Le financement appuiera la recherche quantique, favorisera les collaborations nationales et internationales et renforcera les talents en quantique au Canada.

OTTAWA, ON, le 18 avril 2023 /CNW/ - La science et les technologies quantiques métamorphoseront notre société ainsi que notre économie et, à terme, transformeront notre vie quotidienne. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a adopté récemment la première Stratégie quantique nationale, dans le but que sa mise en œuvre permette de maintenir le leadership du pays. Il prévoit déjà des investissements au fil de plusieurs décennies pour s'assurer que le Canada soit un chef de file mondial dans le domaine.

Aujourd'hui, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, a annoncé l'octroi de subventions totalisant près de 51 millions de dollars à 75 chercheuses et chercheurs. Ces fonds seront versés par l'intermédiaire du programme de subventions Alliance et du Programme de formation orientée vers la nouveauté, la collaboration et l'expérience en recherche (FONCER) du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG).

Les projets annoncés aujourd'hui visent à résoudre des problèmes importants en science quantique, tout en appuyant le développement de technologies quantiques dans divers domaines : algorithmes et chiffrement; communications et informatique; matériaux; et détection. Ils renforceront les capacités canadiennes en quantique grâce à des collaborations en recherche à l'échelle nationale et internationale.

Différentes possibilités de financement offertes par le CRSNG appuieront les projets retenus :

Subventions en quantique du programme Alliance - plus de 6 millions de dollars répartis entre huit projets destinés à renforcer, à coordonner et à accroitre les capacités de recherche canadiennes en science et en technologies quantiques grâce à l'établissement de partenariats de moyenne envergure à l'échelle nationale entre, d'une part, au moins une chercheuse ou un chercheur universitaire et, d'autre part, au moins un organisme des secteurs public, privé ou sans but lucratif.

- plus de 6 millions de dollars répartis entre huit projets destinés à renforcer, à coordonner et à accroitre les capacités de recherche canadiennes en science et en technologies quantiques grâce à l'établissement de partenariats de moyenne envergure à l'échelle nationale entre, d'une part, au moins une chercheuse ou un chercheur universitaire et, d'autre part, au moins un organisme des secteurs public, privé ou sans but lucratif. Subventions Consortiums en quantique du programme Alliance - plus de 38 millions de dollars répartis entre huit projets qui aideront à établir des partenariats de recherche de grande envergure à l'échelle nationale en science et en technologies quantiques, grâce à la coordination d'équipes universitaires dans l'ensemble des pôles régionaux de recherche et d'innovation en quantique, en collaboration avec des organismes partenaires issus de divers secteurs, notamment des laboratoires fédéraux, tout en conciliant les applications industrielles et les besoins du gouvernement.

- plus de 38 millions de dollars répartis entre huit projets qui aideront à établir des partenariats de recherche de grande envergure à l'échelle nationale en science et en technologies quantiques, grâce à la coordination d'équipes universitaires dans l'ensemble des pôles régionaux de recherche et d'innovation en quantique, en collaboration avec des organismes partenaires issus de divers secteurs, notamment des laboratoires fédéraux, tout en conciliant les applications industrielles et les besoins du gouvernement. Subventions en quantique du programme Alliance, volet International - près de 1,4 million de dollars répartis entre 56 projets pour aider les chercheuses et chercheurs canadiens à établir et à développer des collaborations et des projets de recherche internationaux en science et en technologies quantiques.

- près de 1,4 million de dollars répartis entre 56 projets pour aider les chercheuses et chercheurs canadiens à établir et à développer des collaborations et des projets de recherche internationaux en science et en technologies quantiques. Programme FONCER - près de 5 millions de dollars répartis entre trois équipes pour former, attirer et retenir au pays les meilleurs talents en quantique. Le financement est accordé dans le cadre du concours annuel de ce programme, à l'issue duquel la liste complète des titulaires a également été annoncée.

Ensemble, les subventions Alliance et FONCER permettront à plus de 900 étudiantes et étudiants des cycles supérieurs et stagiaires au niveau postdoctoral de recevoir une formation de pointe et aux meilleurs chercheuses et chercheurs canadiens en quantique de participer à des collaborations en recherche à l'échelle nationale et internationale.

Pour garantir le leadership du Canada en science et en technologies quantiques, le CRSNG continuera de soutenir la mise en œuvre de la Stratégie quantique nationale en offrant des possibilités de financement par l'intermédiaire du programme de subventions Alliance.

Citations

« Notre gouvernement sait que la recherche d'aujourd'hui sera l'économie de demain. C'est pourquoi notre pays est l'un des premiers à faire avancer la recherche quantique. En investissant dans la recherche et le talent conformément à la Stratégie quantique nationale, nous continuons de contribuer au succès de l'innovation et des talents canadiens. Les projets annoncés aujourd'hui renforcent les collaborations avec des partenaires canadiens et étrangers afin d'aider les chercheuses et chercheurs canadiens à saisir les occasions qui se présentent et de consolider notre leadership dans ce domaine en pleine croissance. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Félicitations à la première cohorte de titulaires d'une subvention du CRSNG à l'appui de la Stratégie quantique nationale du Canada. Notre organisme est fier de jouer un rôle de premier plan dans cette stratégie en tirant parti du succès des subventions Alliance et FONCER pour faire progresser ce domaine de recherche extrêmement important et perpétuer le rôle du Canada à titre de chef de file mondial dans ce contexte. »

- Alejandro Adem, MSRC, président du CRSNG

Faits en bref

Dans le budget de 2021, le gouvernement fédéral s'est engagé à investir 360 millions de dollars pour lancer la Stratégie quantique nationale et permettre ainsi au Canada de tirer parti des investissements déjà réalisés dans le secteur afin de faire progresser le nouveau domaine des technologies quantiques.

de tirer parti des investissements déjà réalisés dans le secteur afin de faire progresser le nouveau domaine des technologies quantiques. Dans l'ensemble, la Stratégie quantique nationale amplifiera les forces du Canada en recherche quantique et fera croitre les entreprises et les talents canadiens prêts pour la quantique.

en recherche quantique et fera croitre les entreprises et les talents canadiens prêts pour la quantique. Dans le cadre de la Stratégie quantique nationale, le CRSNG a reçu 137,9 millions de dollars à l'appui des possibilités de financement des programmes Alliance et FONCER.

De 2009 à 2020, le gouvernement du Canada a investi plus d'un milliard de dollars dans la recherche et la science quantiques - principalement par l'entremise de concours tenus par des organismes subventionnaires comme le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada et le Fonds d'excellence en recherche Apogée Canada - pour contribuer à faire du pays un chef de file mondial en science quantique.

a investi plus d'un milliard de dollars dans la recherche et la science quantiques - principalement par l'entremise de concours tenus par des organismes subventionnaires comme le recherches en sciences naturelles et en génie du et le Fonds d'excellence en recherche Apogée - pour contribuer à faire du pays un chef de file mondial en science quantique. Les subventions Consortiums en quantique et les subventions en quantique du programme Alliance appuient les activités de recherche et de formation de 72 chercheuses et chercheurs universitaires issus de 14 établissements postsecondaires canadiens, qui collaborent avec 32 organismes partenaires des secteurs privé, public et sans but lucratif.

Les subventions en quantique du programme Alliance, volet International, appuient 63 chercheuses et chercheurs universitaires issus de 24 établissements postsecondaires canadiens, qui collaborent avec 61 chercheuses et chercheurs issus de 55 établissements d'enseignement situés dans 16 pays.

