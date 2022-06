Plus de 500 millions de dollars à l'appui de l'excellence et de la création d'un environnement propice à la formation de la génération montante de grandes chercheuses et de grands chercheurs en sciences et en génie

OTTAWA, ON, le 23 juin 2022 /CNW/ - Lorsque des groupes diversifiés de chercheuses et chercheurs inspirés reçoivent le soutien nécessaire pour laisser libre cours à leur curiosité scientifique, ils réalisent des percées spectaculaires et repoussent les frontières des connaissances en sciences et en génie. Ils préparent aussi le terrain pour les innovations dont le Canada a besoin pour dynamiser son économie et assurer sa compétitivité sur la scène mondiale.

Aujourd'hui, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, a annoncé, en compagnie de l'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor, un investissement de plus de 506 millions de dollars dans le Programme de recherche axée sur la découverte du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG). Ces fonds seront versés aux chercheuses et chercheurs les plus brillants du monde afin d'accroitre les retombées des sciences, de la technologie et de l'innovation au Canada.

Des chercheuses et chercheurs des quatre coins du pays recevront au total plus de 430 millions de dollars qui leur permettront de mener à bien des programmes de recherche de premier ordre dans diverses disciplines des sciences naturelles et du génie comme les changements climatiques, la chimie, la biologie, les mathématiques et la statistique, l'informatique et l'intelligence artificielle ainsi que l'ingénierie.

Des chercheuses et chercheurs bénéficieront également d'un financement supplémentaire de 73,8 millions de dollars sous la forme d'une prolongation unique d'un an de leur subvention à la découverte. Ce financement s'inscrit dans la série de mesures prises par le CRSNG pour aider les chercheuses et chercheurs touchés par la pandémie de COVID-19.

Quelque 529 chercheuses et chercheurs de divers horizons qui commencent leur carrière obtiendront un supplément Tremplin vers la découverte. Cette aide supplémentaire aidera ces chercheuses et chercheurs à démarrer leur carrière et à apporter de nouveaux points de vue et de nouvelles perspectives dans leur domaine.

Le ministre Champagne en a fait l'annonce sur le campus de l'Université d'Ottawa, établissement qui recevra au total 13,3 millions de dollars en nouvelles subventions et sous la forme d'une prolongation unique d'un an avec financement des subventions à la découverte en raison de la COVID-19. Le financement sera versé à des chercheuses et chercheurs dans divers domaines, dont la physique, le génie électrique, la biologie et la médecine moléculaire. À titre d'exemple, Anne Broadbent, de l'Université d'Ottawa, a obtenu une subvention à la découverte qui lui permettra de mettre au point des technologies logicielles novatrices et inédites pour l'Internet quantique. Ce réseau quantique du futur augmentera la sécurité et l'efficacité des communications à des niveaux encore jamais vus.

Voici le nom de quelques autres chercheuses et chercheurs canadiens qui ont reçu des fonds du Programme de recherche axée sur la découverte :

Zhibin He de l'Université du Nouveau-Brunswick : subvention à la découverte et supplément Tremplin vers la découverte pour la mise au point de produits papetiers écologiques faits à partir de la cellulose issue de la fabrication de la pâte à papier au Canada et qui pourront remplacer les emballages de plastique à usage unique





subvention à la découverte et supplément Tremplin vers la découverte pour la mise au point de produits papetiers écologiques faits à partir de la cellulose issue de la fabrication de la pâte à papier au et qui pourront remplacer les emballages de plastique à usage unique Andrea Reid de la University of British Columbia : subvention à la découverte et supplément Tremplin vers la découverte pour l'étude des intersections entre les effets de la pêche, les actions face aux changements climatiques en ce qui concerne les poissons et la pêche ainsi que les stratégies de conservation afin d'en améliorer la gestion. Mme Reid est citoyenne de la nation Nis g a'a. Elle dirige, avec son équipe, le Centre for Indigenous Fisheries et est professeure adjointe à l'Institute for the Oceans and Fisheries de la University of British Columbia .





subvention à la découverte et supplément Tremplin vers la découverte pour l'étude des intersections entre les effets de la pêche, les actions face aux changements climatiques en ce qui concerne les poissons et la pêche ainsi que les stratégies de conservation afin d'en améliorer la gestion. est citoyenne de la nation Nis a'a. Elle dirige, avec son équipe, le Centre for Indigenous Fisheries et est professeure adjointe à l'Institute for the Oceans and Fisheries de la . Frédéric Bouchard de l'Université de Sherbrooke : subvention à la découverte, supplément Tremplin vers la découverte et supplément en recherche nordique pour caractériser les effets de la dégradation du pergélisol découlant des changements climatiques sur les milieux naturels ou aménagés dans l'Arctique canadien.





subvention à la découverte, supplément Tremplin vers la découverte et supplément en recherche nordique pour caractériser les effets de la dégradation du pergélisol découlant des changements climatiques sur les milieux naturels ou aménagés dans l'Arctique canadien. Deepa Kundur de la University of Toronto : subvention à la découverte pour la protection de l'infrastructure énergétique canadienne contre des cyberattaques élaborées. Ingénieure de formation, Mme Kundur lutte aussi contre les inégalités en matière d'accès à des sources d'électricité sures.





