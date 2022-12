Les résultats annuels montrent qu'un nombre accru de communautés rurales au pays bénéficieront d'une meilleure connectivité

OTTAWA, ON, le 15 déc. 2022 /CNW/ - Quel que soit le lieu de résidence, l'accès à un service Internet haute vitesse fiable et abordable est essentiel. Que ce soit pour rester en contact avec ses proches, faire croître une entreprise, travailler à distance et obtenir des services vitaux, comme l'éducation et les soins de santé, il faut une connexion Internet fiable et rapide.

Aujourd'hui, la ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings, a fait état des progrès rapides réalisés par le gouvernement du Canada vers l'atteinte de son objectif, à savoir brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, quel que soit l'endroit où ils vivent.

Une année marquée par le progrès

En novembre 2022, le premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau, a annoncé un supplément de 475 millions de dollars au Fonds pour la large bande universelle (FLBU), programme qui s'élève maintenant à 3,225 milliards de dollars. Grâce au FLBU et à d'autres investissements fédéraux et provinciaux, le gouvernement du Canada est en voie d'atteindre son objectif de brancher à Internet haute vitesse 98 % des Canadiens d'ici 2026 et l'ensemble de la population canadienne d'ici 2030. Aujourd'hui, plus de 93,5 % des foyers canadiens ont déjà accès à l'Internet haute vitesse ou sont visés par des projets de connectivité dans le cadre des engagements du programme, comparativement à seulement 79 % en 2014.

Depuis le lancement du FLBU, un total de 251 projets ont été annoncés en vue de brancher jusqu'à 328 000 foyers à un service Internet haute vitesse abordable et fiable. Sur ce chiffre, ce sont 117 projets qui ont été annoncés rien qu'en 2022. Le gouvernement du Canada se réjouit d'annoncer, tout au long de 2023, d'autres projets au titre du FBLU. Les projets sont publiés en ligne au fur et à mesure qu'ils sont officiellement communiqués.

De vrais progrès. De vrais résultats

Le Volet de réponse rapide (VRR) a été créé pour financer des projets prêts à démarrer et capables de fournir rapidement un accès Internet à des foyers. Aujourd'hui, les projets qui s'inscrivent dans le cadre du VRR permettent à 83 000 foyers au pays, dont jusqu'à 9 000 foyers autochtones, d'avoir accès à des services.

Le gouvernement du Canada a également conclu des partenariats de cofinancement avec le Québec, l'Ontario, Terre-Neuve-et-Labrador, l'Alberta, la Colombie-Britannique et l'Île-du-Prince-Édouard pour brancher jusqu'à 823 000 foyers dans ces provinces. Ces partenariats, dotés d'une enveloppe de près de 2 milliards de dollars en cofinancement provincial, permettent d'offrir l'accès à Internet haute vitesse à un plus grand nombre de foyers grâce au financement du FLBU, ce qui aide à atteindre plus rapidement les objectifs nationaux en matière de connectivité.

De nombreuses provinces ont déjà réalisé d'importants progrès vers l'atteinte de la connectivité universelle. Grâce à un cofinancement fédéral-provincial d'un montant total de 920 millions de dollars dans le cadre de l'Opération haute vitesse Canada-Québec, le Québec a atteint notre objectif commun d'offrir un accès Internet haute vitesse à tous les résidents de la province. De nombreuses autres provinces, dont l'Île-du-Prince-Édouard, la Colombie-Britannique et la Nouvelle-Écosse, sont également sur le point d'atteindre la connectivité universelle. Le gouvernement du Canada travaille d'arrache-pied avec l'ensemble des provinces et territoires pour brancher les foyers non encore bien desservis.

