L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, ainsi que l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, ont annoncé aujourd'hui plus de 85 millions de dollars pour construire et soutenir l'exploitation sur cinq ans de 12 nouveaux refuges d'urgence à travers le Canada, et que 10,2 millions de dollars seront investis annuellement par la suite.

Cette initiative permettra d'ajouter 12 nouveaux refuges au réseau existant de refuges de SAC pour les femmes, les enfants et les personnes 2SLGBTQQIA+ autochtones qui seront construits en partenariat avec les communautés suivantes :

Nation Lil'wat, British Columbia

Nation crie de Sturgeon Lake , Alberta

, Whitefish Lake, Alberta

Le Grand Conseil de Prince Albert , Saskatchewan

, Saskatchewan Keeseekoowenin, Manitoba

Hollow Water, Manitoba

Première nation Wasauksing, Ontario

Première Nation d' Odanak , Quebec

, Première nation Natoaganag ( Eel Ground ), Nouveau-Brunswick

), Nouveau-Brunswick Première nation d'Acadia, Nouvelle-Écosse

Conseil des Premières nations du Yukon , Yukon

, Société régionale Inuvialuit, Territoires du Nord-Ouest

Ces refuges seront dirigés par des Autochtones et fourniront un lieu d'hébergement et des services de soutien essentiels, adaptés à la culture, qui aideront les survivants de situations de violence familiale à se remettre du traumatisme qu'ils ont subi, leur donneront accès à des programmes de soutien et créeront un environnement stable où ces personnes pourront commencer à reprendre une vie autonome. Ils constituent également un élément essentiel de la Voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées, la réponse du gouvernement du Canada aux appels à la justice de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, et une contribution importante au plan d'action national visant à mettre fin à la violence contre les femmes autochtones et les membres de la communauté 2SLGBTQQIA+.

Dans l'Énoncé économique de l'automne de 2020, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 724,1 millions de dollars pour élaborer une stratégie globale de prévention de la violence afin d'accroître les services de soutien adaptés à la culture pour les femmes, les enfants et les personnes 2SLGBTQQIA+ autochtones victimes de violence fondée sur le sexe. Ces fonds soutiendront la construction de refuges et de logements de transition pour les Premières Nations, les Inuits et les Métis partout au pays, y compris dans les réserves, dans le Nord et en milieu urbain. Cette initiative est aussi une action clé de la Voie fédérale. De plus amples renseignements sur la stratégie globale de prévention de la violence seront annoncés au cours des prochains mois.

Le gouvernement du Canada prend très au sérieux la question de la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes 2SLGBTQQIA+ autochtones et continuera de travailler en partenariat avec les organisations autochtones, les gouvernements provinciaux et territoriaux, ainsi qu'avec des partenaires externes afin d'élaborer des solutions efficaces et adaptées à la culture.

Citations :

« Tout le monde mérite d'avoir un chez-soi sécuritaire. Un endroit où un enfant peut apprendre et grandir dans un environnement stable. Un endroit où un jeune 2SLGBTQQIA+ peut se sentir accepté. C'est pourquoi notre gouvernement finance la construction et le fonctionnement de 12 nouveaux refuges d'urgence au Canada. Il s'agira de lieux de refuge pour les femmes et les enfants autochtones, ainsi que pour les personnes 2SLGBTQQIA+ qui fuient la violence familiale. Ces refuges leur donneront la possibilité de reconstruire leur vie et d'acquérir leur indépendance, et leur donneront accès à des services de soutien essentiels dirigés par des Autochtones. C'est la stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Tout le monde au Canada devrait avoir un endroit où aller en cas de violence et d'abus, surtout les personnes qui sont particulièrement à risque de subir la violence fondée sur le sexe. Cet investissement dans des refuges d'urgence supplémentaires aidera à soutenir les femmes, les enfants et les membres de la communauté 2SLGBTQQIA+ autochtones qui se retrouvent dans ces situations. Ces refuges leur fourniront un endroit où ils pourront commencer à refaire leur vie, à retrouver leur autonomie et à se sentir en sécurité. » - L'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones

« Les communautés nordiques, éloignées et isolées sont confrontées à de nombreux défis particuliers lorsqu'il s'agit de fournir les services et le soutien nécessaires aux personnes qui fuient la violence et les abus. Ce financement pour la construction et l'exploitation de 12 nouveaux abris aidera les femmes, les enfants et les personnes 2SLGBTQQIA+ autochtones en leur donnant un endroit sûr où aller et les ressources culturellement adaptées dont ils ont besoin pour reconstruire leur vie. Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec nos partenaires autochtones, du Nord et des territoires afin de fournir le soutien vital dont les familles ont besoin. » - L'honorable Daniel Vandal, C.P., député, ministre des Affaires du Nord

