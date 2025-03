THUNDER BAY, ON, le 19 mars 2025 /CNW/ - Le gouvernement fédéral alloue un financement additionnel de 1 $ millions de dollars à l'organisme Lakehead Social Planning Council à Thunder Bay et 500 000 $ au comté de Wellington à Guelph par l'intermédiaire du volet Communautés désignées de Vers un chez-soi: la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance. Cela porte l'affectation totale pour la période de 2019-2020 à 2027-2028 à 11,6 millions de dollars pour Thunder Bay et à 17,1 millions de dollars pour Guelph.

Ce financement indispensable sera investi dans des services et des mesures de soutien visant à aider les personnes les plus vulnérables de ces collectivités à trouver un logement adapté, de même que dans des mesures visant à relever les défis systémiques qui contribuent à l'itinérance chronique.

Par le biais de Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance, le gouvernement fédéral s'est engagé à prévenir et à réduire l'itinérance partout au pays dans les communautés urbaines, autochtones, rurales et éloignées.

Tout le monde mérite d'avoir un chez-soi sûr et stable. Pourtant, beaucoup trop de Canadiens sont confrontés à la réalité quotidienne inacceptable de l'itinérance. Le gouvernement du Canada et ses partenaires reconnaissent la responsabilité collective d'élaborer et de mettre en œuvre des plans communautaires assortis de résultats clairs afin de répondre aux priorités locales et aux besoins de populations spécifiques.

« Cet investissement permet d'utiliser le financement qui allait expirer à la fin de l'exercice pour réduire le nombre élevé de personnes en situation d'itinérance dans ces deux collectivités. Ces dernières réagissent en mettant en place diverses mesures de soutien transitoires et des services complets visant à aider les personnes à sortir de l'itinérance et à trouver un logement permanent, ce qui est l'objectif. »

L'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Tout le monde mérite d'avoir un chez-soi. C'est pourquoi nous sommes déterminés à bâtir un Canada où il n'y a plus d'itinérance. Ces investissements à Thunder Bay et à Guelph contribueront grandement à faire en sorte que les personnes en situation de vulnérabilité reçoivent le soutien dont elles ont besoin. »

L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones

« Nous remercions sincèrement le gouvernement fédéral pour ce financement essentiel, qui fera une différence concrète dans la vie des personnes en situation d'itinérance et de celles qui vivent dans des campements. L'octroi de ce financement montre que l'on reconnaît les circonstances urgentes et difficiles auxquelles sont confrontées les personnes sans logement stable, et constitue une étape cruciale qui nous permettra de les aider à vivre dans des conditions plus sûres. Selon un dénombrement ponctuel effectué en 2024, 557 personnes à Thunder Bay vivaient en situation d'itinérance. En tant qu'entité communautaire désignée au titre de l'initiative locale Vers un chez-soi, le Conseil de planification sociale de Lakehead collabore directement avec son homologue autochtone, le centre d'amitié autochtone de Thunder Bay. Notre rôle commun est de collaborer avec les partenaires communautaires pour lutter contre l'itinérance et les campements, tout en reconnaissant que cet effort continu nécessitera un effort soutenu et multisectoriel. Nous félicitons le gouvernement du Canada d'avoir reconnu les réalités de l'itinérance et d'investir dans des solutions pour notre collectivité, lesquelles favoriseront la dignité, la stabilité et l'espoir pour ceux qui en ont besoin. »

Marie Klassen, directrice générale, Lakehead Social Planning Council

« Le comté de Wellington est ravi de l'augmentation de 500 000 $ du financement obtenu pour 2024-2025 dans le cadre de Vers un chez-soi. Ce financement sera alloué à notre programme d'intervention hivernale qui, entre octobre 2024 et janvier 2025, nous a permis de soutenir 78 personnes en situation d'itinérance en leur donnant accès à une unité d'hébergement temporaire, pour une personne ou un couple, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Grâce au soutien d'organismes de logement, 20 % de ces personnes ont obtenu un logement permanent. Ce financement permettra également de soutenir une initiative communautaire locale visant à coordonner les services de proximité dans les campements, notamment en proposant des formations sur la réconciliation, l'équité et l'inclusion à tous les membres des équipes de proximité dans les campements. »

Luisa Artuso, administratrice des services sociaux, comté de Wellington

Vers un chez-soi a été lancé en avril 2019 et soutient les objectifs de la Stratégie nationale sur le logement du gouvernement, ainsi que Résoudre la crise du logement : Plan du Canada sur le logement. Ces objectifs comprennent : répondre aux besoins des personnes les plus vulnérables au Canada , améliorer l'accès à des logements sûrs, stables et abordables, et réduire l'itinérance chronique.

soutient les objectifs de la Stratégie nationale sur le logement du gouvernement, ainsi que Résoudre la crise du logement : Plan du sur le logement. Ces objectifs comprennent : répondre aux besoins des personnes les plus vulnérables au , améliorer l'accès à des logements sûrs, stables et abordables, et réduire l'itinérance chronique. Vers un chez-soi est un programme communautaire visant à prévenir et à réduire l'itinérance au Canada . Ce programme fournit du financement et du soutien aux collectivités urbaines, autochtones, territoriales, rurales et éloignées pour les aider à répondre à leurs besoins locaux en matière d'itinérance.

. Ce programme fournit du financement et du soutien aux collectivités urbaines, autochtones, territoriales, rurales et éloignées pour les aider à répondre à leurs besoins locaux en matière d'itinérance. Dans le cadre de ce programme, les fonds sont alloués à 64 communautés désignées (centres urbains), à trois capitales territoriales, à 30 communautés autochtones ainsi qu'à des communautés rurales et éloignées de l'ensemble du Canada . Le programme met également des fonds à la disposition des partenaires autochtones pour soutenir les approches fondées sur les distinctions en matière de services aux personnes en situation d'itinérance.

. Le programme met également des fonds à la disposition des partenaires autochtones pour soutenir les approches fondées sur les distinctions en matière de services aux personnes en situation d'itinérance. Dans le cadre de Vers un chez-soi, le gouvernement fédéral investit déjà 5 milliards de dollars sur 9 ans pour lutter contre l'itinérance. Dans le budget de 2024, on a annoncé 1 milliard de dollars supplémentaires sur quatre ans, soit de 2024-2025 à 2027-2028, pour stabiliser le financement de ce programme.

