du Pacifique dans l'océan Pacifique Nord, qui s'appuie sur deux expéditions de recherche dans le golfe d'Alaska qui ont été entreprises dans le cadre de l'initiative de l'Année internationale du saumon. La Fondation du saumon du Pacifique entreprendra également un échantillonnage avec des filets maillants dérivants et des palangres japonaises afin de réaliser une comparaison directe des capacités d'échantillonnage des chaluts par rapport à d'autres engins dans un environnement en eau profonde.

, qui s'appuie sur deux expéditions de recherche dans le golfe d' qui ont été entreprises dans le cadre de l'initiative de l'Année internationale du saumon. La Fondation du saumon du Pacifique entreprendra également un échantillonnage avec des filets maillants dérivants et des palangres japonaises afin de réaliser une comparaison directe des capacités d'échantillonnage des chaluts par rapport à d'autres engins dans un environnement en eau profonde. La North Coast Skeena First Nations Stewardship Society recevra 2,3 millions de dollars pour informer et participer à l'élaboration collaborative d'un plan de surveillance, d'évaluation et de gestion de l'estuaire de la rivière Skeena. Ce projet assurera la protection et la restauration des principaux habitats du poisson, en mettant l'accent sur le saumon, afin de garantir une pêche durable pour les Premières Nations. Le projet utilisera une approche progressive et pluriannuelle pour élaborer un plan de gestion et de protection de l'habitat de l'estuaire de la rivière Skeena et mettre en œuvre des projets prioritaires de restauration de l'habitat estuarien.

La Première Nation de Kitsumkalum recevra 175 032 $ pour trouver, classer par ordre de priorité et élaborer des solutions pour les sites du bassin versant de la rivière Skeena afin de maximiser la survie des populations locales de saumon du Pacifique. Les solutions comprennent l'aménagement de passages pour les poissons dans des habitats d'élevage de haute qualité et le remblai des zones inadéquates afin d'empêcher les salmonidés juvéniles de pénétrer dans des zones où ils se retrouvent piégés.

L'Université de Victoria recevra 512 458 $ pour étudier les causes de l'otolithe vatéritique, un état dans lequel les os de l'oreille se sont cristallisés, entraînant une perte d'audition, chez les saumons coho du détroit de Georgie élevés en écloserie. L'étude portera sur les conséquences pour la survie et, par conséquent, le rétablissement de la population.

La Central Westcoast Forest Society recevra 500 000 $ pour restaurer l'habitat essentiel de frai et d'élevage dans la baie Clayoquot pour le saumon quinnat sauvage dont la conservation est hautement préoccupante. La Central West Coast Forest Society collaborera avec des biologistes et des ingénieurs de la Colombie-Britannique, de l'Oregon et de l'État de Washington pour utiliser une technologie innovante de génie écologique afin de restaurer l'habitat des poissons et de revitaliser des stocks en considérable déclin.

et de l'État de pour utiliser une technologie innovante de génie écologique afin de restaurer l'habitat des poissons et de revitaliser des stocks en considérable déclin. La Première Nation de Kitselas et ses partenaires recevront 561 335 $ pour élaborer un plan de mise en valeur et de restauration prioritaire du ruisseau Kleanza. L'objectif du projet est la restauration de la connectivité structurelle et fonctionnelle de l'habitat du saumon qui a été précédemment détruit.

Canards Illimités Canada recevra 5 millions de dollars pour mettre en œuvre trois projets à grande échelle visant à restaurer les habitats clés des marais littoraux de l'estuaire du fleuve Fraser et l'accès aux saumons et autres stocks de poissons sauvages de la Colombie-Britannique. Les projets viseront à inverser les effets des impacts d'origine humaine sur l'estuaire du fleuve Fraser qui, combinés aux effets futurs prévus de l'élévation du niveau de la mer, compromettent gravement la résilience écologique et la survie du saumon sauvage de la Colombie-Britannique. Ces projets comprennent : la restauration des marais littoraux dans la réserve nationale de faune d'Alaksen; la création de brèches dans la jetée du bras Nord, pour restaurer les voies de migration des saumons juvéniles et d'autres espèces de poissons; et le dépôt de sédiments dans la zone intertidale supérieure de Sturgeon Bank en tant que mécanisme expérimental pour restaurer les zones côtières subissant un recul des marais littoraux.

