Le gouvernement du Canada conclut une entente de collaboration avec 76 Premières Nations de la Colombie-Britannique en matière de gestion du saumon du Fraser

VANCOUVER, le 5 juill. 2019 /CNW/ - Il n'y a pas de relation plus importante pour le gouvernement du Canada que celle avec les peuples autochtones. Notre gouvernement s'est engagé à promouvoir une relation renouvelée avec les collectivités autochtones, fondée sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat. Dans le cadre de cet engagement, nous travaillons à moderniser et à renforcer les structures de Nation à Nation et de gouvernement à gouvernement, et à appuyer une approche plus concertée de la gestion des pêches par le gouvernement du Canada et les peuples autochtones.

Les Premières Nations de la Colombie-Britannique, qui vivent le long de la route migratoire du saumon du Fraser, ont une relation profonde et de longue date avec le saumon du Fraser. La conservation et le rétablissement du saumon du Fraser aujourd'hui et pour les générations à venir sont la plus haute priorité lorsque nous prenons des décisions de gouvernance et de gestion concernant cette espèce.

Aujourd'hui, le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, et le président du Conseil de gestion du saumon du Fraser, M. Darren Haskell, ont annoncé la signature de l'Entente de collaboration en matière de gestion du saumon du Fraser entre Pêches et Océans Canada et le Conseil de gestion du saumon du Fraser.

Il s'agit d'une entente historique qui signale un changement important et la possibilité d'un travail de réconciliation significatif et novateur entre Pêches et Océans Canada et les collectivités autochtones. On crée ainsi un conseil conjoint du Ministère et du Conseil de gestion du saumon du Fraser, qui examinera les questions opérationnelles relatives aux pêches, et prendra des décisions concertées à ce sujet, qui seront décrites dans leur plan de travail annuel.

Le Conseil de gestion du saumon du Fraser a été établi en mars 2014 par les Premières Nations vivant le long de la route migratoire du saumon du Fraser; à cette même date ont été adoptés leur constitution et règlements. Le Conseil de gestion du saumon du Fraser compte actuellement 76 Premières Nations membres représentant la majorité des Premières Nations de la Colombie-Britannique ayant accès aux pêches du saumon du Fraser. Les membres du Conseil de gestion du saumon du Fraser comprennent les Premières Nations le long de la route migratoire du saumon du Fraser, y compris les régions du haut, du moyen et du bas Fraser et des abords marins (île de Vancouver).

Citations

« Il n'y a pas de relation plus importante pour notre gouvernement que celle avec les peuples autochtones. À Pêches et Océans Canada, nous respectons cet engagement. Cette nouvelle Entente de collaboration pour la gestion du saumon du Fraser marque une étape importante dans notre engagement à renforcer les structures de Nation à Nation pour appuyer le renforcement des capacités autochtones, et la vision de l'autodétermination. Non seulement cette collaboration renouvelée contribue à assurer la durabilité de nos pêches à long terme, mais elle fait en sorte que les décisions prises à l'avenir reposent sur des principes communs pour la protection et la conservation des stocks de saumon du Fraser. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Aujourd'hui marque un moment historique de Nation à Nation entre les peuples autochtones et le Canada. Nous avons longtemps lutté pour la place qui nous revient à la table de négociation dans la gestion des ressources halieutiques, essentielles au bien-être de nos collectivités. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler en collaboration au nom du saumon du Fraser. »

Monsieur Darren Haskell, président du Conseil de gestion du saumon du Fraser

Faits en bref

Le Conseil de gestion du saumon du Fraser comprend 76 Premières Nations membres, représentant un peu plus de 50 pour cent des Premières Nations de la Colombie-Britannique, qui ont accès à la pêche du saumon du Fraser.

gestion du saumon du Fraser comprend 76 Premières Nations membres, représentant un peu plus de 50 pour cent des Premières Nations de la Colombie-Britannique, qui ont accès à la pêche du saumon du Fraser. Les cinq espèces de saumon du Pacifique sont le saumon quinnat, le saumon kéta, le saumon coho, le saumon rose et le saumon rouge. Les questions de gestion touchant le saumon arc-en-ciel peuvent également être abordées dans le cadre de cette entente.

Le saumon fait partie d'un réseau trophique complexe, tant en eau douce qu'en milieu marin, affectant tout, du zooplancton minuscule aux grands mammifères comme les baleines et les ours, en passant par les oiseaux de proie.

Le saumon quinnat est important pour de multiples raisons, y compris comme proie privilégiée des épaulards résidents du Sud. Sur le plan culturel, le saumon quinnat est une espèce importante pour de nombreuses Premières Nations de la Colombie-Britannique.

L'Entente de collaboration en matière de gestion du saumon du Fraser reflète des années de travail acharné et de négociations fondées sur une entente-cadre, signée en août 2016.

L'Entente de collaboration en matière de gestion prévoit que Pêches et Océans Canada et les collectivités autochtones gèrent les pêches du saumon du Fraser en toute collaboration, en établissant une structure de gouvernance concertée, en augmentant la participation directe des peuples autochtones à la gestion des pêches et en établissant des principes pour orienter les discussions sur les priorités communes du Ministère et des Autochtones.

et les collectivités autochtones gèrent les pêches du saumon du Fraser en toute collaboration, en établissant une structure de gouvernance concertée, en augmentant la participation directe des peuples autochtones à la gestion des pêches et en établissant des principes pour orienter les discussions sur les priorités communes du Ministère et des Autochtones. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette nouvelle entente, des consultations seront menées auprès des Premières Nations qui ne sont pas membres du Conseil de gestion du saumon du Fraser, afin de les informer du processus.

gestion du saumon du Fraser, afin de les informer du processus. Le Conseil de gestion du saumon du Fraser est toujours prêt à accueillir de nouveaux membres, et l'Entente est conçue pour être inclusive.

Lien connexe

Conseil de gestion du saumon du Fraser [en anglais seulement]

Restez branchés

Suivez Pêches et Océans Canada sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. Inscrivez-vous pour recevoir nos communiqués de presse et plus au moyen de fils RSS. Pour de plus amples renseignements ou pour vous inscrire, visitez : http://www.dfo-mpo.gc.ca/media/rss-fra.htm.

SOURCE Pêches et Océans Canada, Région du Pacifique

Renseignements: Marie-Pascale Des Rosiers, Directrice des communications, Cabinet du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, 613-314-4591, Marie-Pascale.DesRosiers@dfo-mpo.gc.ca ; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, Media.xncr@dfo-mpo.gc.ca ; Neil Todd, Gestion des opérations, Conseil de gestion du saumon du Fraser, 250-378-4235 / 250-378-7581, neil@nicolatribal.org

Related Links

www.pac.dfo-mpo.gc.ca