OTTAWA, ON, le 15 janv. 2025 /CNW/ - Les réserves nationales de faune du Canada jouent un rôle essentiel dans la conservation de l'habitat qui contribue à la santé des populations d'oiseaux migrateurs et au rétablissement des espèces en péril. C'est pourquoi le gouvernement du Canada continue d'élargir son réseau d'aires protégées en Nouvelle-Écosse et dans l'ensemble du pays.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé que le gouvernement du Canada a désigné l'île Country, l'île Haute et l'île Saint-Paul comme nouvelles réserves nationales de faune du Canada.

Ces réserves nationales de faune nouvellement désignées assureront la protection des oiseaux migrateurs et des espèces en péril dans l'habitat rare et autrement vulnérable des îles extracôtières de l'Atlantique. La protection de ces îles d'importance sur le plan écologique représente une contribution importante à la conservation de la biodiversité en Nouvelle-Écosse.

En plus des protections existantes sur les îles établies par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et la Loi sur les espèces en péril, la désignation comme réserve nationale de faune permet une protection plus large de toutes les espèces et de tous les habitats des îles au titre de la Loi sur les espèces sauvages du Canada. Un permis en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada sera nécessaire pour accéder aux îles, selon l'emplacement et la période de l'année, ce qui accorde une protection supplémentaire aux oiseaux migrateurs et aux sites de nidification.

Le gouvernement du Canada reste déterminé à mettre un frein au déclin de la biodiversité et à renverser la vapeur d'ici 2030 au pays, ainsi qu'à parvenir à une restauration complète des milieux naturels d'ici 2050.

Citations

« L'expansion des aires protégées et de conservation est l'une des mesures les plus importantes que nous puissions prendre à l'échelle locale, régionale et nationale pour maintenir nos espaces naturels intacts et protéger les oiseaux migrateurs, notamment les espèces en péril. Bon nombre des espaces qui sont protégés ont une signification profonde pour la population canadienne et une importance historique pour les peuples autochtones. Ils relient les paysages, favorisent la conservation de la biodiversité et stockent le carbone. Ces trois îles au large des côtes de la Nouvelle-Écosse protègent une plus grande partie de l'héritage naturel du Canada pour les générations à venir. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les îles côtières de la Nouvelle-Écosse sont d'importants points chauds pour la biodiversité, notamment pour les espèces en péril comme la sterne de Dougall. C'est pourquoi nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos partenaires fédéraux pour soutenir la désignation de l'île Country en tant que réserve nationale de faune et que nous sommes ravis que l'île Haute et l'île Saint-Paul soient également désignées ainsi. En plus de protéger la faune, ces îles font partie des nombreux lieux naturels époustouflants qui rendent notre province si belle. Leur désignation en tant que réserves nationales de faune contribue à notre objectif de protéger 20 % des terres et des eaux de la Nouvelle-Écosse d'ici 2030. »

- L'honorable Tory Rushton, ministre des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse

Faits en bref

Les réserves nationales de faune sont des aires protégées établies en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada pour protéger les habitats d'importance nationale à des fins de conservation, de recherche et d'interprétation relatives aux espèces sauvages.

pour protéger les habitats d'importance nationale à des fins de conservation, de recherche et d'interprétation relatives aux espèces sauvages. La réserve nationale de faune de l'Isle-Haute (de 89 hectares) couvre la plus grande île de la partie supérieure de la baie de Fundy, offrant un habitat non perturbé à plus de 60 espèces d'oiseaux, notamment le goéland marin et l'eider à duvet, qui utilisent le site pour se reproduire, se reposer ou hiverner. L'île revêt une importance particulière pour les peuples autochtones, y compris les Micmacs, car elle est utilisée pour la chasse et les déplacements depuis plus de 600 ans.

La réserve nationale de faune de l'île Saint-Paul (de 478 hectares), aussi connue sous le nom de « Kiwkto'qi-Mnikuk » en micmac, est une zone importante pour la conservation des oiseaux, car elle abrite 1 % de la population canadienne de grive de Bicknell. L'île abrite un certain nombre d'espèces végétales uniques, et sa forêt de conifères rabougris fournit un habitat de nidification pour la grive de Bicknell, qui est une espèce menacée, l'océanite cul-blanc et d'autres espèces d'oiseaux. Il s'agissait d'un lieu d'arrêt traditionnel pour les Micmacs lors de leurs déplacements entre l'île du Cap-Breton et l'île de Terre-Neuve.

(de 478 hectares), aussi connue sous le nom de « Kiwkto'qi-Mnikuk » en micmac, est une zone importante pour la conservation des oiseaux, car elle abrite 1 % de la population canadienne de grive de Bicknell. L'île abrite un certain nombre d'espèces végétales uniques, et sa forêt de conifères rabougris fournit un habitat de nidification pour la grive de Bicknell, qui est une espèce menacée, l'océanite cul-blanc et d'autres espèces d'oiseaux. Il s'agissait d'un lieu d'arrêt traditionnel pour les Micmacs lors de leurs déplacements entre l'île du Cap-Breton et l'île de Terre-Neuve. La réserve nationale de faune de l'île Country (de 21 hectares), située sur les terres traditionnelles des Micmacs, fournit un habitat aux oiseaux migrateurs, notamment à des espèces en péril. Elle abrite l'habitat essentiel d'environ 25 % de la population nicheuse canadienne de sternes de Dougall. L'île abrite également la plus grande colonie de nidification de sternes pierregarins et de sternes arctiques de la Nouvelle-Écosse et environ 2 % de la population d'océanites culs-blancs de l'Atlantique Ouest, et constitue un site de halte migratoire pour les oiseaux de rivage et les oiseaux chanteurs migrateurs. Elle sert aussi de zone de recherche pour étudier les espèces d'oiseaux qui fréquentent l'île.

La désignation de ces trois réserves nationales de faune en vertu du Règlement sur les réserves d'espèces sauvages permettra de maintenir la protection de l'habitat des oiseaux migrateurs et des espèces en péril. Cette désignation n'aura pas d'incidence sur les pêches dans les régions avoisinantes.

Il existe maintenant 60 réserves nationales de faune au Canada, qui protègent plus de 3,5 millions d'hectares d'habitat terrestre et marin.

Liens connexes

Page X d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook sur l'environnement et les ressources naturelles au Canada

Page LinkedIn d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Instagram d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources: Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 873-455-3714, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]