La nouvelle plaque, la nouvelle vidéo et les nouveaux panneaux d'interprétation visent à souligner l'importance du site et sa complexité historique.

ROCKY POINT, PE, le 8 sept. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Heath MacDonald, député de Malpeque, à l'Île-du-Prince-Édouard, a commémoré l'importance historique du lieu historique national de Skmaqn--Port-la-Joye--Fort Amherst à l'échelle nationale lors d'une cérémonie spéciale dédiée au dévoilement d'une nouvelle plaque de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada. Cette annonce a été faite au nom du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, l'honorable Steven Guilbeault.

Image de gauche: Nouveaux panneaux d’interprétation au lieu historique national de Skmaqn–Port-la-Joye–Fort-Amherst Source : Parcs Canada Image de droite: Lieu historique national de Skmaqn–Port-la-Joye–Fort-Amherst Source : Parcs Canada (Groupe CNW/Parcs Canada)

Les Mi'kmaq habitent Epekwitk (Île-du-Prince-Édouard) depuis des millénaires, et la région de Skmaqn, mot mi'kmaq traditionnel qui signifie « lieu d'attente », situé aux abords des rives actuelles de Rocky Point, représente depuis longtemps un lieu d'importance. En 2018, dans un esprit de réconciliation et sur recommandation des dirigeants mi'kmaq de l'Île-du-Prince-Édouard, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada a ajouté « Skmaqn » au nom du lieu historique national. Le nom en trois parties « Skmaqn--Port-la-Joye--Fort Amherst » est utilisé depuis, et la nouvelle plaque commémorant l'importance du site a maintenant été officiellement dévoilée.

L'origine du nom « Skmaqn » remonterait aux années 1725 à 1758, période durant laquelle les dirigeants mi'kmaq et français se réunissaient sur le site chaque année pour renforcer leur amitié et leur alliance militaire, à l'ère où les empires français et britanniques luttaient pour la suprématie de l'Amérique du Nord. Port-la-Joye, l'un des premiers établissements français permanents sur l'île, est alors un port d'entrée et le siège du gouvernement colonial. De ce lieu, cédé à la Grande-Bretagne en 1758 et renommé Fort-Amherst, les Britanniques organisent et mènent la déportation de plus de 3 000 Acadiens, de l'île vers la France.

Au cours de l'événement d'aujourd'hui, de nouvelles formes d'interprétation, créées en collaboration avec L'nuey pour le lieu historique national de Skmaqn--Port-la-Joye--Fort-Amherst, ont été dévoilées aux personnes présentes. De nouveaux panneaux d'exposition extérieurs installés près du centre d'accueil ont été produits en anglais, en français et en mi'kmaq, et de nouveaux panneaux trilingues ont été installés sur les terrassements du fort Amherst et sur la propriété familiale Haché-Gallant. Les panneaux présentent l'histoire humaine complexe du site à l'aide de descriptions historiques détaillées, de représentations artistiques et de photographies.

De plus, une nouvelle vidéo touchante et captivante de 16 minutes -- produite en mi'kmaq, en français et en anglais -- a été diffusée pendant l'événement. Elle présente l'histoire de cet important site, où trois cultures, chacune entretenant ses propres croyances et aspirations, ont connu des difficultés et des luttes, mais également des réussites. La vidéo sera présentée au centre d'accueil pendant la saison d'activité, de juillet à août. Elle sera également accessible en ligne pour consultation publique.

Parcs Canada s'engage à travailler en collaboration avec les peuples autochtones et à honorer leurs contributions à notre patrimoine, notre histoire et notre avenir communs. Parcs Canada et les peuples autochtones sont des partenaires dans la conservation du patrimoine naturel et culturel et pour faire connaître l'histoire de ces lieux précieux.

