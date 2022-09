La radio commerciale a contribué à inaugurer l'ère moderne de la communication de masse.

MONTRÉAL, le 20 sept. 2022 /CNW/ - La radio commerciale fait ses débuts au Canada avec la station XWA, à Montréal. Depuis ces premières radiodiffusions jusqu'à la création d'un réseau public en 1932, un engouement pour la radio balaie le pays et voit l'établissement d'une industrie de communication de masse qui révolutionne la façon dont les Canadiens et Canadiennes consomment l'information et le divertissement.

Mme Geneviève Caron, directrice de l'Unité de gestion de la Mauricie et de l'Ouest du Québec, Mme Yolande Cohen, représentante de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, M. François Gagnon, directeur, École de technologie supérieure de Montréal, M. Denis Couillard, Directeur développement des solutions, Ultra Communications et M. Alain Dufour, Secrétaire de la Société québécoise des collectionneurs de radios anciennes ont dévoilé hier la plaque

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, souligne aujourd'hui l'importance historique nationale des débuts de la radiodiffusion commerciale au Canada.

La radio commerciale au Canada fait ses débuts en 1918 avec la Marconi Wireless Telegraph Company of Canada. À partir de ses installations rudimentaires de Montréal, cette entreprise fait des essais de radiodiffusion sans fil et obtient une licence pour la station XWA en décembre 1919. Un an plus tard, elle lance un horaire régulier de transmissions.

De cette seule station naît une industrie qui, au cours des 12 années suivantes, marque le début de l'ère moderne de la communication de masse. En 1922, le Canada compte 39 stations de radio. En 1931, ce nombre passe à 173 200. Même pendant la Crise, l'industrie de la radio demeure en pleine croissance.

Fondée en 1932, la Commission canadienne de la radiodiffusion, le premier radiodiffuseur public au Canada, met fin à l'ère de la radio exclusivement privée. Cette période a cependant jeté les bases de la radiodiffusion canadienne au XXe siècle. En un peu plus d'une décennie, la radio est passée d'un passe-temps spécialisé à une industrie culturelle majeure.

Par l'entremise de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, le gouvernement du Canada commémore les personnages, les lieux et les événements importants qui ont façonné notre pays afin d'aider les Canadiens et Canadiennes ainsi que les jeunes à se rapprocher de leur passé. Le Programme national de commémoration historique repose en grande partie sur des nominations publiques.

Nous invitons les Canadiens à en apprendre davantage sur notre histoire - des quartiers historiques, des phares aux champs de bataille aux contributions autochtones au Canada, il y a un éventail incroyable de lieux et d'histoires à découvrir.

Citations

« Au nom du gouvernement du Canada, c'est un honneur de commémorer l'importance historique nationale des débuts de la radiodiffusion commerciale au Canada. Les désignations historiques reflètent l'histoire riche et variée du Canada et j'encourage tous les Canadiens à en apprendre davantage sur les premières émissions de radio commerciale au Canada et ses contributions importantes au patrimoine du Canada. »

L'honorable Steven Guilbeault,

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et Ministre responsable de Parcs Canada

« Tout comme Marconi, qui était un entrepreneur audacieux et persévérant, la communauté de chercheurs et de chercheuses de l'ÉTS s'efforce aujourd'hui d'imaginer les télécommunications de demain, lesquelles serviront non seulement à interconnecter les personnes, mais aussi les milliards d'objets qui feront partie de notre quotidien, que ce soit pour améliorer notre santé, surveiller en temps réel l'état de nos infrastructures, guider nos transports ou nous adapter aux changements climatiques. »

François Gagnon,

Directeur général de l'ÉTS

Les faits en bref

