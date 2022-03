TORONTO, le 14 mars 2022 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 a eu d'importantes répercussions négatives sur la santé et le bien-être des Canadiens et des Autochtones, notamment en ce qui concerne la santé mentale et la consommation de substances. De nombreux Canadiens ont déclaré ressentir une hausse du stress, de l'anxiété, de la dépression et de la solitude et, selon les données de surveillance nationales, il y a une augmentation des décès dus à la toxicité des drogues et d'autres méfaits liés à la consommation de substances.

Cette situation difficile sans précédent a mis en évidence la nécessité de s'attaquer aux défis de longue date en ce qui a trait à la prestation de services et de soutien en matière de santé mentale et de consommation de substances dans tout le pays. Le gouvernement du Canada est déterminé à améliorer la prestation de services et de soutien en matière de santé mentale et de consommation de substances afin que les Canadiens aient accès à des soins de haute qualité et adaptés, quel que soit leur lieu de résidence.

Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada a accordé 45 millions de dollars pour aider à élaborer des normes nationales afin de répondre aux besoins des Canadiens en matière de santé mentale et de consommation de substances. Aujourd'hui, l'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé que le gouvernement du Canada fait un premier pas dans l'élaboration de ces normes nationales en travaillant avec le Conseil canadien des normes (CCN), ainsi qu'avec des intervenants et des partenaires. Des normes nationales permettront de formaliser ce dont la population canadienne peut s'attendre en matière de ponctualité et de qualité des services à l'échelle du pays.

Grâce à d'importants investissements fédéraux, provinciaux et territoriaux, de grands progrès tangibles ont été réalisés au cours de la dernière décennie concernant l'élaboration et la promotion de pratiques exemplaires dans les services et le soutien en matière de santé mentale et de consommation de substances. Cependant, de nombreuses lacunes doivent encore être comblées. Les obstacles à l'accès, la qualité inégale des services et la capacité limitée du personnel de première ligne sont des facteurs qui font qu'il est plus difficile pour les personnes au Canada d'obtenir les services en matière de santé mentale et de consommation de substances dont ils ont besoin. L'important travail du CCN servira de base pour combler cette lacune, sous forme d'une approche nationale qui fournira un cadre commun pour la prestation de services.

Le CCN fera appel à une panoplie de parties intéressées pour éclairer ces travaux, notamment les provinces et les territoires, les partenaires autochtones, les organismes de santé et les personnes ayant une expérience vécue. Pour faciliter la mobilisation, le CCN établira un collectif national de normalisation qui offrira aux intervenants la possibilité de participer. Des consultations publiques seront également lancées plus tard cette année.

« Les Canadiens et les Autochtones ont droit à des services en matière de santé mentale et de consommation de substances qui répondent à leurs besoins particuliers, qui sont accessibles, axés sur le patient et adaptés à la culture, et qui tiennent compte de préoccupations comme l'efficacité et l'équité. Je suis reconnaissante au Conseil canadien des normes de diriger cette initiative et je me réjouis à l'idée de créer des occasions pour les provinces, les territoires, les organismes autochtones et d'autres partenaires clés de collaborer à l'élaboration de nouvelles normes nationales pour les services en matière de santé mentale et de consommation de substances. »

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé du Canada

« Tandis que notre gouvernement reconnait l'importance de la prestation de services de soutien essentiels en matière de santé mentale et de consommation de substances aux Canadiens qui en ont le plus besoin, le Conseil canadien des normes (CCN) joue un rôle important en cernant les lacunes et en fournissant un cadre de travail en matière de prestation de services, sur lequel tous peuvent compter. Par l'intermédiaire du collectif national de normalisation, le CCN travaillera avec les parties intéressées pour mieux comprendre les besoins des Canadiens et élaborer un cadre national qui aidera à fournir le soutien partout pays. »