Les investissements réalisés au titre du FLBU se traduisent par des résultats concrets pour les Canadiens. À Sylvan Lake, en Alberta, les résidents profitent déjà des avantages d'une connexion Internet rapide et stable. Les habitants ont signalé de nettes améliorations de leurs conditions de vie. Grâce au nouveau service à haute vitesse, un couple de courtiers peut désormais travailler à domicile, plutôt qu'exclusivement au bureau. Grâce à ce gain de productivité et de souplesse, le couple se classe constamment parmi les meilleurs courtiers de l'entreprise à l'échelle nationale. Dans la Première Nation de Pikangikum, en Ontario, l'achat de terminaux Starlink à l'aide du financement du VRR a permis de brancher, à Internet haute vitesse, l'autorité sanitaire locale, le bureau de bande, l'école, le centre communautaire, le service de soins infirmiers et le poste de police. Cette connectivité a aidé l'autorité sanitaire à conserver quelques longueurs d'avance pendant la pandémie de COVID-19 grâce au service de télésanté et à l'apprentissage en ligne.

En novembre 2022, le gouvernement a lancé un tableau de bord d'accès à Internet haute vitesse, entièrement interactif, qui fournit des informations à jour sur les progrès accomplis par le gouvernement vers l'accès universel à Internet haute vitesse. Le tableau de bord permet de suivre les progrès réalisés au pays et les fonds investis par le gouvernement pour chaque province et territoire.

Poursuite des travaux

Depuis 2015, le gouvernement fédéral a investi plus de 7,6 milliards de dollars afin d'améliorer la connectivité partout au Canada. Grâce à ces investissements, la capacité des communautés rurales à bénéficier d'importants services n'est plus limitée à cause d'un manque d'accès à Internet haute vitesse. Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec les provinces et territoires, les municipalités, les communautés autochtones et les fournisseurs de services Internet afin d'offrir à tous les Canadiens, quel que soit l'endroit où ils vivent, l'accès à Internet haute vitesse dans les meilleurs délais.

« Nous savons tous qu'Internet n'est plus un luxe de nos jours, c'est une nécessité. L'accès à des services Internet rapides et fiables permet aux communautés rurales et éloignées d'être sur un même pied d'égalité. Leurs habitants peuvent ainsi avoir accès aux services essentiels, comme les soins de santé et l'éducation, participer à l'économie numérique ou simplement communiquer avec leurs proches. Les progrès que nous avons réalisés cette année nous rapprochent un peu plus de notre objectif, à savoir fournir à tous les Canadiens, quel que soit leur lieu de résidence, un accès fiable à Internet haute vitesse d'ici 2030. Je suis heureuse d'annoncer qu'en 2022, nous fournissons un accès à Internet haute vitesse à plus de 93,5 % des foyers canadiens, comparativement à 79 % en 2014. Nous sommes donc en bonne voie d'atteindre notre objectif. »

Le Fonds pour la large bande universelle (FLBU) du gouvernement du Canada est doté d'une enveloppe de 3,225 milliards de dollars. Ce fonds a été établi pour aider à brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026 et pour aider à atteindre l'objectif national de pleine connectivité (100 %) d'ici 2030.

est doté d'une enveloppe de 3,225 milliards de dollars. Ce fonds a été établi pour aider à brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici pour aider à atteindre l'objectif national de pleine connectivité (100 %) d'ici 2030. À l'heure actuelle, 93,5 % des foyers au Canada ont accès à Internet haute vitesse ou sont visés par des projets de connectivité dans le cadre d'engagements de programme existants, alors que ce pourcentage était de seulement 79 % en 2014.

ont accès à Internet haute vitesse ou sont visés par des projets de connectivité dans le cadre d'engagements de programme existants, alors que ce pourcentage était de seulement 79 % en 2014. La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à fournir à tous les Canadiens un accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement, et d'au moins 10 Mbps pour le téléversement.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi 7,6 milliards de dollars pour construire ou moderniser l'infrastructure du réseau à large bande afin de brancher les communautés d'un océan à l'autre.

a investi 7,6 milliards de dollars pour construire ou moderniser l'infrastructure du réseau à large bande afin de brancher les communautés d'un océan à l'autre. Le gouvernement du Canada a également lancé une mise à jour de la Carte nationale des services Internet à large bande. Cet outil interactif permet aux Canadiens de trouver des fournisseurs de services Internet et des projets de connectivité dans leur région.

