GATINEAU, QC, le 21 sept. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à assurer la santé et la sécurité des Canadiennes et des Canadiens durant la pandémie. Depuis le début de la crise de la COVID-19, Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) a collaboré avec des fournisseurs canadiens et internationaux afin de se procurer de façon agressive des équipements de protection individuelle et des fournitures médicales dont le Canada a grandement besoin aussi rapidement que possible.

L'honorable Anita Anand, ministre des Services Publics et de l'Approvisionnement, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada avait conclu des contrats avec 7 compagnies autochtones qui avaient participé à un processus d'approvisionnement dont l'accès était limité aux entreprises qui appartiennent ou qui sont gérées par des personnes autochtones. Ces contrats, qui représentent un montant total d'environ 2,5 millions de dollars, contribueront à l'ajout de 15 millions de masques à usage unique à la Réserve d'urgence pour les services essentiels (RUSE).

Alors que l'économie est graduellement relancée partout au pays, les organisations offrant des services essentiels qui font face à des pénuries d'équipement de protection individuelle et d'autres fournitures à court terme peuvent faire une demande d'accès à la RUSE afin d'éviter de perturber la prestation des services à la population.

Bien que les entreprises autochtones aient été mobilisées depuis le début de la pandémie, SPAC tient à encourager une plus grande présence d'entreprises et de personnes autochtones au sein de sa base de fournisseurs.

Citations

« Avec les officiels de mon ministère, nous avons travaillé afin de garantir aux compagnies autochtones un plus grand accès aux opportunités d'approvisionnement. Non seulement ces contrats contribueront-ils à protéger les Canadiennes et les Canadiens, mais ils feront également en sorte d'augmenter la participation des compagnies autochtones aux processus d'approvisionnement fédéraux. »

L'honorable Anita Anand

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

Les faits en bref



Dans le cadre du plan du Canada pour une relance économique sécuritaire, SPAC a lancé une demande de propositions destinée à solliciter l'intérêt exclusif des entreprises autochtones pour la fourniture de masques à usage unique.





Le ministère a reçu 233 propositions, et a attribué 7 contrats aux compagnies suivantes :

Kingaunmiut Services Ltd, de Kelowna (Colombie-Britannique);

(Colombie-Britannique);

Akkada Professional Services Inc. & Zernam Enterprise Inc., une coentreprise d'Ottawa (Ontario);

( );

Animal Marketing Inc., de Vancouver (Colombie-Britannique);

(Colombie-Britannique);

Integral Containment Systems, d'Edmonton (Alberta);

( );

Guardian Safety Training, de Trenton (Ontario);

( );

Dreamline Canada, de Fort McMurray (Alberta;)

( ;)

MiNi TiPi, de Gatineau (Québec).





D'autres contrats pourraient être attribués prochainement suite à cette demande de propositions. Les fournisseurs gagnants ont été sélectionnés sur la base de la soumission la moins chère, et ensuite de l'évaluation technique. Ceci a été établi comme étant l'approche la plus juste, étant donné le volume élevé de réponses reçues.





Les contrats qui ont été attribués à des entreprises autochtones pour des besoins reliés à la COVID-19 totalisent environ 68,5 millions de dollars.





En phase avec les objectifs socio-économiques et la stratégie d'approvisionnement liée à la COVID-19 du Canada , SPAC continuera d'encourager la participation d'entreprises autochtones dans ses processus d'approvisionnement.

Liens connexes