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada

« Le Centre Sunnybrook des sciences de la santé est au cœur -- et pour beaucoup, est le cœur battant -- de Don Valley-Ouest. Sunnybrook est réputé pour ses recherches médicales et scientifiques de renommée internationale, notamment dans tous les aspects de la santé du cerveau, y compris la santé mentale. L'établissement de normes nationales pour les services en matière de santé mentale et de consommation de substances est essentiel pour garantir des interventions sûres, efficaces et empreintes de compassion pour les personnes qui en ont besoin. L'annonce faite aujourd'hui par la ministre Bennett rencontrera un écho favorable parmi les résidents de Don Valley-Ouest et parmi tous les Canadiens. »

L'honorable Robert Oliphant

Député de Don Valley-Ouest

« Le CCN est honoré de jouer un rôle dans le soutien de l'engagement du gouvernement du Canada à élargir la prestation de services accessibles et de haute qualité en matière de santé mentale et de consommation de substances. Le Canada a fait preuve de leadership lorsqu'il a lancé la Norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail, la première en son genre dans le monde. À ce titre, le système canadien de normalisation fournira un cadre complet qui vise à soutenir les services en matière de santé mentale et de consommation de substances au Canada et qui s'attaquera à la stigmatisation tout en contribuant à améliorer les services connexes. »

Chantal Guay

Directrice générale du Conseil canadien des normes

« Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) sont heureux d'appuyer les recherches qui contribueront à l'élaboration de normes pancanadiennes pour les services en matière de santé mentale et de consommation de substances. Il est urgent d'entreprendre de nouvelles recherches pour comprendre quelles normes existent déjà, comment elles sont interprétées par les fournisseurs et les organisations, et quelles sont les méthodes les plus efficaces pour promouvoir leur adoption dans différents groupes démographiques et différents contextes. Cet effort de collaboration permettra en fin de compte de s'assurer que tous les Canadiens ont accès à des soins équitables, offerts à temps et fondés sur des données probantes, au moment et à l'endroit où ils en ont besoin. »

Dr Samuel Weiss

Directeur scientifique, Institut des neurosciences, de la santé mentale et des toxicomanies des IRSC

Santé Canada a conclu une entente avec le CCN en vue de coordonner l'élaboration de normes nationales pour les services en matière de santé mentale et de consommation de substances. Le CCN est une société d'État fédérale qui contribue à rendre la vie des Canadiens plus sûre et plus saine grâce au pouvoir de la normalisation.

Santé Canada appuie déjà l'élaboration de normes dans des secteurs prioritaires, par exemple en collaborant avec l'Organisation de normes en santé et Cadre pour l'élaboration de normes relatives aux services intégrés pour la jeunesse. La mise sur pied de normes nationales guidera les décisions futures en matière d'investissements par le gouvernement dans les services en la santé mentale et les troubles de consommation de substances.

Le CCN dirigera l'élaboration de normes de service nationales dans six secteurs prioritaires clés : services intégrés pour la jeunesse; intégration des soins primaires; applications numériques en matière de santé mentale et de consommation de substances; centres de traitement de la toxicomanie; personnel dans le domaine de la consommation de substances; et services intégrés pour les besoins de santé complexes.

Avec le soutien de Santé Canada, de l'Agence de la santé publique du Canada et des Instituts de recherche en santé du Canada, le CCN se concentrera sur les secteurs prioritaires qui concordent avec l'énoncé de principes communs sur les priorités partagées en santé, préparé en 2017 par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Les normes permettront de répondre à un éventail de besoins de services en matière de santé mentale et de consommation de substances et ils serviront à promouvoir l'homogénéité de la prestation des services partout au Canada.

En réponse à la demande accrue de services pendant la pandémie, le gouvernement du Canada a lancé le portail Espace mieux-être Canada et l'application complémentaire Mieux-être, qui offrent en tout temps et à tous les Canadiens du soutien en ligne gratuit et confidentiel en matière de santé mentale et de consommation de substances.

Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) investissent également 600 000 $ dans une recherche pour évaluer les normes de service existantes concernant la prestation virtuelle de services en matière de santé mentale et de consommation de substances. Cette recherche nous permettra de mieux comprendre le contexte actuel des services en matière de santé mentale et de consommation de substances, et constitue une étape importante dans l'élaboration de normes nationales.

