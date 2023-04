OTTAWA, ON, le 12 avril 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance du rôle que jouent les membres de son effectif dans la prestation des services aux Canadiennes et Canadiens et s'engage à conclure des conventions collectives qui sont à la fois équitables pour les fonctionnaires et raisonnables pour les contribuables.

Aujourd'hui, l'AFPC a informé le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) qu'elle a reçu un vote de grève positif de la part des membres des unités de négociation EB (Enseignement et bibliothéconomie), PA (Services des programmes et de l'administration), SV (Services de l'exploitation) et TC (Services techniques). Cela signifie que les fonctionnaires de l'administration publique centrale qui font partie de ces unités de négociation sont maintenant en position de grève légale.

Notre objectif demeure de parvenir à une entente à la table de négociation le plus tôt possible. Comme nous l'avons annoncé dans notre déclaration du 30 mars 2023, les deux parties ont accepté de poursuivre les négociations par la voie de la médiation, lesquelles sont en cours cette semaine. Nous avons réalisé d'importants progrès au cours de la dernière semaine et nous avons satisfait à de nombreuses demandes des syndicats.

Il existe de nombreux points sur lesquels les deux parties peuvent faire des compromis, y compris les augmentations salariales, et si l'AFPC partage notre engagement à négocier de bonne foi, nous pouvons conclure des ententes rapidement à la table de négociation. Le rapport de la Commission de l'intérêt public portant sur les questions communes a tracé une voie réaliste à suivre pour parvenir à une entente, y compris des propositions d'augmentation salariale qui s'alignent sur une entente déjà conclue avec un agent négociateur et qui ont été approuvées récemment pour plus de 90 000 membres des Forces canadiennes.

Le gouvernement est résolu à faire preuve de transparence envers les Canadiennes et Canadiens au sujet des répercussions éventuelles sur les services, et il fournit des informations sur Canada.ca/Perturbation-travail pour aider le public à déterminer les répercussions possibles.

