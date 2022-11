Le Canada cherche à renforcer la collaboration entre des partenaires canadiens et européens des domaines de la recherche et de l'innovation

Pour bâtir sur le dynamisme des milieux des sciences, de la technologie et de l'innovation au pays, le Canada a besoin d'un environnement de recherche ouvert et collaboratif afin de favoriser des partenariats internationaux. C'est dans cet optique que le Canada s'engage à collaborer avec des partenaires qui partagent les mêmes valeurs afin d'accroitre son écosystème de recherche et d'innovation.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé aujourd'hui, en compagnie de la vice-présidente exécutive de la Commission européenne pour une Europe adaptée à l'ère du numérique, Margrethe Vestager, que le Canada entreprendra des négociations officielles pour établir de plus étroites collaborations dans le cadre d'Horizon Europe, le plus important programme de collaboration en science, en recherche et en innovation au monde. Horizon Europe est également le plus récent programme-cadre de recherche et d'innovation lancé par la Commission européenne. Ce programme, qui durera 2021 à 2027, vise à trouver des solutions tangibles aux défis auxquels le monde entier fait face.

Une association avec Horizon Europe mènerait à de nouvelles opportunités de collaboration internationale pour des universitaires canadiens provenant de diverses disciplines et des acteurs dans les domaines de la recherche et de l'innovation.

Le Canada, qui est considéré comme une démocratie libérale ayant une forte culture scientifique, s'est vu offrir par la Commission européenne un partenariat qui lui donnerait un plein accès au programme et des occasions de faire valoir son leadership, tout en lui permettant de prendre part au processus de prise de décisions du programme.

Les négociations entre le Canada et la Commission européenne débuteront d'ici quelques semaines.

« Depuis toujours, notre gouvernement comprend les avantages sociaux et économiques liés à la recherche et à l'innovation. En misant sur Horizon Europe pour accroître la collaboration avec nos partenaires, le Canada pourra jouer un rôle encore plus important à l'échelle mondiale. L'objectif est de faire valoir nos forces dans les domaines des sciences, de la recherche et de l'innovation et de renforcer notre capacité à relever les défis mondiaux. Nous tenons à s'associer avec des pays qui partagent les mêmes valeurs que nous pour obtenir les meilleurs résultats possibles et permettre aux chercheurs, aux innovateurs et aux entreprises d'ici de briller sur la scène internationale. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Par l'annonce d'aujourd'hui, Horizon Europe franchit une autre étape en tant que programme de recherche et d'innovation de pointe à l'échelle mondiale. Le fait de s'associer à des pays, comme le Canada, hors de la zone euro, mais qui disposent d'une puissance scientifique aux vues similaires, constitue une excellente nouvelle pour les chercheurs de part et d'autre. Je tiens à remercier le ministre Champagne pour sa visite aujourd'hui et son engagement, et je m'attends à une conclusion rapide des négociations. »

- La vice-présidente exécutive de la Commission européenne pour une Europe adaptée à l'ère du numérique, Margrethe Vestager

Horizon Europe est le neuvième programme-cadre de recherche et d'innovation de la Commission européenne. Assorti d'une enveloppe de 95,5 milliards d'euros, soit approximativement 130 milliards de dollars canadiens, il aura cours de 2021 à 2027.

est le neuvième programme-cadre de recherche et d'innovation de la Commission européenne. Assorti d'une enveloppe de 95,5 milliards d'euros, soit approximativement 130 milliards de dollars canadiens, il aura cours de 2021 à 2027. Les chercheurs canadiens peuvent actuellement participer au programme Horizon Europe par l'entremise de la plateforme mondiale de financement Horizon du fonds Nouvelles frontières en recherche.

Le Canada finance déjà en grande partie la contribution du pays au pilier 1 au moyen de Mitacs (bourses de recherche et mobilité des chercheurs) et a conclu des ententes avec les plus importants organismes de recherche européens.

finance déjà en grande partie la contribution du pays au pilier 1 au moyen de Mitacs (bourses de recherche et mobilité des chercheurs) et a conclu des ententes avec les plus importants organismes de recherche européens. Dans le cadre des négociations prochaines, le Canada désirera établir d'étroites collaborations au titre du pilier 2 du programme Horizon Europe, qui vise à trouver des solutions interdisciplinaires à des enjeux mondiaux.

Le pilier 3 n'est pas ouvert aux pays non européens afin de protéger des technologies développées en Europe .

