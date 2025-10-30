OTTAWA, ON, le 30 oct. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, l'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, et l'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones, font le point sur cette année éprouvante en matière de feux de forêt en remerciant les personnes qui ont contribué à la protection des Canadiens et des Canadiennes et qui continuent de le faire.

En raison de la propagation de plus de 6 000 feux de forêt ayant couvert la quasi-totalité des provinces et des territoires, touché des communautés aux quatre coins du pays et brûlé plus de 8,3 millions d'hectares, la saison des feux de forêt de 2025 a été la deuxième pire saison de l'histoire du Canada. Bien que la situation continue de s'améliorer, des feux de forêt continuent de ravager certaines régions du pays en raison du climat chaud et sec.

Depuis le mois d'avril, le risque accru de feux de forêt et les répercussions des incendies ont forcé l'évacuation de plus de 85 000 personnes. Plus de 45 000 d'entre elles résidaient dans 73 collectivités des Premières Nations. Ces données représentent les expériences vécues de milliers de personnes, notamment de familles ayant dû quitter leur domicile, de communautés ayant uni leurs efforts et d'intervenants ayant travaillé d'arrache-pied pour sauver des vies et protéger des biens.

Les répercussions des feux de forêt se font sentir dans de nombreux endroits et nécessitent une collaboration étroite entre tous les ordres de gouvernement. Grâce à des partenaires comme le Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC), le gouvernement fédéral, les provinces et les territoires ont travaillé ensemble afin de partager leurs ressources de lutte contre les incendies, et ils continueront à le faire jusqu'à ce que les communautés ne soient plus menacées. Les ministres sont profondément reconnaissants du partenariat de leurs collègues provinciaux et territoriaux, et remercient sincèrement les premiers intervenants, les Forces armées canadiennes, les organisations humanitaires, les bénévoles et les responsables de la gestion des urgences qui travaillent d'arrache-pied cette année pour assurer la sécurité des citoyens et venir en aide aux personnes évacuées.

Cette année, la lutte contre les feux de forêt a été le fruit d'un effort collectif. Des pompiers, des intervenants d'urgence, des bénévoles, des dirigeants locaux, des gardiens autochtones du feu et tous les ordres de gouvernement ont travaillé ensemble pour protéger des communautés. Plusieurs ministères et organismes fédéraux, notamment les Forces armées canadiennes, la Garde côtière canadienne, Environnement et Changement climatique Canada, Santé Canada, Services aux Autochtones Canada, Ressources naturelles Canada, Parcs Canada, PrairiesCan, l'Agence de la santé publique du Canada et Sécurité publique Canada, ont joué des rôles clés sur le terrain et en coulisses. Plus de 1 590 pompiers internationaux sont venus aider à lutter contre les feux de forêt. Des organisations comme la Croix-Rouge canadienne, l'Armée du Salut, l'Ambulance Saint-Jean, l'Association canadienne des volontaires en recherche et sauvetage (ACVRS) et Team Rubicon Canada, ainsi que de nombreuses autres organisations locales, ont apporté un soutien essentiel, notamment en fournissant des abris, des premiers soins et des services de santé mentale.

Les Canadiens et les Canadiennes à l'échelle du pays se sont montrés généreux en faisant des dons aux fonds de secours de 2025 de la Croix-Rouge canadienne pour lutter contre les feux de forêt en Saskatchewan, au Manitoba et à Terre-Neuve-et-Labrador.

Même si le pic d'activité est passé pour cette saison, des feux de forêt continuent de sévir dans certaines régions. Le gouvernement du Canada demeure pleinement déterminé à soutenir ces communautés dans ces moments difficiles.

Parallèlement, plusieurs autres régions sont passées de la phase d'intervention à la phase de rétablissement. Des communautés aux quatre coins du pays se reconstruisent, guérissent et font preuve de force et de résilience face à l'adversité. Le gouvernement du Canada continue de soutenir ces efforts de rétablissement et d'aider les Canadiens et les Canadiennes à se préparer aux risques accrus de feux de forêt se profilant à l'horizon grâce au programme modernisé des Accords d'aide financière en cas de catastrophe (AAFCC).

