Mehtawtik était le principal établissement des Wəlastəkokewiyik avant le XVIIe siècle.

HAY SETTLEMENT, NB, le 25 mai 2022 /CNW/ - L'ancien village de Mehtawtik (Meductic) était le principal établissement des Wəlastəkokewiyik avant le XVIIe siècle. Il était situé sur la rive ouest du Wəlastəkw (fleuve Saint-Jean) à l'embouchure du ruisseau Hay, à l'ouest de la rivière Eel, dans ce qui est maintenant le Nouveau-Brunswick.

Aujourd'hui, Jenica Atwin, députée de Fredericton, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a commémoré l'importance historique nationale du village de Mehtawtik lors d'une cérémonie spéciale de dévoilement d'une plaque de remplacement surplombant le site de l'ancien village de Mehtawtik au 957, route 165, Hay Settlement, au Nouveau-Brunswick. La députée Atwin était accompagnée du chef Tim Paul de la Première Nation de Woodstock et de M. Arthur Slipp, maire de Woodstock. Le site a été initialement commémoré au début des années 1920, mais la plaque a disparu en 2011.

Le village de Mehtawtik était apprécié des Wəlastəkokewiyik pour l'excellence de la chasse et de la pêche dans les environs ainsi que pour son sol fertile. Au printemps, les Wəlastəkokewiyik se rendaient régulièrement dans la région pour planter du maïs et revenaient plus tard dans l'année pour récolter les cultures. Pour les familles qui se réunissaient ici, la récolte était l'occasion d'activités sociales, culturelles et spirituelles.

Durant les guerres coloniales du XVIIe siècle, les Wəlastəkokewiyik se sont alliés aux Français et ont construit un fort sur le plateau à Mehtawtik pour se défendre et se protéger. Dans les années 1780, la région passe sous contrôle britannique et des loyalistes s'y installent, forçant les Wəlastəkokewiyik à partir et à se réfugier ailleurs. En 1851, plusieurs sont obligés de s'établir sur la réserve de Lower Woodstock, bien qu'ils considèrent Mehtawtik comme leur chez-soi.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada (CLMHC), reconnaît les personnes, lieux et événements importants qui ont façonné notre pays afin d'aider les Canadiens et Canadiennes ainsi que les jeunes à se rapprocher de leur passé. Le processus de commémoration repose en grande partie sur des propositions du public. À ce jour, plus de 2 200 désignations ont été effectuées.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à faire connaître à la population canadienne les personnes, les lieux et les événements importants qui ont façonné l'histoire de notre pays et à mettre en œuvre les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada.

L'Agence Parcs Canada s'est engagée à travailler en partenariat avec les peuples autochtones pour reconnaître, commémorer et partager les histoires autochtones. En travaillant en collaboration avec plus de 300 communautés autochtones de tout le Canada, Parcs Canada et les peuples autochtones sont partenaires dans la conservation, la restauration et la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel du Canada.

« Le gouvernement du Canada s'est engagé dans un processus de renouvellement des relations avec les peuples autochtones sur la base de la reconnaissance des droits, du respect, de la coopération et du partenariat. Au nom du gouvernement du Canada, nous commémorons l'importance historique nationale du village de Mehtawtik. Les désignations des lieux historiques nationaux commémorent les aspects positifs et négatifs de l'histoire du Canada et nous poussent à réfléchir aux moments parfois difficiles et complexes qui définissent le Canada aujourd'hui. En faisant connaître ces histoires à la population canadienne, nous espérons favoriser une meilleure compréhension des décisions et des événements qui ont façonné le Canada en tant que pays. »

Le village était entouré sur trois côtés par des plaines, qui se remplissaient d'eau chaque printemps, et délimité sur le dernier côté restant par le Wəlastəkw. L'emplacement de l'ancien village se trouve sous les eaux du barrage hydroélectrique de Mactaquac depuis 1968, lorsque la région de la vallée du Wəlastəkw (fleuve Saint-Jean) a été inondée.

depuis 1968, lorsque la région de la vallée du Wəlastəkw (fleuve Saint-Jean) a été inondée. La plaque commémorative de la CLMHC a été installée à un emplacement surplombant le site de l'ancien village de Mehtawtik. Le chef et le conseil de la Première Nation de Woodstock ont choisi l'emplacement de la plaque et ont collaboré avec Parcs Canada à la préparation du texte de la plaque.

Lorsque ce lieu historique national a été désigné en 1924, il était connu sous le nom de fort Meductic . Le nom a ensuite été remplacé par village de Médoctec et fort Meductic et plus récemment en Village-de-Mehtawtik (Médoctec). Cela fait suite à une demande de la Première Nation de Woodstock de changer le nom de la désignation et de l'utilisation de l'orthographe Wəlastəkwiyik, selon l'orthographe Teeter.

. Le nom a ensuite été remplacé par village de Médoctec et fort et plus récemment en Village-de-Mehtawtik (Médoctec). Cela fait suite à une demande de la Première Nation de changer le nom de la désignation et de l'utilisation de l'orthographe Wəlastəkwiyik, selon l'orthographe Teeter. Le remplacement de la plaque a été l'occasion de revoir l'emplacement ainsi que le style et l'exactitude du texte de la plaque, et d'y ajouter une troisième langue, le malécite, en utilisant l'orthographe Teeter.

L'Agence Parcs Canada s'est engagée à travailler en collaboration avec les communautés autochtones et à honorer leurs contributions à notre patrimoine, notre histoire et notre avenir communs.

Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique concernant l'importance historique nationale des lieux, des personnes et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada .

conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique concernant l'importance historique nationale des lieux, des personnes et des événements qui ont marqué l'histoire du . À ce jour, d'après les recommandations de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada , le gouvernement du Canada a désigné plus de 2 200 lieux, événements et personnes d'importance historique nationale. Chacune de ces désignations apporte sa propre histoire unique à la grande histoire du Canada et nous aide à mieux comprendre notre pays et notre identité.

, le gouvernement du a désigné plus de 2 200 lieux, événements et personnes d'importance historique nationale. Chacune de ces désignations apporte sa propre histoire unique à la grande histoire du et nous aide à mieux comprendre notre pays et notre identité. La grande majorité des candidatures soumises à l'examen de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada le sont par des membres du public. Pour plus d'information sur la Commission et sur la façon de soumettre une candidature, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada : https://www.pc.gc.ca/fr/culture/clmhc-hsmbc/ncp-pcn/application.

