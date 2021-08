OTTAWA, ON, le 6 août 2021 /CNW/ - L'honorable Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor et l'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, ont fait cette déclaration aujourd'hui :

Le gouvernement du Canada a conclu aujourd'hui une entente de principe avec les agents des services frontaliers fédéraux représentés par l'Alliance de la Fonction publique du Canada et le Syndicat des douanes et de l'immigration.

L'entente de principe de quatre ans, qui touche près de 9 500 agents des services frontaliers de l'Agence des services frontaliers du Canada, reconnaît l'importance du travail des agents des services frontaliers. Elle reconnaît également la responsabilité de notre gouvernement envers les contribuables canadiens en vue de conclure une entente raisonnable, compte tenu de la réalité économique du pays.

Cette entente de principe prévoit des augmentations économiques générales de 2,8 % et de 2,2 % reflétant le contexte économique relativement solide en 2018 et 2019. Des augmentations économiques plus faibles de 1,35 % et 1,5 % seraient prévues au cours des troisième et quatrième années selon l'entente, reflétant la croissance économique réduite qu'a connue le Canada en 2020 et 2021. De nouvelles modalités pour les congés pour aidants naturels, les congés parentaux prolongés et les congés pour violence familiale font également partie de l'entente de principe.

Tout au long de ce processus, nous sommes restés à la table de négociations, déterminés à conclure un accord de bonne foi, comme doit être mené tout processus de négociations collectives moderne et constructif.

Restez branchés

Twitter : @SCT_Canada

Facebook : www.facebook.com/Votregouvernementaloeuvre/

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/tbs-sct/

SOURCE Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Renseignements: Personnes-ressource (médias) : Marie-France Proulx, Attachée de presse, Cabinet du président du Conseil du Trésor, 613-369-3170 ; Relations avec les médias, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Téléphone : 613-369-9400, Sans frais : 1-855-TBS-9-SCT (1-855-827-9728), Téléscripteur (ATS) : 613-369-9371, Courriel : [email protected] ; James Cudmore, Directeur des communications, Cabinet du Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, 613-407-8515, [email protected] ; Relations avec les médias, Agence des services frontaliers du Canada, [email protected], 613-957-6500 ou 1-877-761-5945

Liens connexes

http://www.tbs-sct.gc.ca