Le comité fournira des conseils pratiques sur les prochaines phases de l'assurance médicaments

OTTAWA, ON, le 14 nov. 2024 /CNW/ - Chaque Canadienne et chaque Canadien mérite d'avoir accès aux médicaments dont ils ont besoin, quel que soit leur lieu de résidence ou leur capacité à payer. Aucune Canadienne ou aucun Canadien ne devrait avoir à choisir entre l'achat des médicaments qui lui permettent de rester en bonne santé et la nécessité de mettre de la nourriture sur la table. C'est pourquoi le gouvernement a présenté la Loi concernant l'assurance médicaments.

Aujourd'hui, l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, a annoncé la création du Comité d'experts qui recommandera des options sur la façon de gérer et de financer un régime d'assurance médicaments national, universel et à payeur unique au Canada. Le Comité sera composé des membres suivants :

Le Dr Nav Persaud (président)

(président) Le Dr Stéphane Ahern

Amy Lamb

Le Dr Steve Morgan

Linda Silas

Au cours de l'année à venir, le Comité donnera des conseils et des orientations sur la voie à suivre pour parvenir à un régime national d'assurance médicaments au Canada. Dans le cadre de ses travaux, il s'engagera auprès des gouvernements provinciaux et territoriaux, des groupes autochtones et des experts dans les domaines concernés, notamment les administrateurs de régimes d'assurance médicaments publics et privés, les patients, les fournisseurs de soins de santé, l'industrie, les entreprises, les syndicats et les universitaires, et tiendra compte de leurs points de vue.

Le Comité remettra au ministre, d'ici le 10 octobre 2025, un rapport écrit exposant ses recommandations, que le ministre déposera au Parlement.

Le gouvernement du Canada s'engage à travailler avec les provinces, les territoires, les peuples autochtones et d'autres partenaires et intervenants pour améliorer l'accès aux médicaments sur ordonnance pour toute la population canadienne. Des discussions en vue d'accords bilatéraux avec les provinces et les territoires sur la couverture universelle de la contraception et des médicaments contre le diabète sont en cours.

L'adoption de la Loi concernant l'assurance médicaments a constitué une étape cruciale dans l'amélioration de l'équité et de l'accessibilité financière en matière de santé et permettra au système de soins de santé de réaliser des économies à long terme.

Citations

« Je tiens à remercier les membres du Comité d'experts d'avoir entrepris cette tâche importante au nom des Canadiennes et des Canadiens. Notre plan d'accès universel à la contraception signifie une plus grande liberté et un plus grand choix en matière de reproduction, et l'accès aux médicaments contre le diabète est une étape transformationnelle vers l'amélioration des résultats en matière de santé et de l'équité en matière de santé au Canada. Le Comité d'experts est un élément important des efforts que nous déployons pour parvenir à un régime d'assurance médicaments national et universel. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

Faits en bref

Le Comité d'experts est composé de cinq membres, y compris le président, et rassemble un groupe diversifié de personnes issues de différents secteurs, notamment des experts en politique, des universitaires, et des professionnels de la santé.

Outre l'accès à un certain nombre de médicaments contraceptifs et antidiabétiques, le gouvernement créera également un fonds pour les dispositifs et les fournitures pour le traitement du diabète afin d'aider les Canadiennes et les Canadiens à gérer et à surveiller leur diabète et à administrer leurs médicaments.