subvention à la découverte pour la protection de l'infrastructure énergétique canadienne contre des cyberattaques élaborées. Ingénieure de formation, lutte aussi contre les inégalités en matière d'accès à des sources d'électricité sures. Elena Dragomirescu de l'Université d' Ottawa : subvention à la découverte pour la mise au point d'outils d'inspection structurale d'une nouvelle génération de ponts durables conçus avec des matériaux intelligents et munis de systèmes automatiques de détection de même que pour l'étude des mécanismes locaux de détérioration sous l'effet des vents. Le programme de recherche vise à simplifier la prise de décisions, c'est-à-dire réparer ou remplacer les éléments endommagés, et à assurer la sécurité des communautés canadiennes et les liens entre elles.

Citations

« La découverte est le fondement de toute percée scientifique. En investissant dans certains des chercheurs et des chercheuses les plus ingénieux et prometteurs du Canada, nous aidons des scientifiques et des étudiantes et étudiants à devenir des chefs de file dans leur domaine. Et en leur permettant de repousser les frontières de la science, nous investissons dans la création d'une société meilleure et dans la promesse d'un bel avenir pour tous les Canadiens et les Canadiennes. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Les universités et institutions canadiennes sont à l'avant-garde de l'innovation et jouent un rôle essentiel en favorisant la découverte, la curiosité ainsi que des chercheurs exceptionnels. Cet investissement de 506 millions de dollars soutenant des chercheurs de partout au pays, appuiera des programmes comme le Programme de subventions à la recherche du CRSNG, ici, à l'Université d'Ottawa. La recherche vers la découverte mène à une innovation moderne et diversifiée, et l'annonce d'aujourd'hui supportera les chercheurs canadiens de calibre mondial dans leur travail remarquable. »

- L'honorable Mona Fortier, Présidente du Conseil du Trésor

« Le CRSNG consacre des ressources considérables au Programme de recherche axée sur la découverte parce qu'on ne peut pas prédire à quoi ressembleront les réussites. Il favorise l'excellence en donnant à des milliers de chercheuses et chercheurs exceptionnels, à chaque étape de leur carrière, l'assise stable dont ils ont besoin pour mener des programmes de recherche fructueux et créer des possibilités de formation incomparables pour la génération montante en sciences et en génie. »

- Alejandro Adem, président du CRSNG

« L'Université d'Ottawa reconnait la valeur inestimable du programme de subventions à la découverte du gouvernement fédéral. Il contribue non seulement à la vitalité de nos projets de recherche, mais crée aussi un milieu stimulant pour la relève. Ce soutien permet à nos chercheuses et chercheurs de cheminer sur la voie de l'excellence, de la pertinence et de l'impact. Nous pouvons ainsi réaliser pleinement notre objectif de bâtir un monde meilleur. »

- Jacques Frémont, recteur et vice-chancelier de l'Université d'Ottawa

Faits saillants

L'investissement annoncé aujourd'hui prévoit notamment l'octroi des montants suivants :

326 millions de dollars au titre des subventions à la découverte individuelles attribués à plus de 1 725 chercheuses et chercheurs œuvrant dans toutes les disciplines des sciences et du génie, par exemple la biologie, la chimie, le génie des matériaux de pointe et l'astrophysique.



30,6 millions de dollars en subventions qui aideront à financer des projets de recherche en physique subatomique et faciliteront l'accès à des ressources majeures et à de l'équipement.



4,8 millions de dollars au titre des subventions du programme pilote Horizons de la découverte pour financer dix projets intégrant ou transcendant plusieurs disciplines dans le but de faire avancer les connaissances en sciences naturelles ou en génie.



6,6 millions au titre des suppléments Tremplin vers la découverte accordés à 529 chercheuses et chercheurs en début de carrière au cours de la première année de leur subvention à la découverte pour les aider à démarrer leur carrière.



35,7 millions de dollars au titre des subventions Appui à la découverte dans les instituts de recherche pour favoriser le développement d'activités de recherche, la formation et la collaboration au sein d'instituts canadiens de recherche théorique et entre eux.



25 millions de dollars sous forme de subventions d'outils et d'instruments de recherche pour permettre aux chercheuses et chercheurs d'avoir accès aux outils hautement spécialisés dont ils ont besoin pour réaliser leurs travaux de recherche.



1,9 million de dollars sous forme de suppléments aux subventions à la découverte en recherche nordique accordés à 27 chercheuses et chercheurs pour accroitre et promouvoir la recherche et la formation nordiques dans les universités canadiennes.



850 000 $ sous forme de subventions à la découverte axées sur le développement versés à 28 chercheuses et chercheurs en vue de promouvoir et de maintenir une base de recherche diversifiée de qualité dans les petites universités du pays.



930 000 $ au titre des subventions de temps-navire en vue de donner aux chercheuses et chercheurs accès à des navires dans le cadre de leurs programmes de recherche.



73,8 millions de dollars pour prolonger d'un an avec fonds les subventions de recherche axée sur la découverte détenues par plus de 1 907 chercheuses et chercheurs au Canada .

