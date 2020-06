OTTAWA, ON, le 26 juin 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'engage à soutenir les provinces afin qu'elles puissent répondre de façon durable à la pandémie de la COVID-19. Après une demande d'aide de la province du Québec, les Forces armées canadiennes (FAC) ont envoyé des équipes de Renfort aux soins de santé civils (RSC) dans les centres de soins de longue durée dans la province. Ces équipes, déployées depuis avril 2020, sont composées d'une autorité médicale supérieure, des préposés et du personnel de soutien.

Depuis le début de la pandémie, nos membres des Forces armées canadiennes ont aidé les Canadiens. Plus de mille membres des FAC ont travaillé dans les centres de soins de longue durée afin d'aider les employés civils et provinciaux à améliorer les conditions pour les résidents dans 47 centres de soins de longue durée au Québec. Leurs efforts ont changé la vie de plusieurs personnes ayant besoin de soins.

La situation dans les centres de soins de longue durée s'est stabilisée. Bien qu'un besoin de soutien existe, un déploiement des FAC n'est plus nécessaire. À sa place, le gouvernement du Canada continuera d'offrir du soutien fédéral à la province en finançant le déploiement d'une nouvelle force humanitaire civile de la Croix-Rouge canadienne afin de s'ajouter aux soins de santé existants dans les centres d'hébergement de soins de longue durée. Ainsi, la plupart des membres des FAC peuvent retourner à leurs fonctions originales après une période d'isolement adéquate, tout en gardant une réserve de militaires en place en cas d'une reprise des cas. Les FAC prévoient de garder au Québec 10 équipes militaires composées de personnel avec une formation médicale ou de soutien. Ces équipes serviront de force de réponse rapide en cas de situations d'urgence dans les centres de soins de longue durée.

La Croix-Rouge a récemment lancé une campagne de recrutement à l'échelle du pays pour ce nouvel effectif. Avec l'aide de Santé Canada et de la Commission de la fonction publique, la Croix-Rouge travaille actuellement pour établir sa première cohorte. Elle sera formée et prête pour le travail au Québec dans les centres de soins de longue durée à partir du 6 juillet 2020. D'ici la fin de juillet, 150 personnes seront prêtes à aider dans des centres partout au Québec. Les efforts seront axés sur les centres qui ont le plus grand besoin.

Les ressources de la Croix-Rouge devraient être en place jusqu'au 15 septembre 2020 lorsque les efforts de formation et de recrutement provinciaux seront terminés et que le premier déploiement de personnel permanent sera en place.

Citations

« La priorité du gouvernement du Canada est de protéger la santé de tous les Canadiens et Canadiennes contre ce virus, surtout les plus vulnérables. Nous sommes très fiers du travail effectué par ses femmes et hommes des Forces armées canadiennes et nous continuerons d'offrir un soutien fédéral considérable à la province du Québec avec l'aide de la Croix-Rouge canadienne. Ainsi, nous pouvons continuer d'assurer une réponse cohérente et durable qui offre des soins aux personnes qui en ont le plus besoin. »

- L'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Lorsque les Canadiens ont besoin d'aide, les membres de l'équipe de la défense sont toujours là pour répondre, comme ils l'ont fait pour nos parents et nos grands-parents dans les centres de soins de longue durée au Québec et en Ontario. Ils ont travaillé sans relâche avec nos partenaires provinciaux afin d'aider à ralentir et à maîtriser la propagation de la COVID-19 dans ces résidences. Étant donné que la situation s'est désormais stabilisée, la majorité du personnel des FAC retourne à leurs fonctions normales. Cependant, notre soutien lié à l'intervention globale du gouvernement en matière de la COVID-19 est toujours disponible et actif. Nous nous engageons toujours au bien-être des Canadiens et Canadiennes chez nous et à l'étranger. »

- L'honorable Harjit Sajjan, ministre de la Défense nationale

« Je suis extrêmement reconnaissante des efforts des Forces armées canadiennes au Québec et aux autres endroits au Canada. Elles ont aidé à soutenir la santé et la sécurité d'une de nos populations les plus vulnérables. Les Centres de soins de longue durée sont gravement dépassés par la COVID-19. Ce soutien du gouvernement du Canada et de la Croix-Rouge canadienne assurera la continuité du travail acharné de nos membres du FAC afin d'améliorer les conditions pour ces personnes âgées. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé

« La Croix-Rouge canadienne est reconnaissante de ce soutien et de la collaboration du gouvernement du Canada. Ce soutien nous permettra de continuer à aider les personnes les plus vulnérables qui ont été touchées par la COVID-19. Ces personnes ont été le plus gravement touchées et ensemble, nous devons nous unir et répondre aux besoins de nos collectivités. La Croix-Rouge canadienne recrute activement des personnes pour faire partie de nos équipes pendant que nous bâtissons une force humanitaire qui peut prendre soin des résidents des centres de soins de longue durée au Québec et offrir du réconfort. »

- Conrad Sauvé, président et PDG, Croix-Rouge canadienne

Faits rapides

L'aide de la Croix-Rouge canadienne dans les centres de soins de longue durée sera financée par un montant allant jusqu'à 100 millions de dollars octroyé à la Croix-Rouge dans le cadre de l'annonce du premier ministre le 16 mai 2020. Ce financement a été promis afin de soutenir les efforts de rétablissement supplémentaires liés à la COVID-19, aux inondations et aux feux de forêt de cette année. Cet argent renforcera la capacité de la Croix-Rouge et soutiendra les efforts en santé publique.

Afin de pourvoir les postes pour la force humanitaire, la Croix-Rouge a récemment lancé une campagne de recrutement. Elle accepte désormais des demandes pour les rôles suivants :

aide de service





soutien administratif





coordonnateur ou coordonnatrice de site





conseiller en santé et sécurité

L'aide des Forces armées canadiennes (FAC) s'ajoute aux efforts provinciaux en offrant un effectif de réserve dans les centres de soins de longue durée au Québec. Les FAC seront toujours disponibles comme réserve ou comme capacité de transition. Les 10 équipes qui demeurent au Québec seront composées d'un infirmier et six techniciens médicaux.

Les FAC travaillent également avec des partenaires provinciaux en Ontario depuis le 28 avril 2020 afin de soutenir sept centres de soins de longue durée, comme l'indique le gouvernement de l' Ontario .

Produits connexes

Liens connexes

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Mary-Liz Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]

Liens connexes

https://www.publicsafety.gc.ca