Le gouvernement du Canada entame des négociations avec Chantier Davie pour la construction de deux traversiers

ÎLES-DE-LA-MADELEINE, QC, le 19 juin 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à fournir aux Canadiens de l'Est du Québec et du Canada atlantique, ainsi qu'aux touristes et aux entreprises, des services de traversier sûrs et efficaces qui contribuent au dynamisme et à la pérennité des collectivités et des économies.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a annoncé au nom de l'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics, de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, que le gouvernement du Canada entamait des négociations contractuelles avec Chantier Davie, de Lévis (Québec), pour la construction de deux nouveaux traversiers pour Transports Canada.



La valeur du contrat et l'échéancier de la construction seront déterminés une fois que les négociations avec le chantier naval seront terminées. Par ailleurs, le gouvernement du Canada amorcera des discussions avec les exploitants actuels des navires afin de les consulter sur les particularités techniques requises dans la construction des navires.

Le 22 mai 2019, le gouvernement du Canada a diffusé un préavis d'adjudication de contrat (PAC) dans lequel il exprimait son intention de conclure un contrat avec Chantier Davie pour la construction des traversiers. Les autres fournisseurs intéressés disposaient de 15 jours civils pour présenter un énoncé de capacités démontrant qu'ils satisfaisaient aux exigences exposées dans le PAC. Aucun énoncé n'a été présenté.

Les nouveaux traversiers remplaceront le navire à moteur (NM) Madeleine, qui assure en ce moment la liaison entre les Îles de la Madeleine (Québec), et Souris (Île du Prince Édouard [Î. P. É]), et le NM Holiday Island, l'un des deux navires qui relient Wood Islands (Î. P. É.) à Caribou (Nouvelle Écosse [N. É.]). Les deux navires approchent la fin de leur durée de vie utile. En ce sens, le gouvernement du Canada veut s'assurer que l'échéancier pour la construction des navires soit rapidement déterminé et que ceux-ci soient livrés dans les délais prescrits.

La construction de ces deux nouveaux traversiers générera des emplois spécialisés et bien rémunérés pour notre industrie maritime.

« Le gouvernement du Canada comprend l'importance que revêt le service de traversier pour la population des Îles-de-la-Madeleine, et c'est pourquoi nous sommes déterminés à assurer la prestation continue et fiable de ce service. L'investissement dans ce projet appuiera l'industrie maritime canadienne, créera des emplois et fera croître la classe moyenne dès maintenant, tout en jetant des bases solides pour un avenir économique durable. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

« Le traversier qui relie Cap-aux-Meules à Souris représente la continuité de la route 199 pour les Madelinots et Madeliniennes. Aujourd'hui, le gouvernement du Canada répond présent et confirme aux gens des Îles-de-la-Madeleine qu'ils pourront bientôt compter sur un traversier neuf et résistant aux glaces pour assurer leurs déplacements. »

L'honorable Diane Lebouthillier

Ministre du Revenu national et députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à fournir aux Canadiens de l'Est du Québec et du Canada atlantique des services de traversier sûrs et efficaces. L'annonce d'aujourd'hui constitue un autre bel exemple des mesures que nous prenons pour répondre aux besoins du gouvernement fédéral en matière de construction navale, tout en renforçant le secteur maritime canadien et en générant de bons emplois pour la classe moyenne par la même occasion. »

L'honorable Carla Qualtrough

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité

Dans le budget de 2019, le gouvernement s'est engagé à acquérir deux nouveaux traversiers qui remplaceront le NM Madeleine et le NM Holiday Island.

Dans le cadre du Programme de contribution aux services de traversier, le gouvernement fédéral offre un soutien financier aux exploitants du secteur privé pour trois services de traversier interprovincial dans l'Est du Canada .

Ces trois services, que fournissent quatre bâtiments appartenant au gouvernement du Canada, sont désignés dans leur ensemble par l'expression « services de traversier de l'Est du Canada »; ils assurent les liaisons suivantes :

entre les Îles de la Madeleine (Québec) et Souris (Î.-P.-É.);

(Î.-P.-É.);

entre Wood Islands (Î.-P.-É.) et Caribou (N.-É.);

(Î.-P.-É.) et Caribou (N.-É.);

entre Saint John (N.-B.) et Digby (N.-É.).

(N.-B.) et (N.-É.). Le gouvernement du Canada a procédé à une analyse de l'industrie, qui a mené à la conclusion que Chantier Davie était l'unique chantier naval canadien connu ayant la capacité, l'expérience récente et la maîtrise nécessaires pour construire ces traversiers dans les délais prescrits.

Liens connexes

