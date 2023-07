OTTAWA, ON, le 11 juill. 2023 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens sont de plus en plus confrontés aux réalités des catastrophes naturelles - telles que les inondations, les feux de forêt et les ouragans. La priorité du gouvernement du Canada est toujours de maintenir la sécurité. Lorsque de tels événements se produisent, le gouvernement fédéral répond aux demandes d'aide des provinces et des territoires afin d'aider à coordonner le soutien en temps voulu et là où il est nécessaire. Les organisations non gouvernementales (ONG) sont un élément clé des efforts d'intervention du Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Bill Blair, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile, a annoncé l'octroi d'un financement supplémentaire de 82 millions de dollars sur trois ans pour le programme intitulé « Appuyer une main-d'œuvre humanitaire (MOH) pour répondre à la COVID-19 et à d'autres urgences de grande envergure ». Ce financement s'appuie sur les investissements initialement effectués dans le cadre du programme lorsqu'il a été établi en 2021.

Le financement annoncé aujourd'hui permettra à la Croix-Rouge canadienne, à l'Ambulance Saint-Jean, à l'Armée du Salut et à l'Association canadienne des volontaires en recherche et sauvetage (ACVRS) de maintenir un groupe hautement compétent et qualifié d'intervenants bénévoles en cas d'urgence et de professionnels de la gestion des urgences qui peut se déployer rapidement sur court préavis pour appuyer les interventions en cas d'urgence. En outre, ce financement leur permettra de recruter et de former des équipes d'intervention, d'acheter du matériel et des fournitures, de renforcer la gouvernance et d'adapter leurs protocoles et procédures afin de répondre aux besoins précis des communautés, y compris les populations vulnérables.

Alors que le gouvernement investit dans l'ensemble des aspects, de la formation d'un plus grand nombre de pompiers pour combattre les feux de forêt jusqu'à la première Stratégie nationale d'adaptation, l'annonce d'aujourd'hui représente une autre étape importante dans le renforcement de la capacité de préparation et d'intervention, afin de suivre le rythme de l'évolution de l'environnement des risques. Le gouvernement du Canada continuera de travailler en étroite collaboration avec les provinces, les territoires, les partenaires autochtones, les ONG et d'autres intervenants dans le but de renforcer notre capacité d'intervention civile pancanadienne ainsi que de maintenir la sécurité et la santé des Canadiens et de leurs collectivités.

Citations

« Les effets croissants de l'augmentation de la fréquence et de la gravité des catastrophes naturelles se font sentir dans les collectivités de l'ensemble du pays. Les organisations non gouvernementales sont souvent parmi les premières à arriver sur les lieux et apportent un soutien crucial lorsqu'une catastrophe survient. C'est la raison pour laquelle le gouvernement du Canada fait cet investissement important en vue d'aider les ONG à renforcer et à maintenir leurs capacités afin qu'elles puissent continuer à intervenir dans des situations d'urgence à grande échelle dans tout le pays et à être présentes lorsque les Canadiens ont besoin d'elles. »

- L'honorable Bill Blair, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile

« La Croix-Rouge canadienne est reconnaissante au gouvernement du Canada pour son investissement et pour le soutien qu'il apporte à la mise en place d'une main-d'œuvre humanitaire prête à intervenir en cas de catastrophe ou de situation d'urgence. Cette année, la saison des feux de forêt au Canada frappe fort et rapidement, et nous continuons à travailler en étroite collaboration avec les gouvernements, les dirigeants autochtones et les collectivités pour aider les personnes touchées. Les équipes de la Croix-Rouge poursuivent leur travail humanitaire, et ce soutien destiné à accroître notre capacité de réaction en cas de catastrophe ou de situation d'urgence sera bénéfique pour les habitants de l'ensemble du pays. »

- Conrad Sauvé, président-directeur général de la Croix-Rouge canadienne

« En tant qu'organisation humanitaire, l'Ambulance Saint-Jean a démontré sa capacité à fournir des services de santé d'urgence aux Canadiens en cas d'urgence ou de catastrophe. Ce soutien essentiel du programme de main-d'œuvre humanitaire contribuera à garantir que notre réseau de 12 000 bénévoles qualifiés répartis dans plus de 300 collectivités est prêt à se mobiliser rapidement et à répondre à des situations d'urgence à grande échelle dans l'ensemble du pays. »

- Martin Gangnier, président-directeur général du Bureau national d'Ambulance Saint-Jean

« Nous sommes reconnaissants du soutien et de la confiance accordés à l'Armée du Salut alors que nous nous serrons les coudes en temps de crise. Les fonds destinés à la main-d'œuvre humanitaire nous permettent de renforcer notre capacité à répondre aux situations d'urgence et à mobiliser nos bénévoles dans les collectivités à travers le Canada, garantissant ainsi la sécurité et le bien-être de nos concitoyens. Ce partenariat témoigne de la puissance de l'action collective et souligne notre engagement commun à rendre service dans un contexte de souffrance. »

- Floyd J. Tidd, Commandant territorial de l'Armée du Salut de la section du Canada et des Bermudes

« Le soutien du gouvernement du Canada contribue de manière significative à la capacité de l'ACVRS à répondre aux besoins des collectivités ayant besoin d'aide à travers le Canada. Nos membres sont prêts à intervenir à tout moment en cas d'urgence et, grâce au programme de main-d'œuvre humanitaire, nous sommes en mesure d'accroître considérablement nos capacités d'intervention en cas de catastrophe naturelle. »

- Janelle Coultes, présidente de l'Association canadienne des volontaires en recherche et sauvetage

Faits en bref

Une main-d'œuvre humanitaire peut être rapidement déployée pour fournir des ressources supplémentaires afin de soutenir les interventions d'urgence en cas d'événements majeurs, tels que les inondations et les feux de forêt.

À ce jour, le gouvernement du Canada a versé plus de 166,9 millions de dollars à la Croix-Rouge canadienne, à l'Ambulance Saint-Jean, à l'Armée du Salut et à l'ACVRS dans le cadre du programme de main-d'œuvre humanitaire, ce qui a permis à ces organisations de développer leur capacité à se mobiliser plus rapidement en réponse à des événements passés et à déployer un soutien essentiel sur le terrain auprès des gouvernements provinciaux, territoriaux et locaux.

a versé plus de 166,9 millions de dollars à la Croix-Rouge canadienne, à l'Ambulance Saint-Jean, à l'Armée du Salut et à l'ACVRS dans le cadre du programme de main-d'œuvre humanitaire, ce qui a permis à ces organisations de développer leur capacité à se mobiliser plus rapidement en réponse à des événements passés et à déployer un soutien essentiel sur le terrain auprès des gouvernements provinciaux, territoriaux et locaux. L'initiative en matière de main-d'œuvre humanitaire soutient les priorités de la Stratégie de sécurité civile pour le Canada , qui vise à renforcer la résilience de la société canadienne d'ici 2030. Cet investissement contribue à renforcer la capacité de réaction et la coordination en cas de catastrophe et favorise le développement de nouvelles capacités.

, qui vise à renforcer la résilience de la société canadienne d'ici investissement contribue à renforcer la capacité de réaction et la coordination en cas de catastrophe et favorise le développement de nouvelles capacités. En outre, le programme soutient les objectifs de la Stratégie nationale d'adaptation visant à créer des collectivités résilientes et à réduire les risques de catastrophes liées au climat.

Liens connexes