Les AAFCC constituent un programme fédéral essentiel qui appuie les efforts de reconstruction déployés par les provinces, les territoires et les municipalités. Ces dernières années, les catastrophes comme les feux de forêt, les inondations et les glissements de terrain sont devenues plus fréquentes et plus coûteuses. Les AAFCC permettent au gouvernement fédéral de continuer d'être un partenaire solide et fiable dans le cadre des mesures d'intervention et de rétablissement. Grâce à ce programme, le gouvernement du Canada aide les provinces et les territoires à couvrir les coûts importants liés à la reconstruction des habitations, à la remise en état des infrastructures et à la mise en œuvre de mesures d'atténuation visant à renforcer la résilience à long terme. Lancés en avril 2025, les AAFCC modernisés accroissent la contribution fédérale et visent à aider les communautés non seulement à se rétablir, mais aussi à se reconstruire de manière à les rendre plus fortes et mieux préparées aux catastrophes futures.

Le gouvernement du Canada prend aussi des mesures de préparation aux futures saisons des feux de forêt en investissant plus de 800 millions de dollars dans des initiatives de lutte contre les feux de forêt afin de renforcer les efforts de prévention et d'atténuation dans l'ensemble du pays. Des initiatives telles que le Consortium pour la résilience aux feux de forêt du Canada (CRFFC) et le Centre canadien pour le rétablissement et la résilience améliorent la résilience face aux feux de forêt en favorisant la collaboration, l'échange de connaissances, des mesures de rétablissement et de planification proactives, ainsi que la gestion flexible des feux de forêt. Le CRFFC fera également avancer plusieurs mesures prévues dans la Charte de Kananaskis sur les feux de forêt, laquelle a été approuvée par les dirigeants du G7 au printemps dernier au Canada et soutenue par les dirigeants de l'Australie, de l'Inde, du Mexique, de la République de Corée et de l'Afrique du Sud.

Citations

« Cette année, les feux de forêt ont ravagé les quatre coins du pays. Dans certaines régions, les efforts de lutte contre les incendies se poursuivent. Les pompiers, les équipes d'urgence, les bénévoles et les responsables locaux ont travaillé jour et nuit pour assurer la sécurité des personnes et aider les évacués, et je tiens à les remercier pour tout leur travail. Alors que certaines communautés se concentrent sur les mesures d'intervention immédiates, d'autres ont déjà entamé leurs efforts de reconstruction. Notre gouvernement les accompagnera lors du long processus de rétablissement, les aidera à se reconstruire, à se préparer aux risques à venir et à tirer parti de la force dont les Canadiens et les Canadiennes ont fait preuve pendant ces temps difficiles. »

- L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« De nombreuses communautés ont été touchées par des feux de forêt en 2025. Je suis reconnaissant du dévouement inlassable de nos travailleurs de première ligne et des équipes venues de nos pays partenaires, lesquels ont protégé les Canadiens et les Canadiennes cette saison et continuent de contribuer aux efforts de rétablissement. Le gouvernement fédéral s'est engagé à protéger les Canadiens et les Canadiennes, à renforcer notre capacité de résilience et à réduire les risques futurs de feux de forêt. »

- L'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Cette saison des feux de forêt a été particulièrement dévastatrice pour les Premières Nations partout au pays; au moins trois personnes sur cinq habitant dans une collectivité des Premières Nations ont été évacuées. Je suis très reconnaissante aux équipes de soutien des personnes évacuées et aux personnes ayant lutté contre les incendies, notamment les chefs de communautés, les pompiers et les aînés. J'ai pu constater le courage et la détermination de ces personnes confrontées à des circonstances extraordinaires. Mon ministère et moi-même avons la ferme intention de soutenir les Premières Nations lors des situations d'urgence et dans le cadre de leurs efforts de rétablissement. Nous continuerons à travailler ensemble en nous appuyant sur les connaissances autochtones afin de sauver des vies, de renforcer la résilience des communautés et de réduire les conséquences des futurs feux de forêt. »

