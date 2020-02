Le gouvernement du Canada consulte l'industrie sur le brise-glace polaire

GATINEAU, QC, le 28 févr. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à doter la Garde côtière canadienne de navires modernes et efficaces pour servir la population canadienne, stimuler notre économie et protéger nos voies navigables.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a publié une demande de renseignements (DR) pour solliciter, auprès de tous les chantiers navals canadiens, de l'information sur leur capacité de construire et de livrer un brise-glace de classe polaire. Il s'agit de procédures d'approvisionnement standard et les renseignements recueillis aideront le gouvernement à déterminer la meilleure façon de procéder pour que le brise-glace soit livré de la manière la plus efficace et la plus rapide possible. La DR sera en vigueur jusqu'au 13 mars 2020.

Les brise-glaces de la Garde côtière canadienne sont indispensables à l'économie canadienne, car ils soutiennent le commerce maritime toute l'année, fournissent des services de déglaçage essentiels grâce auxquels les navires commerciaux ont accès aux ports canadiens pendant l'hiver, et assurent le réapprovisionnement en marchandises des collectivités de l'Arctique canadien et de leurs entreprises pendant l'été. Ils jouent également un rôle important dans la conduite des interventions environnementales et des opérations de recherche et de sauvetage.

Citations

« Conformément à l'engagement qu'il a pris, notre gouvernement continue de doter la Garde côtière canadienne des navires dont elle a besoin. Vu l'importance des services de déglaçage et de la complexité de cette construction, nous étudions toutes les possibilités envisageables pour faire en sorte que le navire soit livré le plus rapidement possible. »

L'honorable Anita Anand

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Les femmes et les hommes de la Garde côtière canadienne sauvent des vies, gardent ouvertes les routes commerciales, protègent notre environnement et approvisionnent les collectivités nordiques et éloignées - les équiper de manière appropriée pour ce travail exigeant demeure une priorité absolue. Le gouvernement du Canada explore toutes les options afin de s'assurer que le brise-glace polaire est construit de la manière la plus efficace possible pour continuer à offrir ces services essentiels dans l'Arctique. »

L'honorable Bernadette Jordan

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Les faits en bref

Le brise-glace polaire, soit le futur Navire de la Garde côtière canadienne (NGCC) John G. Diefenbaker , remplacera le plus gros brise-glace du Canada à l'heure actuelle, c'est-à-dire le NGCC Louis S. St-Laurent.

, remplacera le plus gros brise-glace du à l'heure actuelle, c'est-à-dire le NGCC Louis S. St-Laurent. La flotte actuelle de brise-glaces lourds, dont fait partie le NGCC Louis S. St-Laurent, est encore en bon état. Elle demeurera en service jusqu'à la livraison du brise-glace polaire.

La date de livraison du brise-glace polaire sera précisée lorsque le projet démarrera.

Liens connexes

Stratégie nationale de construction navale

Détails sur la flotte de la Garde côtière canadienne

Suivez-nous sur Twitter

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements: Cecely Roy, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Anita Anand, 343-549-7293; Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]

Liens connexes

www.tpsgc-pwgsc.gc.ca