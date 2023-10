CALGARY, AB, le 13 oct. 2023 /CNW/ - Conformément à l'engagement qu'il a pris dans le cadre de la Stratégie pour un gouvernement vert, le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour alimenter les immeubles fédéraux en électricité entièrement renouvelable et aider les entreprises autochtones en soutenant les projets de production d'électricité renouvelable. Nous prêchons par l'exemple en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en visant une économie à faibles émissions de carbone, résiliente aux changements climatiques et axée sur une croissance propre.

Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, a annoncé que le gouvernement du Canada avait attribué un contrat de 4 millions de dollars à la coentreprise formée de South Head Energy et de Switch Power pour la fourniture de 6 400 certificats d'énergie renouvelable (CER) par an, pendant 20 ans, au moyen d'une nouvelle centrale de production d'énergie solaire propre. Cette installation aidera le gouvernement du Canada à réaliser son engagement à investir dans les énergies renouvelables et à atteindre la carboneutralité.

Les entreprises construiront une centrale solaire qui approvisionnera le réseau électrique de l'Alberta en électricité propre. Un total de 6 400 CER liés à ce projet seront attribués aux activités fédérales au Canada. La construction devrait commencer en 2024, et la centrale solaire sera opérationnelle d'ici le 31 décembre 2025. Le gouvernement du Canada s'est engagé à acheter de l'électricité propre et des CER afin de favoriser la mise en place de nouvelles infrastructures de production d'électricité renouvelable dans tout le pays.

De plus, ce projet permettra de développer les entreprises autochtones dans le secteur de l'électricité propre, d'alimenter en électricité verte les installations dont le gouvernement fédéral assure le fonctionnement, de créer de nouveaux emplois et de stimuler le secteur de l'électricité propre au Canada.

South Head Energy est une entreprise autochtone, et la coentreprise est inscrite dans le Répertoire des entreprises autochtones.

Citations

« Alors que le Canada progresse vers un avenir plus durable, plus équitable et plus prospère, nous prenons des mesures concrètes pour écologiser nos activités dans tout le pays. Ce projet aidera les entreprises autochtones à prospérer tout en contribuant à protéger notre environnement grâce à des investissements dans l'électricité renouvelable, à lutter contre les changements climatiques, à générer des emplois et à créer un environnement plus sain pour les générations futures. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« À l'ère de la réconciliation entre le Canada et les peuples autochtones, cette coentreprise démontre non seulement qu'il est possible de trouver un terrain d'entente, mais aussi que les entités autochtones comme South Head Energy Corp qui souhaitent participer à l'économie de l'énergie verte peuvent maintenant le faire dans des conditions équitables. »

John Sheppard

Président et directeur général, South Head Energy

« Switch Power est ravie d'officialiser son partenariat avec South Head Energy par la création d'une entreprise autochtone, alors que nous prévoyons participer à plusieurs projets de production d'énergie renouvelable au pays. Comme organisation autochtone du secteur de l'énergie durable, South Head Energy possède des capacités, une expérience et un savoir qui cadrent avec notre mandat axé sur la réconciliation et les partenariats autochtones et communautaires, ce qui nous permet de collaborer de façon stratégique tout en générant des revenus autonomes pour les organisations autochtones. »

Trevor White

Président et directeur général, Switch Power Corporation

Les faits en bref

Comme l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables est impossible à distinguer de celle provenant d'autres sources, on utilise les CER pour suivre la production et la consommation de l'électricité propre et renouvelable dans le monde entier. Un CER est émis pour chaque mégawattheure (MWh) produit. Il représente les attributs environnementaux, sociaux et économiques de l'électricité produite.

À l'heure actuelle, près de 80 % de l'électricité consommée par le gouvernement du Canada provient de sources propres faisant partie des réseaux de distribution des provinces et des territoires.

provient de sources propres faisant partie des réseaux de distribution des provinces et des territoires. Ce contrat s'inscrit dans une vaste stratégie d'approvisionnement qui vise à acheter annuellement l'équivalent de 128 000 MWh en CER provenant de la production de nouvelle énergie propre au Canada . Ainsi, le gouvernement fédéral pourra attribuer sa consommation d'énergie à des sources vertes dans les régions où il n'y a pas encore de nouvelles sources d'énergie propre et renouvelable.

