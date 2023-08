CHANNEL-PORT AUX BASQUES, NL, le 14 août 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural, ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique et députée de Long Range Mountains, et Brian Button, maire de Channel-Port aux Basques, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 2,9 millions de dollars pour améliorer l'efficacité énergétique du Centre sportif Bruce II à Channel-Port aux Basques.

Cet investissement permettra de remplacer la toiture et les fenêtres du bâtiment, d'installer des panneaux solaires, ainsi que de moderniser les systèmes d'éclairage et de chauffage. Une fois achevés, ces travaux d'amélioration devraient permettre de réduire la consommation d'énergie de l'installation d'environ 19,7 % et de diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 8,2 tonnes par année.

Ces améliorations permettront de réduire les coûts d'exploitation, de rendre l'installation plus résistante aux effets des changements climatiques, et d'aider les résidents de Channel-Port aux Basques à rester actifs et à demeurer en contact avec les membres de leur collectivité.

Le Centre sportif Bruce II offre des services de soutien communautaire, fait office de refuge d'urgence local et constitue le centre d'activités récréatives de la ville de Channel-Port aux Basques. Le centre met à la disposition des résidents une patinoire, deux pistes de curling, six allées de quilles, une piscine, un centre de conditionnement physique et des salles de réunion.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Notre gouvernement s'est engagé à bâtir des communautés plus vertes et plus résilientes grâce à nos investissements dans les infrastructures. Les habitants de Channel-Port-aux-Basques comptent sur le Centre sportif Bruce II non seulement pour rester actifs, mais aussi pour rester en sécurité lors d'événements météorologiques extrêmes - ce qu'ils ont vécu directement lors de l'ouragan Fiona. L'investissement d'aujourd'hui permettra à cette installation essentielle de continuer à servir la communauté pour les décennies à venir. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le Centre sportif Bruce II est au cœur des activités récréatives des résidents de Channel-Port aux Basques. Il sert également de refuge d'urgence en cas de besoin. Ces travaux de rénovation, soutenus par le gouvernement du Canada, permettront au centre de demeurer un lieu où les gens peuvent maintenir leurs liens avec les membres de leur collectivité, faire de l'activité physique et rester en sécurité en cas d'urgence. De plus, en réduisant l'empreinte carbone de l'installation, ce projet contribue aux efforts provinciaux et fédéraux d'atténuation des changements climatiques. »

L'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural, ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique et députée de Long Range Mountains

« La Ville de Channel-Port aux Basques tient à remercier Infrastructure Canada d'avoir approuvé sa demande dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs. Le projet de 2 908 200 $ permettra d'effectuer des réparations et d'apporter des améliorations au Centre sportif Bruce II. La Ville souhaite également remercier l'honorable Gudie Hutchings d'avoir appuyé la demande et de maintenir son engagement envers la côte sud‑ouest. La région et ses résidents bénéficieront de ce financement grâce à l'amélioration de l'accessibilité et à l'installation d'équipements écologiques et écoénergétiques. »

Brian Button, maire de Channel-Port aux Basques

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 2 326 560 $ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI), et la ville de Channel-Port aux Basques contribue 581 640 $.

investit 2 326 560 $ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI), et la ville de contribue 581 640 $. Le programme BCVI vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent et se réunissent en réduisant la pollution, en rendant la vie plus abordable et en soutenant des milliers de bons emplois. Grâce aux améliorations écologiques et aux autres travaux effectués dans les bâtiments communautaires publics existants, et grâce aux nouvelles constructions dans les collectivités mal desservies, le programme BCVI aide à faire en sorte que les installations communautaires soient inclusives et accessibles, et à ce qu'elles aient une longue durée de vie, en plus d'aider le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site Web d'Infrastructure Canada.

Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine, et il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

: Un environnement sain et une économie saine, et il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement du Canada effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives.

effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives. Le financement fédéral est conditionnel à la signature d'ententes de financement/contribution.