« Le colonialisme, le racisme, le sexisme et la discrimination fondée sur la capacité physique ont engendré des inégalités et des violences systémiques à l'égard des femmes, des filles et des personnes 2SLGBTQQIA+ autochtones. La construction et l'exploitation d'un plus grand nombre de refuges dans les réserves, dans les zones urbaines et dans le Nord constituent une action concrète et une étape essentielle pour aider à protéger les personnes qui tentent d'échapper à des situations de violence. Ceci n'est qu'une partie du travail en cours, tel que décrit dans la récente publication du Plan d'action national relativement aux FFADA et aux personnes 2ELGBTQQIA+, qui comprend la Voie fédérale du gouvernement du Canada - une approche holistique et complète pour s'attaquer aux causes profondes de cette violence. » - L'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones

Faits en bref :

44,8 millions de dollars seront investis pour financer la construction des refuges et 40,8 millions de dollars serviront à financer les coûts d'exploitation de ces nouveaux refuges pendant cinq ans, et 10,2 millions de dollars par année par la suite.

La pandémie de COVID-19 a également fait ressortir de nombreux défis auxquels font déjà face les Autochtones, en particulier les personnes qui vivent dans des régions éloignées. L'Initiative des refuges, annoncée en mai 2020, est une initiative de financement administrée conjointement par la SCHL et Services aux Autochtones Canada afin d'offrir un soutien essentiel à long terme aux femmes, aux enfants et aux personnes 2SLGBTQQIA+ autochtones.

une initiative de financement administrée conjointement par la SCHL et Services aux Autochtones Canada afin d'offrir un soutien essentiel à long terme aux femmes, aux enfants et aux personnes 2SLGBTQQIA+ autochtones. Le processus de sélection a été guidé par un comité composé de représentants de la SCHL, de SAC, du Cercle national autochtone contre la violence familiale, ainsi que de gestionnaires et de directeurs de refuges qui travaillent dans des refuges autochtones.

Les propositions ont été évaluées en fonction de critères comme le besoin, la faisabilité et l'amélioration du réseau de 46 refuges soutenus par SAC. Les propositions ont également été évaluées en fonction des types de programmes et de services offerts à la communauté, y compris le soutien aux femmes, aux enfants et aux personnes 2SLGBTQQIA+ autochtones.

Le Programme pour la prévention de la violence familiale de SAC soutient les activités quotidiennes des refuges qui desservent les Premières Nations et les communautés autochtones dans les provinces et le Yukon , ainsi que le financement des propositions axées sur les différentes communautés pour la prévention de la violence familiale dans les réserves et hors des réserves. Grâce à ce nouvel investissement, le nombre total de refuges du réseau de SAC s'élèvera à 58 d'ici 2024-2025.

, ainsi que le financement des propositions axées sur les différentes communautés pour la prévention de la violence familiale dans les réserves et hors des réserves. Grâce à ce nouvel investissement, le nombre total de refuges du réseau de SAC s'élèvera à 58 d'ici 2024-2025. La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un nombre accru de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un nombre accru de personnes au d'avoir un chez-soi. Pour aider la population canadienne à trouver des logements abordables, le budget de 2021 propose d'ajouter 2,5 milliards de dollars en nouveau financement sur sept ans et de réaffecter 1,3 milliard de dollars du financement déjà annoncé pour accélérer la construction, la réparation et le soutien de plus de 35 000 logements supplémentaires.

Le budget de 2021 propose 2,2 milliards d'investissements fédéraux pour mettre en œuvre la Voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées

Pour en savoir plus sur la Voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Pour en savoir plus sur le travail du Programme pour la prévention de la violence familiale visant à soutenir les femmes, les enfants et les communautés autochtones, visitez le site https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1100100035253/1533304683142

Renseignements: Information sur le présent communiqué: Mikaela Harrison, Ministère de la Famille, des Enfants et du Développement social, [email protected]; Relations avec les médias, Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected] ; Marie-Emmanuelle Cadieux, Director of Communications, Office of the Minister of Indigenous Services, [email protected] ; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, 819-953-1160, [email protected]

