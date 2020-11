Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé que le gouvernement du Canada et Canards Illimités Canada ont restauré 75,5 hectares de milieux humides dans la réserve nationale de faune du Lac-Saint-François, au Québec, grâce à un investissement conjoint de 1,5 million de dollars. La contribution fédérale de 750 000 dollars allouée à ces travaux provient du Fonds de la nature du Canada et est issue du plus important investissement dans la conservation de la nature de toute l'histoire du Canada.

Les milieux humides restaurés au sein du secteur de la Digue-aux-Aigrettes de la réserve nationale de faune du Lac-Saint-François aideront au rétablissement des espèces en péril de la région et contribueront à la lutte contre les changements climatiques. Cette réserve nationale de faune abrite plus de 547 espèces végétales et 287 espèces animales, dont 15 espèces en péril, telles que la tortue géographique, la Paruline du Canada et le Râle jaune. Les milieux humides jouent un rôle important dans la lutte contre les changements climatiques en séquestrant le carbone de l'atmosphère et en rendant les communautés plus résilientes à ses effets en retenant l'eau provenant de la pluie, de la fonte des neiges et des crues. Les milieux humides filtrent également les polluants de l'eau et fournissent des espaces verts pour que les gens puissent profiter du plein air.

Les travaux réalisés dans les milieux humides du secteur de la Digue-aux-Aigrettes comprennent l'imperméabilisation et la surélévation de la digue, la modification de l'installation de régulation des eaux et l'ajout d'un déversoir de secours. Ces travaux assurent la longévité de la digue, améliorent les fonctions écologiques du marais et assurent le maintien de l'habitat des espèces. Les travaux ont été réalisés avec des effets minimes sur l'environnement et les espèces, et ont permis d'aménager de nouveaux sites de nidification pour les tortues, telles que la tortue serpentine et la tortue peinte du Centre, qui sont toutes deux des espèces en péril.

Citations

« Les milieux humides offrent de nombreux avantages aux Canadiens et à nos espèces sauvages. C'est pourquoi le gouvernement du Canada s'est associé à Canards Illimités Canada pour restaurer cet habitat précieux, qui assainit l'air, crée des collectivités plus saines et subvient aux besoins de notre emblématique biodiversité canadienne. Ce projet fait partie d'une initiative de collaboration de plus grande ampleur qui vise à restaurer jusqu'à 10 000 hectares de milieux humides dans les réserves nationales de faune du pays, ce qui permettra de capter l'équivalent des émissions de 9 286 véhicules par année. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Notre gouvernement est fier de soutenir le travail important de partenaires fantastiques comme Canards Illimités. Grâce à cette contribution de 750 000 dollars, les travailleurs locaux ont protégé et restauré un écosystème emblématique qui offre un habitat important à la faune, y compris aux espèces en péril. Grâce à des investissements stratégiques comme celui-ci, nous aidons à la fois l'environnement et l'économie. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec et président du Conseil du Trésor

« Les milieux humides du secteur de la Digue-aux-Aigrettes sont importants pour la sauvagine à l'échelle du continent, c'est pourquoi ils font partie des paysages prioritaires de Canards Illimités Canada. Les actions de conservation comme cette restauration de 75,5 hectares de milieux humides nécessitent des efforts de partenariat solides, et nous sommes très heureux d'avoir collaboré avec Environnement et Changement climatique Canada sur ce projet. Le projet a bénéficié de la volonté constante de Canards Illimités Canada de trouver des solutions nouvelles, novatrices et rentables qui s'appuient sur nos 82 ans d'expérience dans la conservation et la restauration des milieux humides du Canada. »

- Mark Gloutney, directeur des opérations régionales - Est du Canada et Colombie-Britannique, Canards Illimités Canada

Faits en bref

Le gouvernement du Canada fait des progrès vers l'atteinte de son objectif qui vise à conserver 25 p. 100 des terres et des eaux intérieures et 25 p. 100 des océans au Canada d'ici 2025, et il prend les moyens nécessaires pour que chacune de ces proportions se chiffre à 30 p. 100 d'ici 2030.

il prend les moyens nécessaires pour que chacune de ces proportions se chiffre à 30 p. 100 d'ici 2030. Le gouvernement soutient les efforts de ses partenaires dans tout le pays pour protéger la nature grâce au Fonds de la nature du Canada. Tous les investissements fédéraux sont doublés par des fonds de contrepartie versés par des fondations philanthropiques, des sociétés, des organisations à but non lucratif, des provinces, des territoires et d'autres partenaires, ce qui permettra d'atteindre un montant total d'un milliard de dollars pour soutenir les mesures de conservation au Canada.

Environnement et Changement climatique Canada et Canards Illimités Canada ont conclu un accord permettant à ce dernier de mener des activités de conservation, de restauration et de gestion sur une superficie pouvant aller jusqu'à 10 000 hectares de milieux humides dans 20 réserves nationales de faune du pays.

Canards Illimités Canada a commencé à restaurer les habitats dans les milieux humides situés sur les terres gérées par le gouvernement fédéral en 1969. À ce jour, Canards Illimités Canada a restauré 5 654 hectares de milieux humides et gère conjointement avec le gouvernement fédéral 5 165 hectares d'habitats dans les réserves nationales de faune.

Le Canada possède 25 p. 100 des milieux humides de la planète, et environ 14 p. 100 du pays est couvert de milieux humides qui fournissent de nombreux services écosystémiques, dont le stockage du carbone.

Liens connexes

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Moira Kelly, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-271-6218, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]

Liens connexes

http://www.ec.gc.ca