La contribution financière de Parcs Canada permettra à Conservation de la nature Canada d'accélérer la protection du corridor et d'assurer davantage la connectivité écologique au sein de la péninsule gaspésienne

GASPÉ, QC, le 17 mai 2023 /CNW/ - Les aires protégées doivent être reliées entre elles et former des réseaux écologiques afin de contribuer pleinement à la conservation de la biodiversité et à la lutte contre les impacts des changements climatiques.

Les corridors écologiques sont donc indispensables pour la protection efficace de la flore et de la faune. Ils permettent aux plantes de se propager et aux animaux de se déplacer sur le territoire afin d'accéder aux habitats idéaux pour se reproduire, se nourrir et vivre. Ils leur permettent aussi de contourner des obstacles que représentent les infrastructures ou le développement lié à la présence humaine.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé une contribution de 2 millions de dollars afin de soutenir Conservation de la nature Canada pour le maintien et l'amélioration du corridor écologique Forillon; un corridor fonctionnel et adapté qui contribue aux besoins de la faune et de la flore régionales actuelles et futures, et ce, dans un contexte de changements climatiques.

Ce soutien favorisera des actions concrètes visant notamment la gestion durable et intégrée du développement du territoire, l'adoption de mesures de conservation du couvert forestier et l'aménagement d'infrastructures et d'emprises routières facilitant le passage faunique. Ceci assurera la fonctionnalité du corridor écologique entre le parc national Forillon et les grandes forêts du cœur de la péninsule gaspésienne.

Cette contribution, financée par le Programme national des corridors écologiques de Parcs Canada, s'ajoute à d'autres investissements récents du gouvernement du Canada pour la protection du patrimoine naturel au pays. À cette contribution s'ajoute un montant de 500 000 $ que Conservation de la nature Canada s'est engagée à investir pour la réalisation du projet.

Le Programme national des corridors écologiques de Parcs Canada est soutenu par l'investissement historique de 2,3 milliards de dollars dans le patrimoine naturel du Canada annoncé dans le budget de 2021. Il permet, entre autres, aux administrations et organisations d'établir de meilleures connexions écologiques entre les aires protégées et de conservation, et d'accélérer les mesures visant à réduire la perte de biodiversité, à protéger les écosystèmes et à aider le Canada à s'adapter aux changements climatiques.

« Les corridors écologiques sont indispensables au bien-être des plantes et des animaux afin que ceux-ci puissent se disperser, se déplacer en sécurité et contourner les infrastructures humaines pour trouver des habitats essentiels à leur survie. Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir le développement de tels corridors dans certains endroits clés au pays afin d'offrir les plus grands avantages possibles pour la biodiversité et sa conservation. Cette collaboration avec Conservation de la nature Canada pour améliorer le corridor écologique Forillon est un exemple représentatif du travail que nous devons entreprendre pour assurer une biodiversité vigoureuse pour les générations futures. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Je suis heureuse de voir l'importante collaboration entre le gouvernement du Canada et Conservation de la nature Canada qui dure depuis maintenant 15 ans. Quand notre gouvernement fait le choix d'investir pour réduire la perte de biodiversité, protéger nos écosystèmes et aider notre belle région à s'adapter aux changements climatiques, il le fait toujours dans le but de laisser une planète en santé aux générations futures. »

L'honorable Diane Lebouthillier

Ministre du Revenu national et députée pour Gaspésie - Les-Îles-de-la-Madeleine

« Le corridor écologique Forillon est un secteur névralgique de connectivité pour l'est de la Gaspésie. Il est donc essentiel d'assurer la sauvegarde des habitats favorables au déplacement de la faune ainsi que le maintien des services écologiques que nous rendent ces étendues sauvages. Conservation de la nature Canada remercie Parcs Canada pour sa confiance continue envers l'organisme. Cette contribution d'envergure favorisera le maintien de la biodiversité de la région. »

Claire Ducharme Vice-présidente au Québec, Conservation de la nature Canada

Les faits en bref

Parcs Canada est reconnu comme un chef de file dans le domaine de la conservation et prend des mesures pour conserver la biodiversité et contribuer au rétablissement des espèces en péril.





Les aires protégées et de conservation doivent être reliées pour permettre aux processus naturels de se dérouler et aux espèces de se déplacer, d'interagir et de trouver un habitat dans les grands paysages terrestres et côtiers.





Les corridors écologiques permettent de relier les habitats et offrent de nombreux autres avantages, notamment l'adaptation aux changements climatiques, la réduction de la perte de biodiversité, des moyens de subsistance durables pour les collectivités locales, des possibilités de se rapprocher de la nature et la promotion de la coexistence des humains et de la vie sauvage.





Le corridor écologique Forillon est une zone forestière assurant la connectivité écologique terrestre entre le parc national Forillon et les grandes forêts du cœur de la péninsule gaspésienne. Il s'agit d'un passage naturel qui permet à la faune de se déplacer et à la flore de se disperser.





Conservation de la nature Canada (CNC) est la force rassembleuse au pays pour la sauvegarde de la nature. Par la conservation permanente de vastes territoires, CNC apporte des solutions à la double crise du déclin rapide de la biodiversité et des changements climatiques.





Depuis 1962, CNC a mobilisé la population canadienne pour conserver et restaurer plus de 15 millions d'hectares. Au Québec, près de 50 000 hectares ont été protégés, dont 230 hectares au sein du corridor écologique Forillon.





CNC est un organisme de bienfaisance enregistré. Avec la nature, CNC crée un monde prospère.





nature, CNC crée un monde prospère. CNC est fière d'avoir lancé en 2017 l'Initiative québécoise corridors écologiques qui propose une approche collective de l'aménagement du territoire dans le sud du 49e parallèle afin d'augmenter la connectivité écologique. Cette initiative est coordonnée par CNC, soutenue par une centaine d'experts et menée par 10 organismes dans 11 régions du Québec.





En janvier 2023, le ministre Guilbeault a annoncé plusieurs millions de dollars pour le corridor Cootes to Escarpment, situé au sud de l' Ontario , ainsi que pour la Biosphère de l'arche de Frontenac , l'un des corridors forestiers les plus importants du Canada qui relie les forêts du nord du parc Algonquin aux Adirondacks de l'État de New York .

