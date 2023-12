Le gouvernement du Canada désigne le phare de l'île Shaganash comme phare patrimonial

GATINEAU, QC, le 14 déc. 2023 /CNW/ - Les phares symbolisent depuis longtemps la force, la sécurité et un port sûr, jouant un rôle crucial dans la protection des marins. Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé la désignation du phare de l'île Shaganash en vertu de la Loi sur la protection des phares patrimoniaux.

Photo gracieusement offerte par le ministère des Pêches et des Océans. (Groupe CNW/Parcs Canada)

Le phare de l'île Shaganash est un grand phare en bois de forme carrée situé sur l'île no 10, sur la rive nord du lac Supérieur ou gichigamiing (le grand lac), comme l'appelle le peuple anishinaabe de la région.

Le phare de l'île de Shaganash a été créé en 1910, bien que la tour d'origine ait brûlé. Le phare actuel a été construit en 1922 et fonctionnait à la fois comme un feu côtier dirigeant les navires vers le port de la ville et comme un feu d'alignement indiquant un passage sûr dans un chenal parsemé de rochers. Le phare de l'île de Shaganash était une aide à la navigation importante qui soutenait les industries de l'exploitation argentifère, du bois à pâte et de la pêche. Au milieu du XXe siècle, l'industrie du bois à pâte a reculé et a été remplacée par un trafic croissant de bateaux de plaisance qui continuent à naviguer sur le lac aujourd'hui. Il reste un point de repère bien connu et une aide à la navigation.

Cette nouvelle désignation porte à 111 le nombre total de phares répartis dans huit provinces qui sont maintenant protégés en vertu de la Loi sur la protection des phares patrimoniaux. On compte parmi ces désignations quelques-uns des phares les plus importants du pays sur les plans architectural et historique, notamment le Phare-de-Fisgard en Colombie-Britannique, le phare de l'île du Pot à l'Eau-de-Vie au Québec, et le phare de Point Amour à Terre-Neuve-et-Labrador, de précieux symboles du patrimoine maritime de notre pays.

Le gouvernement du Canada continue de travailler en collaboration avec les groupes communautaires et les autres ordres de gouvernement afin de faciliter la désignation des phares patrimoniaux et d'assurer leur protection pour le bénéfice et le plaisir des générations futures. Les désignations en vertu de la Loi sur la protection des phares patrimoniaux sont faites par le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur la recommandation de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada.

Citations

« Au cours des 100 dernières années, le phare de l'île Shaganash a contribué à la sécurité de tous ceux qui naviguent sur les eaux du lac Supérieur I Gichigamiing. Avant sa création, la sécurité de la navigation dans ces eaux reposait sur les connaissances traditionnelles des peuples autochtones transmises de génération en génération. Aujourd'hui, le phare de l'île de Shaganash reste un point de repère important pour les plaisanciers et les touristes. Cette désignation met en lumière notre histoire commune et garantit que le phare sera là pour guider les générations futures ».

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« La désignation du phare de l'île Shaganash reconnaît la résilience de ceux qui ont navigué sur les rives du Lac Supérieur I Gichigamiing. Les phares patrimoniaux sont plus que des structures; ils sont des témoignages vivants de notre histoire maritime et nous rappellent que notre passé façonne notre présent. Ce phare est le fier gardien de ce lien. »

L'honorable Diane Lebouthillier,

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Faits en bref

La Loi sur la protection des phares patrimoniaux vise à protéger les phares ayant une valeur patrimoniale importante qui appartiennent au gouvernement fédéral. La Loi protège le caractère patrimonial des phares désignés et oblige les propriétaires à les entretenir de façon raisonnable. Sous certaines conditions, les phares patrimoniaux peuvent être vendus ou transférés à d'autres niveaux de gouvernement, à des organisations communautaires à but non lucratif ou à des particuliers afin de promouvoir de nouvelles utilisations et d'assurer leur protection à long terme.

vise à protéger les phares ayant une valeur patrimoniale importante qui appartiennent au gouvernement fédéral. La Loi protège le caractère patrimonial des phares désignés et oblige les propriétaires à les entretenir de façon raisonnable. Sous certaines conditions, les phares patrimoniaux peuvent être vendus ou transférés à d'autres niveaux de gouvernement, à des organisations communautaires à but non lucratif ou à des particuliers afin de promouvoir de nouvelles utilisations et d'assurer leur protection à long terme. Situé à environ 55 kilomètres de Thunder Bay , il est important de reconnaître que le phare de l'île Shaganash se trouve sur les terres et les eaux des territoires des Anishinabeg signataires du traité Robinson-Supérieur.

, il est important de reconnaître que le phare de l'île Shaganash se trouve sur les terres et les eaux des territoires des Anishinabeg signataires du traité Robinson-Supérieur. Le nom Shaganash trouve ses racines dans la langue ojibwée, à partir du mot Zhaaganaash, qui signifie un Anglais.

Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique et que ces histoires importantes sont transmises aux Canadiens.

Document connexe

Document d'information : Phare de l'île Shaganash

Liens connexes

SOURCE Parcs Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias : Parcs Canada, 1-855-862-1812, [email protected]