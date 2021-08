VANCOUVER, BC, le 6 août 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à renouveler sa relation avec les peuples autochtones en s'appuyant sur la reconnaissance des droits, le respect, la collaboration et le partenariat. Conformément à cet engagement, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Bernadette Jordan, et la présidente des Premières Nations côtières (PNC), Marilyn Slett, ainsi que des représentants des Nations membres des PNC, ont annoncé la signature de l'Entente modifiée de réconciliation sur les ressources halieutiques des PNC.

Cette entente historique prévoit des fonds visant à financer l'accès aux possibilités de pêche commerciale pour les huit Premières Nations membres des PNC sur les côtes nord et centrale de la Colombie-Britannique, et à Haida Gwaii. Le modèle de pêche communautaire, combiné aux pêches commerciales des PNC, fournira des emplois dans les collectivités d'origine des Nations participantes, soit la Nation Haida, la Nation Heiltsuk, la Première Nation Kitasoo/Xai'xais, la Première Nation de Metlakatla, la Nation Nuxalk, la Nation des Wuikinuxv, la Première Nation des Gitga'at, et la Nation Gitxaala.

L'Entente de réconciliation sur les ressources halieutiques est la première du genre en Colombie-Britannique visant à établir un processus de gestion collaborative des pêches entre le Canada et les Premières Nations sur les côtes nord et centrale de la Colombie-Britannique, et à Haida Gwaii. Le modèle de gouvernance entre le MPO et les Nations membres des PNC comprend un processus collaboratif visant la mobilisation d'un large éventail d'intervenants et la consultation d'autres Premières Nations.

L'entente modifiée définit les prochaines étapes de la planification des pêches commerciales communautaires, en favorisant une plus grande souplesse de la participation communautaire et un meilleur accès aux permis et aux quotas de pêche. Elle prévoit également le soutien des Nations membres des PNC pour la réalisation d'investissements dans les engins, les navires, les permis, les activités et l'infrastructure.

Citations

« Cette entente historique témoigne de l'engagement du Canada à l'égard de la réconciliation et de l'examen de notre relation avec les peuples autochtones fondée sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération, et le partenariat. En travaillant ensemble, nous créerons de nouvelles possibilités économiques pour les collectivités des Premières Nations de la côte nord et centrale de la Colombie-Britannique, et pour Haida Gwaii, maintenant et pour les générations à venir. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Grâce à cette entente, notre peuple aura son mot à dire dans la gestion des océans tout en ayant la capacité de participer à nouveau à l'économie maritime. Grâce à ce nouvel arrangement et à cette nouvelle approche coopérative, nous prévoyons travailler avec le gouvernement fédéral pour faire progresser notre objectif commun de prendre soin de l'océan. »

Chef Marilyn Slett, présidente, Premières Nations côtières

Faits en bref

Voici les huit Premières Nations côtières participantes, dont les territoires sont situés sur les côtes nord et centrale de la Colombie-Britannique et à Haida Gwaii : la Nation Haida, la Nation Heiltsuk, la Première Nation Kitasoo/Xai'xais, la Première Nation de Metlakatla, la Nation Nuxalk, la Nation des Wuikinuxv, la Première Nation des Gitga'at, et la Nation Gitxaala.

En juillet 2019, le MPO et sept Nations membres des Premières Nations côtières ont signé la version initiale de l'Entente de réconciliation sur les ressources halieutiques. La Nation Haida a signé cette entente plus tard, en septembre 2019.

L'Entente de réconciliation sur les ressources halieutiques des Premières Nations côtières prévoit l'octroi de financement aux Premières Nations pour leur permettre d'obtenir des permis de pêche et des quotas au moyen de transferts volontaires effectués par les détenteurs de permis et de quotas actuels.

L'initiative de la Stratégie pour le saumon du Pacifique comprendra un vaste engagement et une vaste collaboration avec les collectivités des Premières Nations, les groupes d'intervenants, la Province de la Colombie-Britannique, et le Territoire du Yukon . Des consultations auront lieu avec les Premières Nations participant à la pêche commerciale du saumon, pour discuter de leurs intérêts et de leurs options.

Premières Nations côtières

