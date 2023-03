L'étude annuelle montre que le prix des forfaits de services sans fil et Internet haute vitesse résidentiel a enregistré une baisse en 2022

OTTAWA, ON, le 10 mars 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada multiplie les efforts pour veiller à ce que les services de télécommunication soient fiables, innovateurs, concurrentiels et surtout abordables. C'est pourquoi le gouvernement a pris des mesures pour promouvoir la concurrence, y compris en donnant récemment de nouvelles instructions au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC). Le gouvernement continue également d'exiger que les fournisseurs rendent des comptes au sujet de l'abordabilité de leurs services.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé la publication de l'Étude 2022 de comparaison des tarifs des services de télécommunication, un rapport de suivi annuel du prix des services de téléphonie cellulaire et des services Internet résidentiels.

Le rapport indique que le prix des forfaits sans fil a diminué en moyenne de 2,6 % à tous les échelons en 2022, jusqu'à concurrence de 16 % pour les plus gros forfaits de données. Le prix des forfaits Internet résidentiels est demeuré stable ou a diminué jusqu'à concurrence de 11 % pour les forfaits de gamme intermédiaire. Le rapport démontre également que les fournisseurs régionaux offrent des prix jusqu'à 39 % inférieurs à ceux des grands fournisseurs nationaux.

Un autre exemple de tendance à la baisse, tiré de l'Indice des prix à la consommation de Statistique Canada de janvier 2023, montre une diminution de près de 30% du prix des forfaits de téléphonie cellulaire de 2019 à 2022. Il y a certes eu des progrès, mais les services de télécommunication demeurent trop chers. C'est pourquoi le gouvernement continue de prendre des mesures clés pour stimuler la concurrence, ce qui entraînera une baisse des prix et rendra les services plus abordables pour les Canadiens.

« Une de mes priorité absolue est d'assurer une concurrence accrue et à rendre les services plus abordables dans le secteur des télécommunications. Ces services essentiels coûtent trop cher, point. Je suis satisfait de constater que le prix d'une majorité de forfaits sans fil et Internet continue de diminuer, mais il y a encore du travail à faire. Cette étude confirme l'évidence selon laquelle la concurrence est un élément clé pour réduire les prix et notre gouvernement continuera de prendre des mesures pour augmenter la concurrence en matière de services de télécommunication et diversifier les choix offerts aux consommateurs. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

L'Étude 2022 de comparaison des tarifs des services de télécommunication est la 15 e étude annuelle commandée par Innovation, Sciences et Développement économique Canada pour examiner le prix des services de télécommunication.

étude annuelle commandée par Innovation, Sciences et Développement économique pour examiner le prix des services de télécommunication. Cette étude suit le prix des services sans fil et des services Internet à large bande dans six marchés régionaux du Canada et dans un échantillon de pays comparables.

et dans un échantillon de pays comparables. Le 13 février 2023, le gouvernement du Canada a présenté des instructions renouvelées au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) en vue de promouvoir la concurrence, d'augmenter l'abordabilité, de protéger les droits des consommateurs et de favoriser l'accès universel.

