OTTAWA, ON, le 23 févr. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à protéger la santé et la sécurité de l'ensemble de la population canadienne contre la COVID-19, notamment en s'assurant d'avoir accès à des médicaments sûrs et efficaces dès qu'ils deviennent disponibles.

Aujourd'hui, l'honorable Filomena Tassi, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, a annoncé que le gouvernement avait conclu une nouvelle entente conditionnelle avec AstraZeneca pour la fourniture de 100 000 doses de son traitement par anticorps, appelé Evusheld, pour la prévention (prophylaxie préexposition) de la COVID-19. Le traitement par anticorps, qui est destiné à des groupes de patients à risque élevé précis tels que les personnes immunodéprimées, est en cours d'examen à Santé Canada. Santé Canada donne actuellement la priorité à l'examen des vaccins et des médicaments contre la COVID-19.

Si le traitement obtient l'approbation réglementaire, les premières livraisons au Canada devraient avoir lieu au cours du mois suivant l'autorisation. L'Agence de la santé publique du Canada coordonnera ensuite la distribution et les calendriers de livraison auprès des responsables des provinces et des territoires.

Les mesures de santé publique, la vaccination et les produits thérapeutiques contribuent tous à protéger la santé publique et à sauver des vies. Le gouvernement continue de constituer un portefeuille diversifié de produits thérapeutiques, comme le Evusheld, pour que tous soient protégés, y compris les personnes immunodéprimées.

Citations

« Nous sommes heureux d'annoncer un autre achat important dans la lutte du Canada contre la COVID-19. En faisant l'acquisition de traitements par anticorps comme le Evusheld, nous renforçons la trousse solide de produits thérapeutiques que nous avons pour protéger la santé et la sécurité de toute la population canadienne. »

L'honorable Filomena Tassi

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« La vaccination demeure l'outil le plus important dont nous disposons contre les conséquences graves de la COVID-19. Bien que les vaccins offrent une excellente protection, les personnes immunodéprimées peuvent avoir besoin d'une protection supplémentaire contre la maladie. Notre gouvernement continue donc d'élargir son éventail de médicaments et de traitements préventifs, dans le but de protéger la santé de toutes les personnes vivant au Canada. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

Les faits en bref

Services publics et Approvisionnement Canada et l'Agence de la santé publique du Canada travaillent de concert pour acheter et distribuer les vaccins, les traitements et les fournitures connexes contre la COVID-19.

Le 3 novembre 2021, Santé Canada a commencé à recevoir de l'information sur la demande d'AstraZeneca visant à faire autoriser le Evusheld. Santé Canada soumet les demandes qu'il reçoit à un processus d'examen indépendant et autorise les produits avec la rigueur scientifique nécessaire, selon des données médicales probantes.

Le Canada a déjà obtenu l'accès à deux traitements antiviraux par voie orale contre la COVID-19 : le Paxlovid de Pfizer et le molnupiravir de Merck. Santé Canada a autorisé Paxlovid le 17 janvier 2022, et la demande d'autorisation du molnupiravir est en cours d'examen.

Liens connexes

COVID-19 : Réponse du Canada

Fournir de l'équipement dans le cadre de la réponse du Canada à la COVID-19

Le gouvernement du Canada conclut des ententes pour des traitements antiviraux par voie orale contre la COVID-19

Autorisations de médicament et de vaccin contre la COVID-19 : Liste des demandes reçues

Suivez-nous sur Twitter

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements: Olivier Pilon, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Filomena Tassi, 613-323-6621, [email protected]; Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]