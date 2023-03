L'investissement dans Jubilant HollisterStier renforcera la capacité de biofabrication de vaccins et de produits thérapeutiques du Canada pour protéger les Canadiens contre les menaces futures en matière de santé

KIRKLAND, QC, le 16 mars 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada continue de faire des investissements majeurs pour renforcer le secteur canadien de la biofabrication et des sciences de la vie. Notre approche accorde la priorité aux solutions innovatrices et à la capacité nationale de biofabrication à long terme au pays même. Depuis mars 2020, plus de 1,8 milliard de dollars ont été investis dans 34 projets pour restructurer la capacité de production de vaccins et d'autres médicaments, et la capacité de biofabrication au Canada.

Le ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, l'honorable Pablo Rodriguez, a annoncé aujourd'hui, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, l'octroi d'une contribution de 23,8 millions de dollars à Jubilant HollisterStier, par l'entremise du Fonds stratégique pour l'innovation, pour appuyer un projet de 108,3 millions de dollars de l'entreprise. Cette contribution permettra à l'entreprise d'accroître sa capacité de production d'une variété de vaccins, dont des vaccins à base d'ARNm. Le Canada continue ainsi d'accroître sa capacité de production à l'échelle nationale et s'assure d'être bien positionné pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens dans les années à venir.

Ce projet est conforme à la Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie du Canada. Une fois le projet terminé, Jubilant HollisterStier disposera d'une capacité de remplissage et de finition annuelle grandement accrue. Cet investissement appuie la croissance de l'écosystème des sciences de la vie du Canada, tout en stimulant l'innovation. Grâce à cette contribution, Jubilant HollisterStier créera et maintiendra 311 emplois de qualité et bien rémunérés ici même, au Québec.

Citations

« Notre priorité est d'assurer la sécurité et la santé des Canadiens en veillant à ce qu'ils aient accès à des médicaments essentiels, tels que les vaccins. En effectuant cet investissement, nous aidons Jubilant HollisterStier à moderniser et à agrandir son installation déjà impressionnante au Québec. Ce que nous faisons aujourd'hui contribuera grandement à renforcer le secteur de la biofabrication et des sciences de la vie au Canada, et à susciter des emplois de qualité et de la croissance économique pour les Canadiens. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Des entreprises ambitieuses comme Jubilant HollisterStier sont en train de positionner le Québec comme un leader mondial dans le secteur de la biofabrication et des sciences de la vie. Avec des projets comme celui d'aujourd'hui, on soutient la croissance d'une industrie stratégique, on crée et on maintient de bons emplois tout en générant de la richesse chez nous. »

- Le ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, l'honorable Pablo Rodriguez

« Grâce à cette contribution fédérale, le plan mis de l'avant par Jubilant HollisterStier pour accroître sa capacité de finition de produits de vaccination est maintenant réalisable. C'est une excellente nouvelle pour l'économie de l'Ouest-de-l'Île de Montréal et pour la réputation de chef de file du Canada, et en particulier du Québec, dans le domaine des sciences de la vie. Cet investissement majeur contribuera à accroître la robustesse, la portée et le dynamisme de l'écosystème de biofabrication du Québec, et il cadre bien avec l'objectif de notre gouvernement qui est de rendre plus sécuritaires les chaînes d'approvisionnement qui sont vitales pour assurer la sécurité et la santé des Canadiens. »

- Le député de Lac-Saint-Louis, Francis Scarpaleggia

« Nous nous réjouissons que Jubilant HollisterStier ait été choisie comme élément de l'écosystème mis en place par le Canada pour que notre pays devienne autosuffisant à l'avenir pour ce qui est de l'approvisionnement en vaccins et en traitements contre les pandémies potentielles. Ce financement nous permettra de poursuivre nos efforts pour étendre notre capacité au Canada et pour créer un nombre accru d'emplois. »

- Le président-directeur général de Jubilant Pharma Limited, Pramod Yadav

Faits en bref

La Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie du Canada propose la vision à long terme de notre pays pour protéger la population contre les pandémies ou toute autre urgence sanitaire futures, et pour favoriser l'expansion d'un secteur des sciences de la vie qui sera innovateur et concurrentiel à l'échelle nationale.

La croissance du secteur canadien de la biofabrication et des sciences de la vie est une priorité qui va bien au-delà des efforts de lutte contre la pandémie de COVID-19. Les investissements du gouvernement dans ce secteur en pleine croissance soutiennent des milliers d'emplois de qualité, bien rémunérés. Ils aident aussi le Canada à se préparer adéquatement en cas d'autres pandémies.

Jubilant HollisterStier est un fabricant à façon bien intégré de préparations injectables stériles et de préparations ophtalmiques et optiques stériles et non stériles, sous forme liquide et topique. Son installation de Kirkland , au Québec, se spécialise dans la fabrication pour l'industrie pharmaceutique et biopharmaceutique.

, au Québec, se spécialise dans la fabrication pour l'industrie pharmaceutique et biopharmaceutique. La contribution de 23,8 millions de dollars du gouvernement fédéral qui est octroyée à Jubilant HollisterStier s'ajoute au financement de contrepartie de 25 millions de dollars du gouvernement du Québec.

Le budget de 2021 prévoyait au total 2,2 milliards de dollars sur sept ans pour soutenir la croissance et le dynamisme du secteur des sciences de la vie et préparer le pays à lutter adéquatement contre les futures pandémies. Ce budget prévoit aussi des fonds pour renforcer le bassin de talents et les systèmes de recherche au Canada, et pour favoriser la croissance des entreprises du secteur des sciences de la vie.

Liens connexes

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez Canada.ca/ISDE.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

Twitter : @ISDE_CA ; Facebook : @innovationcanadienne ; Instagram : @innovationcdn ; et LinkedIn

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Laurie Bouchard, Gestionnaire principale, Communications, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]; Jacques Martineau, Directeur des communications, Cabinet du lieutenant du Québec, [email protected]