L'histoire de Pierpoint est représentative de la résilience des loyalistes noirs dans le Haut-Canada.

FERGUS, ON, le 3 oct. 2023 /CNW/ - Dimanche, Lloyd Longfield, député de Guelph, a dévoilé une plaque de bronze commémorant l'importance historique nationale de Richard Pierpoint lors d'une cérémonie spéciale au Fergus Grand Theatre. Le dévoilement a été fait au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada.

Cérémonie de dévoilement d'une plaque de bronze commémorative de la CLMHC en l'honneur de Richard Pierpoint, en octobre 2023. De gauche à droite : M. Richard Alway, officier de l’Ordre du Canada et de l’Ordre de l’Ontario et président de la CLMHC, M. Lloyd Longfield, député de Guelph, Mme Millicent Gordon, présidente, Centre Wellington Black Committee, Mme Rosemary Sadlier, ancienne présidente, Ontario Black History Society, et M. Clifton Joseph, poète de la langue parlée. Parcs Canada (Groupe CNW/Parcs Canada)

L'histoire de Richard Pierpoint est représentative de la résilience des personnes d'origine africaine qui se sont libérées de l'esclavage dans les colonies américaines en combattant pour les Britanniques sous le nom des loyalistes noirs et qui ont ensuite été confrontées à des obstacles et à des préjugés dans l'Amérique du Nord britannique. Il est né dans le royaume du Boundou (une région qui fait partie aujourd'hui du Sénégal), a été réduit en esclavage pendant 20 ans dans les Treize colonies anglaises d'Amérique (les États-Unis aujourd'hui). Vendu à un officier britannique en 1760, il s'est ensuite engagé dans la guerre d'indépendance américaine (1775 à 1783) au sein d'une unité de combat loyaliste, avec la promesse de devenir un homme libre en échange. Après le conflit, Pierpoint s'installe en tant qu'homme libre dans la péninsule du Niagara, de 1783 à 1784.

À l'aide de ses talents de conteur dans la tradition ouest-africaine, le griot (poète musicien, qui préserve et transmet la tradition orale) va devenir un chef de file parmi les loyalistes noirs. Il a participé à la création du « Coloured Corps », la seule unité du Haut-Canada composée entièrement d'hommes d'ascendance africaine pendant la guerre de 1812, qui a participé aux combats et aidé à réparer les fortifications dans la région du Niagara. Après la guerre, Pierpoint est retourné dans le canton de Grantham. Il a demandé l'autorisation de retourner en Afrique, mais cela lui a été refusé. En 1821, Pierpoint se voit octroyer 40,4 hectares (100 acres) de terres dans le canton de Garafraxa, sur la rivière Grand, près de ce qui est aujourd'hui Fergus. Il est décédé en 1837 ou 1838.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, reconnaît les personnes, lieux et événements importants qui ont façonné notre pays afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à se rapprocher de leur passé. En présentant ces histoires à la population canadienne, nous espérons favoriser la compréhension et la réflexion sur les histoires, les cultures, l'héritage et les réalités diversifiés du passé et du présent du Canada.

Le processus de désignation dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur des propositions du public. À ce jour, plus de 2 240 désignations ont été effectuées à l'échelle nationale. Pour soumettre la candidature d'une personne, d'un lieu ou d'un événement historique dans votre collectivité, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada pour de plus amples renseignements : https://www.pc.gc.ca/fr/culture/clmhc-hsmbc/ncp-pcn/application .

« Richard Pierpoint, un chef de file des loyalistes noirs, a joué un rôle important dans l'histoire du Haut-Canada. Son histoire souligne les épreuves et les triomphes des loyalistes noirs qui se sont battus pour leur colonie, ainsi que pour leur liberté, et fait connaître les préjugés auxquels les communautés noires ont été confrontées dans l'histoire du Canada. Les désignations historiques reflètent l'histoire riche et variée du Canada et j'encourage toute la population canadienne à en apprendre davantage sur les contributions importantes de Richard Pierpoint et d'autres loyalistes noirs au patrimoine du Canada. »

En tant que simple soldat dans le 1 er régiment de la milice de Lincoln pendant la guerre de 1812, Pierpoint a fait partie des renforts qui ont repoussé l'invasion américaine lors de la bataille des Hauteurs-de- Queenston le 13 octobre. La compagnie est rebaptisée « The Colored Corps » au début de l'année 1813 et , en décembre, elle est rattachée au Royal Engineers.

régiment de la milice de pendant la guerre de 1812, a fait partie des renforts qui ont repoussé l'invasion américaine lors de la bataille des Hauteurs-de- le 13 octobre. La compagnie est rebaptisée « The Colored Corps » au début de l'année , en décembre, elle est rattachée au Royal Engineers. Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada (CLMHC) conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada .

(CLMHC) conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du . À ce jour, sur la base des recommandations de la CLMHC, le gouvernement du Canada a désigné plus de 2 240 lieux, événements et personnes comme ayant une importance historique nationale. Chacune de ces désignations apporte sa propre histoire unique à la grande histoire du Canada et nous aide à mieux comprendre notre pays et notre identité.