recevra 5 millions de dollars pour mettre en œuvre trois projets à grande échelle visant à restaurer les habitats clés des marais littoraux de l'estuaire du fleuve Fraser et l'accès aux saumons et autres stocks de poissons sauvages de la Colombie-Britannique. Les projets viseront à inverser les effets des impacts d'origine humaine sur l'estuaire du fleuve Fraser qui, combinés aux effets futurs prévus de l'élévation du niveau de la mer, compromettent gravement la résilience écologique et la survie du saumon sauvage de la Colombie-Britannique. Ces projets comprennent : la restauration des marais littoraux dans la réserve nationale de faune d'Alaksen; la création de brèches dans la jetée du bras Nord, pour restaurer les voies de migration des saumons juvéniles et d'autres espèces de poissons; et le dépôt de sédiments dans la zone intertidale supérieure de Sturgeon Bank en tant que mécanisme expérimental pour restaurer les zones côtières subissant un recul des marais littoraux. La Nation des Wuikinuxv recevra 543 374 $ pour renforcer l'expertise en matière de pêche et la capacité opérationnelle du Wuikinuxv Nation Stewardship Office. Trois activités clés seront menées grâce à ce financement. Tout d'abord, une évaluation de la productivité du lac Owikeno et de sa capacité biotique pour les saumons rouges juvéniles sera effectuée. En outre, le financement permettra à la Nation des Wuikinuxv d'acquérir l'équipement sonar nécessaire pour compter les retours de saumons adultes dans la rivière Waanukv. Enfin, le financement permettra d'accroître les capacités en ce qui concerne les procédures et le fonctionnement des équipements nécessaires pour soutenir les projets locaux relatifs au saumon.

La Great Bear Initiative Society recevra 2,8 millions de dollars pour moderniser l'infrastructure de six écloseries communautaires afin d'y intégrer des technologies de durabilité supplémentaires et de permettre la restauration des populations sauvages préoccupantes de la Colombie-Britannique. Les principales améliorations de l'infrastructure comprennent la réparation, le remplacement ou l'acquisition d'espaces d'incubation, d'élevage ou d'entreposage d'équipement supplémentaires, l'amélioration des installations électriques et de l'approvisionnement en eau.

La Nootka Sound Watershed Society recevra 324 953 $ pour utiliser un outil de modélisation spatiale et l'évaluation des menaces qui en résulte afin d'élaborer un plan d'action pour améliorer et surveiller l'habitat de la truite arc-en-ciel et d'autres espèces de saumon du Pacifique. La Nootka Sound Watershed Society déterminera également les sites prioritaires pour la restauration et élaborera un plan stratégique complet des futures possibilités de restauration prioritaires.

La British Columbia Centre of Aquaculture Health Sciences Society recevra 306 000 $ pour valider la technologie des nanopores en tant qu'outil rapide et à large portée pour détecter les agents pathogènes du saumon dans les échantillons biologiques et environnementaux reçus des écloseries. Cette technologie sera appliquée au dépistage des stocks de géniteurs, à l'examen des sources d'agents pathogènes et de leur répartition dans les systèmes d'écloserie, ainsi qu'à la détermination et à la caractérisation des agents associés à l'apparition des maladies.

La Première Nation de Skeetchestn recevra 385 000 $ pour effectuer des mises à niveau de l'infrastructure critique afin de moderniser les activités de l'écloserie et permettre à celle-ci d'élever sur place tous les stades biologiques du saumon coho. Les améliorations de l'infrastructure comprendront la modernisation de la production d'eau par l'installation d'un puits de production, de générateurs de secours, de commandes de pompes et d'une tour d'aération.

L'Office of Wet-suwet-en recevra 848 160 $ pour lancer un programme de recherche sur le rétablissement afin de restaurer l'abondance et la diversité de la population de saumons rouges de la rivière Morice. Les renseignements recueillis dans le cadre du projet permettront de répondre aux questions actuelles concernant la survie du saumon rouge, les sources de mortalité à divers stades de la vie, les conditions de l'habitat de frai et l'orientation de la restauration/protection de l'habitat essentiel.

La Première Nation des K'ómoks recevra 1,4 million de dollars pour reconvertir un site industriel abandonné, au cœur de son territoire traditionnel, en un habitat fonctionnel. L'ancienne scierie industrielle est située sur le couloir de migration des saumons pour les bassins versants de deux grandes rivières, la Puntledge et la Tsolum. La restauration du site permettra d'améliorer l'accès aux utilisations du saumon à des fins alimentaires, sociales et rituelles, d'augmenter les possibilités de pêche récréative et de soutenir le rétablissement des populations d'épaulards résidents du sud.

La Société Gitanyow Huwilp recevra 950 000 $ pour explorer les options de mise en valeur du saumon rouge de la rivière Kitwanga, et ce, en vue de rétablir le stock génétiquement unique et de prévenir tout déclin et toute perte supplémentaire de diversité génétique importante.

, et ce, en vue de rétablir le stock génétiquement unique et de prévenir tout déclin et toute perte supplémentaire de diversité génétique importante. La Central Coast Indigenous Resource Alliance Society recevra 2,7 millions de dollars pour voir en priorité à la restauration de la fonction hydrologique de bassins versants ciblés de la sous-région de la côte centrale de la Colombie-Britannique, élaborer des méthodes d'évaluation de l'habitat à l'échelle du bassin versant (ou à une échelle plus précise) et mettre en œuvre les premières activités de restauration dans les bassins versants prioritaires en fonction des résultats de la surveillance et des connaissances écologiques traditionnelles/locales.

Le Fraser Salmon Management Council recevra 400 000 $ pour réunir des experts techniques et scientifiques autochtones, du MPO et d'autres organismes, afin d'échanger des constatations et des conclusions et de formuler des recommandations, qui appuient la protection et la restauration du saumon quinnat du Fraser et d'autres stocks de saumon.

