Le gouvernement du Canada commémore la maison de Gannes-Cosby, un rare exemple subsistant encore de nos jours de résidence acadienne d'avant la Déportation

ANNAPOLIS ROYAL, NS, le 19 août 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Parcs Canada et la Commission des lieux et monuments historiques du Canada ont commémoré l'importance historique nationale de la maison de Gannes-Cosby à Annapolis Royal, en Nouvelle-Écosse, à l'occasion d'une cérémonie de dévoilement d'une plaque commémorative à la propriété.

Cette maison a été construite en 1708 pour l'officier français Louis de Gannes de Falaise, grâce à des fonds fournis par le roi Louis XIV. Il s'agit d'un exemple rare de résidence d'avant la Déportation en Acadie. Le bâtiment témoigne à la fois des régimes français et britannique et représente le type de résidences qui étaient habitées par les officiers coloniaux. Après 1727, la maison a servi de résidence à l'officier britannique Alexander Cosby, lieutenant-gouverneur du fort et de la ville d'Annapolis Royal.

La maison a été restaurée avec soin et conserve de nombreuses caractéristiques originales, y compris la charpente à poteaux et à poutres, des sections du remplissage en clayonnage et torchis, les lames à parquet en bois massif, les fins lambris en pin et une fondation en pierre des champs. La famille How, qui possède la maison à l'heure actuelle, a passé des années à la restaurer et à la meubler avec des pièces d'époque. Aujourd'hui, son importance pour la collectivité est largement reconnue.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, reconnaît l'importance historique nationale de personnes, de lieux et d'événements en vue d'aider les Canadiennes et Canadiens à renouer avec leur passé. En racontant ces histoires à la population canadienne, nous espérons favoriser la compréhension du patrimoine riche et complexe du Canada et la sensibilisation à cet égard. Le processus de commémoration repose en grande partie sur les candidatures présentées par le public. À ce jour, plus de 2 200 désignations ont été faites. Si vous souhaitez proposer la candidature d'une personne, d'un lieu ou d'un événement dans votre collectivité, consultez le site Web de Parcs Canada pour obtenir de plus amples renseignements : https://parcs.canada.ca/culture/designation/proposer-nominate .

« La maison de Gannes-Cosby a résisté à une période tumultueuse de l'histoire des Maritimes et témoigne de toutes les premières années de colonisation qui ont façonné le Canada que nous connaissons aujourd'hui. La plaque dévoilée aujourd'hui souligne le riche passé du site et sa place importante dans l'histoire du Canada. »

Les faits en bref

Fondée au cœur du Mi'kma'ki, territoire traditionnel des Mi'kmaq, la ville d' Annapolis Royal a déjà porté le nom de Port-Royal . Elle a été la capitale de la colonie française d'Acadie entre 1605 et 1710. Durant cette période, la ville de Port-Royal a été assiégée et prise maintes fois, alors que les empires français et britannique se disputaient la suprématie de l'Amérique du Nord.

a déjà porté le nom de . Elle a été la capitale de la colonie française d'Acadie entre 1710. Durant cette période, la ville de a été assiégée et prise maintes fois, alors que les empires français et britannique se disputaient la suprématie de l'Amérique du Nord. Fondée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale de personnes, de lieux et d'événements qui ont marqué l'histoire du Canada . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission veille à ce que les sujets d'importance historique nationale soient reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada et à ce que ces histoires importantes soient racontées à la population canadienne.

conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale de personnes, de lieux et d'événements qui ont marqué l'histoire du . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission veille à ce que les sujets d'importance historique nationale soient reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada et à ce que ces histoires importantes soient racontées à la population canadienne. L'Agence Parcs Canada s'engage à collaborer avec les Canadiennes et Canadiens dans le cadre de ses efforts visant à raconter des récits plus inclusifs et d'une portée plus vaste dans les lieux qu'elle gère. Pour favoriser l'atteinte de cet objectif, le Cadre pour l'histoire et la commémoration décrit une approche exhaustive et intéressante permettant de raconter l'histoire du Canada en intégrant différents points de vue, notamment en mettant en lumière des périodes tragiques et difficiles du passé du Canada .

