OTTAWA, ON, le 14 avril 2021 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 a engendré, au Canada et ailleurs dans le monde, une demande inégalée de médicaments cruciaux pour le traitement des patients atteints d'une forme grave de la COVID-19. Le gouvernement est résolu à travailler avec ses partenaires pour que les Canadiens et les Canadiennes aient accès aux médicaments et aux traitements dont ils ont besoin.

L'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, a annoncé aujourd'hui la création d'une réserve de médicaments essentiels au traitement des symptômes de la COVID-19, qui fournit un filet de sécurité supplémentaire.

Le Canada achètera d'abord une quantité suffisante de 12 médicaments pour trois mois. La réserve est constituée des médicaments que les hôpitaux utilisent le plus souvent pour traiter les patients gravement malades en raison de la COVID-19 et qui pourraient venir à manquer. Pour choisir ces médicaments, le Ministère a tenu compte de l'expérience du Canada concernant la COVID-19 jusqu'à maintenant ainsi que de l'avis des provinces, des territoires et d'experts en soins intensifs.

Santé Canada a créé la réserve en collaboration avec les provinces, les territoires et d'autres partenaires. Cette réserve vient compléter les autres mesures de gestion des pénuries prises par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et elle sert de filet de sécurité en augmentant les stocks des principaux médicaments utilisés dans le traitement des patients atteints de la COVID-19 au Canada.

Le gouvernement fédéral demeure un fidèle partenaire des provinces et des territoires, dont il appuie les efforts visant à fournir aux Canadiens et aux Canadiennes les médicaments dont ils ont besoin.

« La prévention et la gestion des pénuries de médicaments nécessitent des efforts concertés de la part des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ainsi que des acteurs de la chaîne d'approvisionnement. La réserve de médicaments essentiels complète ces mesures, car elle augmente les stocks de médicaments importants pour le traitement de la COVID-19 et procure ainsi un filet de sécurité. »