Citation

« Le gouvernement du Canada s'est engagé sur la voie de la réconciliation avec les peuples autochtones et à renouveler sa relation avec eux dans un climat fondé sur la reconnaissance des droits, le respect, la collaboration et le partenariat. Au nom du gouvernement du Canada, nous commémorons l'importance historique du lieu historique national de Skmaqn--Port-la-Joye--Fort-Amherst à l'échelle nationale. Je suis heureux de dévoiler la nouvelle plaque et les nouveaux médias d'interprétation de ce site qui revêt une grande importance historique aux yeux de nombreuses personnes et cultures différentes et qui continue d'être un endroit précieux pour la population de l'Île-du-Prince-Édouard et les visiteurs. Les lieux historiques et les désignations d'importance historique nationale commémorent tous les aspects de l'histoire du Canada, qu'ils soient positifs ou négatifs. En faisant connaître ces récits à la population canadienne, nous espérons favoriser une meilleure compréhension de l'histoire du Canada et susciter des discussions à ce sujet. »

Heath MacDonald

Député de Malpeque

Faits en bref

Le lieu historique national de Skmaqn-Port-la-Joye-Fort-Amherst est situé à Rocky Point , à l'île du Prince-Édouard, en face du port au sud de Charlottetown . Compte tenu de son emplacement stratégique à l'entrée du port, le site était à la fois une porte d'entrée et un lieu de rassemblement pendant des siècles. Comme son nom en trois parties l'indique, ce lieu a joué un rôle important dans l'histoire de l'île et revêt une signification particulière pour les communautés mi'kmaq, acadienne et d'ascendance britannique. Les événements qui y sont survenus entre 1720 et 1768 ont contribué à façonner l'avenir de l'Île-du-Prince-Édouard.

, à l'île du Prince-Édouard, en face du port au sud de . Compte tenu de son emplacement stratégique à l'entrée du port, le site était à la fois une porte d'entrée et un lieu de rassemblement pendant des siècles. Comme son nom en trois parties l'indique, ce lieu a joué un rôle important dans l'histoire de l'île et revêt une signification particulière pour les communautés mi'kmaq, acadienne et d'ascendance britannique. Les événements qui y sont survenus entre 1768 ont contribué à façonner l'avenir de l'Île-du-Prince-Édouard. Parcs Canada travaille en étroite collaboration avec les dirigeants, les communautés et les particuliers mi'kmaq de l'Île-du-Prince-Édouard et s'efforce de renforcer le lien que les Mi'kmaq et les groupes d'intervenants culturels acadiens, français et britanniques entretiennent avec le site. Les nouveaux produits d'interprétation ont été conçus dans le cadre de l'accord de contribution avec L'nuey, la Mi'kmaq Rights Initiative (initiative sur les droits des Mi'kmaq), instaurée en 2019.

Le cadre pour l'histoire et la commémoration propose une nouvelle approche plus globale et participative en matière de mise en valeur de l'histoire du Canada selon des points de vue variés et parfois complexes, y compris les moments difficiles de notre passé. Notamment, il permet de s'assurer que les récits et les voix des peuples autochtones sont intégrés aux sites administrés par Parcs Canada.

propose une nouvelle approche plus globale et participative en matière de mise en valeur de l'histoire du selon des points de vue variés et parfois complexes, y compris les moments difficiles de notre passé. Notamment, il permet de s'assurer que les récits et les voix des peuples autochtones sont intégrés aux sites administrés par Parcs Canada. Fondée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des lieux, des personnages et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission veille à ce que les sujets d'importance historique nationale soient reconnus et que ces histoires importantes soient transmises à la population canadienne.

conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des lieux, des personnages et des événements qui ont marqué l'histoire du . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission veille à ce que les sujets d'importance historique nationale soient reconnus et que ces histoires importantes soient transmises à la population canadienne. La majorité des candidatures soumises à l'examen de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada proviennent de membres du public. Si vous voulez proposer la candidature d'une personne, d'un lieu ou d'un événement de votre collectivité, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada pour obtenir de plus amples renseignements : https://parcs.canada.ca/culture/designation/proposer-nominate.

Liens connexes

Lieu historique national de Skmaqn-Port-la-Joye-Fort-Amherst

Site web de Parcs Canada

Désignations historiques nationales

Cadre pour l'histoire et la commémoration

SOURCE Parcs Canada

Renseignements: Stacey Evans, Agente, partenariats, mobilisation et communications, Unité de gestion de l'Île-du-Prince-Édouard, Parcs Canada, 782-377-2340, [email protected]; Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias, Parcs Canada, 855-862-1812, [email protected]