- L'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones

« Les feux de forêt ont eu de lourdes répercussions sur les communautés aux quatre coins du Canada cette saison, et la force déployée en réponse à ces incendies a été extrêmement touchante. Je remercie les personnes qui se sont mobilisées sur le terrain et dans les coulisses pour assurer notre protection mutuelle et soutenir les efforts de rétablissement. Une collaboration continue, des investissements stratégiques et des partenariats solides continueront d'être essentiels pour soutenir les efforts de rétablissement et améliorer la préparation des communautés aux risques futurs liés aux feux de forêt. »

- Anthony Housefather, secrétaire parlementaire de la ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés

Faits en bref

Le Centre des opérations du gouvernement a coordonné sans relâche les mesures d'intervention d'urgence à l'échelle nationale, et a répondu à 13 demandes d'aide fédérale présentées par les provinces et les territoires, notamment : Manitoba : Cinq demandes d'aide fédérale ont été déposées pour soutenir des efforts d'évacuation, notamment pour la Nation crie de Pimicikamak, la Première Nation de Garden Hill et la Nation crie de Mathias Colomb. Grâce au financement du Programme main-d'œuvre humanitaire, l'Ambulance Saint-Jean a déployé des secouristes et fourni des services de soutien psychosocial, tandis que l'ACVRS a aidé à installer des abris et à venir en aide aux personnes évacuées. L'Agence de la santé publique du Canada et Santé Canada ont veillé à ce que de l'équipement provenant de la Réserve nationale stratégique d'urgence soit acheminé à la province. Ontario : Une demande d'aide fédérale a été déposée afin d'appuyer l'évacuation de la Première Nation de Sandy Lake. Saskatchewan : Deux demandes d'aide fédérale liées à la lutte contre les feux de forêt et au transport de personnel ont été déposées. Terre-Neuve-et-Labrador : Une demande d'aide fédérale a été déposée afin de soutenir les mesures de lutte contre les feux de forêt. Les Forces armées canadiennes et la Garde côtière canadienne ont fourni un soutien en matière de gestion des incidents et d'évacuation. Grâce à un financement accordé dans le cadre du Programme main-d'œuvre humanitaire, Team Rubicon Canada a assuré la gestion des incidents et effectué des évaluations rapides, et l'ACVRS a apporté son soutien aux communautés évacuées. De l'équipement provenant de la Réserve nationale stratégique d'urgence a également été acheminé à la province. Nouvelle-Écosse : Trois demandes d'aide fédérale liées à des lieux d'hébergement, à la logistique, au ravitaillement en carburant et à l'accès aux installations d'entretien des aéronefs des Forces armées canadiennes ont été déposées. Territoires du Nord-Ouest : Une demande d'aide fédérale portant sur l'envoi d'équipement de la Réserve nationale stratégique d'urgence au territoire a été déposée.

À ce jour, le gouvernement du Canada a octroyé 188 millions de dollars dans le cadre du Programme main-d'œuvre humanitaire pour aider des organisations telles que la Croix-Rouge canadienne, l'Armée du Salut, l'Ambulance Saint-Jean, l'ACVRS et Team Rubicon Canada à développer et à maintenir leur capacité à répondre rapidement aux situations d'urgence et à fournir un soutien essentiel sur le terrain aux gouvernements provinciaux, territoriaux et locaux.

Le Consortium pour la résilience aux feux de forêt du Canada rassemblera des gouvernements nationaux et internationaux, des gardiens autochtones du feu, des communautés touchées par les feux de forêt, le secteur privé et des experts afin de partager des connaissances, de favoriser la collaboration et d'accélérer l'utilisation de méthodes scientifiques et technologiques de pointe dans la prévention, l'atténuation, la préparation et l'intervention liées aux feux de forêt.

Le Centre canadien pour le rétablissement et la résilience aide les communautés, en particulier les plus petites ou celles qui ont moins d'expérience en matière de rétablissement après une catastrophe, à planifier les mesures de rétablissement et de reconstruction à prendre pour réduire les risques de catastrophes futures, comme les feux de forêt. Il offre un soutien direct, des outils et des formations à tous les ordres de gouvernement.

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources: Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, 343-574-6781, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]