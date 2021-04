OTTAWA, ON, le 1er avril 2021 /CNW/ - Le Canada est l'un des pays développés où les médicaments d'ordonnance coûtent le plus cher. La mosaïque de régimes d'assurance-médicaments au Canada fait que de nombreuses personnes doivent surmonter d'importants obstacles pour obtenir les médicaments d'ordonnance dont elles ont besoin. Pour résoudre ce problème, le gouvernement du Canada prendra des mesures concrètes pour poser les fondements d'un régime national universel d'assurance-médicaments.

Le gouvernement du Canada a annoncé aujourd'hui la nomination de Susan Fitzpatrick à la tête du Bureau de transition vers une Agence canadienne des médicaments. Mme Fitzpatrick possède une vaste expérience de la direction d'organismes de santé en Ontario et elle a piloté d'importants changements organisationnels pour améliorer la prestation de soins.

Le Bureau de transition fera avancer les travaux liés aux initiatives d'assurance-médicaments et fournira un leadership solide et des ressources afin de faciliter les discussions fédérales-provinciales-territoriales. Il impliquer également les provinces, les territoires et les intervenants dans des discussions portant sur la création de la nouvelle Agence canadienne des médicaments.

Par ailleurs, le Bureau de transition travaillera en étroite collaboration avec des partenaires pour établir une liste nationale des médicaments assurés, c'est-à-dire une liste complète des médicaments d'ordonnance fondée sur des données probantes, afin que l'accès des patients aux traitements soit le même partout au pays.

Citations

« Susan comprend bien la prestation de services de santé au Canada et elle a dirigé d'importants changements au sein d'organismes de santé, ce qui fait d'elle la personne idéale pour résoudre ces problèmes complexes. En tant que chef du Bureau de transition, elle pourra aider le gouvernement du Canada à accélérer la mise en œuvre d'un régime national universel d'assurance-médicaments. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé

Faits en bref

L'Énoncé économique de l'automne 2020 décrit les mesures concrètes que prendra le gouvernement pour créer un régime national universel d'assurance-médicaments.

Le budget de 2019 a accordé à Santé Canada 35 millions de dollars sur quatre ans, à compter de 2019-2020, pour qu'il établisse le Bureau de transition vers une Agence canadienne des médicaments, chargé de collaborer avec les provinces, les territoires et d'autres partenaires à l'élaboration de la vision et du mandat de l'Agence.

Pour aider les Canadiens atteints de maladies rares à obtenir les médicaments dont ils ont besoin, le budget de 2019 a prévu jusqu'à 1 milliard de dollars sur deux ans, à compter de 2022- 2023, et jusqu'à 500 millions par an par la suite.

jusqu'à 500 millions par an par la suite. Comme il en a fait l'annonce le 27 janvier 2021, le gouvernement du Canada consultera les provinces, les territoires, les intervenants, les partenaires autochtones et le public au sujet d'une stratégie nationale sur les médicaments onéreux servant au traitement des maladies rares afin d'améliorer l'accès à des traitements efficaces.

Liens connexes

Biographie - Susan Fitzpatrick

Mobilisation en ligne sur une stratégie nationale visant les médicaments onéreux pour le traitement des maladies rares

Régime national d'assurance‑médicaments pour rendre les médicaments sur ordonnance plus accessibles et abordables

Rapport final du Conseil consultatif sur la mise en œuvre d'un régime national d'assurance‑médicaments

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Cole Davidson, Cabinet de l'honorable Patty Hajdu, Ministre de la Santé, 613-957-0200; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public, 613-957-2991, 1-866-225-0709