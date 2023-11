FREDERICTON, NB, le 16 nov. 2023 /CNW/ - Le centre de conservation de Canards Illimités sera rénové grâce à un investissement de 188 600 $ du gouvernement du Canada et de 64 831 $ de Canards Illimités Canada. Annoncé par la secrétaire parlementaire Jenica Atwin et Geoff Harding, chef des Grands projets, Canards Illimités Canada, ce projet contribuera à sensibiliser davantage le public aux milieux humides.

Le projet comprend une pompe géothermique pour le chauffage et la climatisation, qui réduira les émissions de carbone et augmentera le rendement énergétique du bâtiment. De plus, des portes électriques, un ascenseur et trois rampes d'accès pour fauteuils roulants seront installés afin d'améliorer l'accessibilité pour les personnes handicapées.

Une fois achevées, ces améliorations devraient réduire la consommation d'énergie de l'établissement d'environ 49,30 % et les émissions de gaz à effet de serre de 9,8 tonnes par an.

Le centre de conservation de Canards Illimités de Fredericton vise à sensibiliser le public à la valeur des milieux humides et à encourager la conservation par l'intermédiaire d'une salle d'exposition interactive, d'événements, de programmes et de camps de jour pour les jeunes.

Citations

« Le centre de conservation de Canards Illimités de Fredericton joue un rôle crucial dans l'éducation du public sur la faune et la flore et aide les jeunes à développer une véritable appréciation de la nature. Nous considérons que les améliorations qui seront apportées au centre constitueront un excellent moyen d'offrir un espace vert et accessible aux membres de la collectivité et d'accroître le rendement énergétique de l'établissement. »

Jenica Atwin, secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones et députée de Fredericton, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le Centre de conservation de Canards Illimités Canada a été conçu à l'origine pour offrir des possibilités d'apprentissage par l'expérience et pour permettre au public de mieux comprendre les milieux humides et la nature. Grâce à ce financement, Canards Illimités Canada sera en mesure d'améliorer l'accessibilité du Centre et de mieux accueillir les participants aux programmes, ainsi que d'utiliser une nouvelle technologie géothermique pour accroître l'efficacité énergétique et réduire l'impact carbone. »

Geoff Harding, chef des Grands projets, Canards Illimités Canada

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 188 600 $ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI), et Canards illimités Canada contribue 64 831 $.

investit 188 600 $ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI), et Canards illimités contribue 64 831 $. Le programme BCVI vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent et se réunissent en réduisant la pollution, en rendant la vie plus abordable et en soutenant des milliers de bons emplois. Grâce aux améliorations écologiques et aux autres travaux effectués dans les bâtiments communautaires publics existants, et grâce aux nouvelles constructions dans les collectivités mal desservies, le programme BCVI aide à faire en sorte que les installations communautaires soient inclusives et accessibles, et à ce qu'elles aient une longue durée de vie, en plus d'aider le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050. Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine, et il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

: Un environnement sain et une économie saine, et il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site Web d'Infrastructure Canada.

Liens connexes

Bâtiments communautaires verts et inclusifs

https://www.infrastructure.gc.ca/gicb-bcvi/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures au Nouveau-Bruncwick

Infrastructure Canada - Les infrastructures au Nouveau-Brunswick Infrastructure Canada - Home

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Micaal Ahmed, Gestionnaire, communications, Cabinet du Ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-598-3920, [email protected]; Relations avec les médias : Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Geoff Harding, Chef des Grands projets, Canards Illimités Canada, 506-451-5156, [email protected]