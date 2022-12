OTTAWA, ON, le 13 déc. 2022 /CNW/ - Aucune personne au Canada ne devrait avoir à choisir entre payer ses médicaments d'ordonnance et acheter de la nourriture.

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé du Canada, et l'honorable Ernie Hudson, ministre de la Santé et du Mieux-être de l'Île-du-Prince-Édouard, annoncent aujourd'hui qu'à compter du 28 décembre 2022, 38 nouveaux médicaments s'ajouteront à la liste des médicaments assurés de l'Île-du-Prince-Édouard, dont deux médicaments importants pour le traitement du cancer de l'ovaire : ZejulaMC (tosylate de niraparib) et LynparzaMC (olaparib).

Cette annonce est un jalon important dans le contexte de l'initiative Canada-Île-du-Prince-Édouard pour l'amélioration de l'accès abordable aux médicaments d'ordonnance (IAAAMO). Dans le contexte de l'IAAAMO fédérale-provinciale, annoncée en août 2021, l'Île-du-Prince-Édouard reçoit un financement fédéral de 35 millions de dollars sur quatre ans pour ajouter de nouveaux médicaments à sa liste des médicaments assurés et réduire les frais déboursés par les résidents et les résidentes de l'Île-du-Prince-Édouard pour les médicaments assurés par les régimes publics existants.

Au printemps 2021, l'Île-du-Prince-Édouard a entrepris le travail d'examen de la liste des médicaments assurés et des programmes de médicaments dans le but de cerner les écarts entre sa couverture et celle dans le reste de la région de l'Atlantique.

Des précisions concernant le soutien de l'Île-du-Prince-Édouard par rapport au coût des médicaments d'ordonnance sont affichées ici.

En octobre 2022, avec le soutien du gouvernement du Canada, l'Île-du-Prince-Édouard a invité les personnes qui résident dans la province à faire part de leurs opinions dans le but de guider les futures améliorations au régime d'assurance-médicaments dans le contexte de l'IAAAMO. Ce travail garantit que les personnes les plus vulnérables, comme les Prince-Édouardiens et les Prince-Édouardiennes non assurés, les aînés et les familles ayant un haut fardeau de coût des médicaments, bénéficient d'un meilleur accès aux médicaments dont ils ont besoin.

Citations

« L'annonce d'aujourd'hui illustre comment la collaboration fédérale et provinciale peut produire des résultats concrets pour les Canadiennes et les Canadiens. Ce partenariat nous permet d'améliorer, pour les résidents de l'Île qui en ont le plus besoin, l'abordabilité de médicaments essentiels ainsi que leur accès. L'ajout de ces médicaments à la liste est un autre pas important pour ce qui est de jeter les bases d'un programme d'assurance-médicaments national. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« La couverture de ces médicaments est une importante mesure de soutien pour les personnes à

l'Île-du-Prince-Édouard qui ont un cancer de l'ovaire, et je tiens à reconnaître le travail de défense des intérêts des nombreuses personnes qui ont demandé que ces médicaments soient assurés. Cette couverture est essentielle pour les soins de santé, et chaque nouvel ajout rapproche l'accès aux médicaments des Prince-Édouardiens et des Prince-Édouardiennes de celui des habitants des autres provinces de l'Atlantique. »

L'honorable Ernie Hudson

Ministre de la Santé et du Mieux-être, gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard

« Il est d'une importance vitale que les gens aient accès aux médicaments dont ils ont besoin à des prix abordables et l'annonce d'aujourd'hui est un pas dans la bonne direction. Il y a encore beaucoup à faire, mais je suis heureux que nous puissions travailler ensemble pour rendre ces médicaments plus abordables pour les résidents de l'Île. »

L'honorable Lawrence MacAulay

Ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« L'amélioration de l'accès aux médicaments d'ordonnance est essentielle pour répondre aux nombreux besoins des Prince-Édouardiennes et des Prince-Édouardiens et cette annonce garantit que les personnes qui utilisent ce soutien pourront recevoir ces médicaments au moment où ils en ont le plus besoin et à un coût approprié. L'ajout de ce soutien fondamental et essentiel constitue un autre pas en avant vers l'amélioration de l'accès aux soins de santé à l'Île-du-Prince-Édouard. »

Dr Michael Garda

Directeur général, Santé Î.-P.-É.

Faits en bref

Grâce à cette entente, l'Île-du-Prince-Édouard reçoit un financement fédéral de 35 millions de dollars sur quatre ans (de 2021-2022 à 2024-2025) pour améliorer l'accès aux médicaments d'ordonnance et les rendre plus abordables.

Ce financement s'ajoute aux mesures tangibles prises par le gouvernement en vue de la mise en œuvre d'un régime national universel d'assurance-médicaments, comme décrit dans le budget 2022.

En mai 2022, le gouvernement du Canada et l'Île-du-Prince-Édouard ont annoncé qu'une série de médicaments pour le traitement de troubles liés à la consommation de substances psychoactives seront offerts sans frais aux Prince-Édouardiens et aux Prince-Édouardiennes dans le contexte de l'IAAAMO.

Liens connexes

